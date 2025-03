İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü anlatan ve yeni Oscar kazanan 'No Other Land' belgeseline önce ABD'de dağıtımcı firma bulunamadı.

Bunun nedeni elbette İsrail lobisinin yarattığı baskıydı!

Belgesel Oscar'ı kazanınca bu sefer de; İsrail hükümeti, bu belgeseli bir sanat değil İsrail devletine yönelik bir sabotaj olarak gördüler!

Daha sonra da filmi gösterime sokmaya karar veren bağımsız sinema şirketlerini salonları kapatırız diye tehdit ettiler.

Bitmedi geçtiğimiz günlerde belgeselinin ortak yönetmeni Hamdan Ballal, Batı Şeria'da bir grup İsrailli yerleşimci tarafından saldırıya uğradı.

Belgeselin diğer yönetmeni Filistinli Yuval Abraham olayı şöyle anlatıyor;

"Bir grup yerleşimci, Hamdan Ballal'ı linç etti. Onu dövdüler, kafasında ve karnında yaralar var, kanıyor.

Askerler çağırılan ambulansa baskın düzenledi ve onu aldılar.

O zamandan beri kendisinden haber yok." Hem öldüresiye dayak attılar, hem de Ballal ortalıkta yok!

Ne desek boş!

Batı medeniyetinin fikir özgürlüğüne ve sanata bakışı konu Filistin olunca tamamen değişiyor!

İsrail hükümeti, tüm barış çağrılarını umursamadan Filistinlilere her günü cehenneme çeviriyorlar.

***



ADANA'DAKİ AT VE EŞEK İSKELETLERİ

Adana Yüreğir'de bulunan dere yatağında yüzlerce at ve eşek iskeletleriyle karşılaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde bugüne kadar en fazla 'at ve eşek eti' tespit edilen şehir de Adana!

Yine de bu tespitler münferit olay olarak görülüyordu.

Ben de bu köşede Adanalı yetkilileri, vatandaşları uyaran yazılar yazmıştım.

Bu kadar çok at ve eşek etine rastlanması bir gastronomi şehrine yakışmıyordu.

Daha sıkı denetimler yapılmalıydı ve bu soruna bizzat Adana halkı el atmalıydı!

Ancak bu son tespit edilen 100'lerce at ve eşek iskeletleri Adana'da ciddi anlamda bir gıda terörü yaşandığını gösteriyor.

Adana Büyük Şehir Belediyesi'nin at-eşek kesimlerini önlemek için özel bir çabası var mı?

Olsaydı haberlerde duyardık herhalde.

Bu sorun yıllardır devam ediyor.

Google'a at ve eşek eti yazın genelde Adana'yla ilgili haberler çıkıyor.

Örneğin 2009 Çukurova Üniversitesi'nde, 3 bine yakın üniversite öğrencisinin barındığı kampus içerisindeki yurtlarının yemek ihalesini alan firmanın at ve eşek eti kullandığı belirlenmişti. At ve eşek etini anlamak da zor.

Uzmanlar at ve eşek etinin koyu kırmızı renkte olduğunu, dana etinin ise daha açık kırmızı olduğunu söylüyorlar.

Diğer fark ise; at etinin lifi çok serttir. Çiğnendiğinde sertliği anlaşılır.

Ayrıca at etinin yağı epeyce sarıdır.

Yine de lop et yani kemiksiz etlerin kaçak mı normal kesim mi olduğunu anlamak da zor.

Yoksa Adana'ya gidince şöyle güzel bir kebap yiyelim derken at ve eşek eti mi yiyoruz?

Asıl merak ettiğim ise; at ve eşek etini, yabancı ya da yerli turistlere mi yoksa Adanalılara mı yediriyorlar?

***



TV8 MİLLİ MAÇLARDAN ZARAR ETTİ

Macaristan-Türkiye milli takımları arasında oynanan maç tek açı üzerinden verildi. Bu yüzden pozisyonların tekrarı bile verilemedi.

Aslında maç öncesi TV8 sunucusu sahadaki reklam panolarında bulunan ve Türkiye'de illegal olan reklamlar nedeniyle karşılaşmanın tek açı üzerinden verileceğini duyurmuştu.

Hatta bu yayın için ayarların yapılabilmesi için maç geç yayına sokuldu.

Reklam panolarına yansıtılan illegal bahis sitelerinin reklamların üzerine beyaz şerit çekilip kapatılması için tek açı çekim yapılmak zorundaydı.

O beyaz çizgi de kolay çizilmiyor!

TV8, sanal reklamları kontrol sağlayabilmek için VBR lisansı satın aldı.

Acun Ilıcalı daha önceki yayınlarda hakkında soruşturma açıldığı için bu önlemi almak zorunda kaldı.

Aynı sorun yüzünden bahis sitelerinin reklamı TRT ekranlarına da yansımıştı!

Ilıcalı da bu örneği vermişti.

Şimdi TV sektöründe VBR lisansıyla birlikte TV8'in milli takımın maçlarını yayınlamasının maliyetinin getirisini aştığı konuşuluyor. Artık bundan sonra bütün Avrupa maçlarını TRT ve Tabii yayımlayacak gibi gözüküyor. Tabii VBR lisansı olmadan sanal bahis reklamlarını kaldırmak zor!

***



DOKTORUN İNANILMAZ AZMİ

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran 51 yaşındaki mekanik tesisatçı Oğuz Kağan Çil'i devlet hastanesindeki Acil Tıp Uzmanı Dr. Can Bilal'in inancı ve azmi kurtardı!

Dr. Bilal yaklaşık 60 dakika kesintisiz kalp masajı yaptığı Çil'e 20 kez elektroşok uygulayarak hayata döndürdü.

Normalde 60 dakika kesintisiz kalp masajı yapılmaz. Hem bu eforu gösterip hem de 20 kez elektroşok uygulamak sağlam kondisyon da gerektirir.

İşte doktorluk böylesine güzel ve kutsal bir meslek!

Doktora kalkan eller kırılsın!

***



ÇİN'LE YAPAY ZEKADA İŞBİRLİĞİ

TÜBİTAK ile Çin'in Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) tıpta yapay zeka ve tarım projelerinde iş birliği için anlaşmaya vardı.

İki kurum üç ayrı alanda ortak araştırma projesi yürütecek. İki ülkenin bilim insanları birlikte çalışacak.

Tıpta yapay zeka kullanımı kanser hücrelerinin büyümesini önleyen ilaç ve aşılardan antikorlara kadar çeşitli tıbbi desteklerin geliştirilmesini hedefleyen projeler hedefleniyor.

Tarımda ise sürdürülebilir tarım projeleri hayata geçirilecek.

TÜBİTAK bu projelere başvuru için Türk bilim insanlarından talep almaya başladı. 30 Mayıs'a kadar projelere başvuru yapılacak. Çin'deki bilim insanlarıyla proje ortağı olmak isteyenler başvurabilecek.

Bilimde özellikle de yapay zekada Çin çok ileri bir ülke. Çin ile ortak projeler geliştirmek Türkiye için önemli bir gelişme.