Dizi çekmek için Netflix'ten 55 milyon dolar alan ünlü yönetmen Carl Erik Rinsch, bu paranın 11 milyon dolarıyla beş Rolls- Royce, bir Ferrari alıp, lüks harcamalar yapıp ve geri kalanını da kripto paraya yatırdığı için tutuklandı, iyi mi?

Keanue Reeves'in başrolünü oynadığı '47 Ronin' filmiyle şöhreti yakalayan Rinsch, kendi projesi olan 'White Horse' adlı bilim-kurgu dizisi için 2018 yılında HBO ve Amazon da dahil birçok platformla görüşme yapmıştı.

Dizinin senaryosu sağlam olduğu için platformlar arasında bir yarış yaşanmış ve Rinsch'i ikna eden Netflix olmuştu. Rinsch, Netflix'ten 2018-2019 yıllarında yapım aşamasındaki dizisi için 44 milyon dolar almıştı. Ünlü yönetmen daha sonra ek bütçe olarak 11 milyon dolar daha almış. Ancak Rinsch'in bu parayı pahalı otomobil, antika lüks eşyalar ve kripto paraya harcadığı ortaya çıktı.

Dizi için çekimler başladığında Rinsch'in dengesiz tavırları yüzünden set iptal edilmişti.

Muhtemelen Netflix bu krizi nasıl yönetebilirim diye düşünürken skandalı geç ifşa etti.

Üstelik 55 milyonluk harcamaya rağmen dizinin tek bir bölümü bile tamamlanmadı!

Dizi için sete çıkılmış olsa da Rinsch'in dengesiz tavırları prodüksiyonu sürdürmeyi imkânsız hâle getirmiş ve Netflix projenin fişini çekmiş.

Benim bu olaydan anladığım demek ki, şirketler böyle dengesiz harcamalara başta göz yumuyor ya da takip etmiyor! Bir platformu dolandırmak bu kadar kolay mı?

Olay setlerin iptal edildiği pandemi dönemine denk geldiği için Netflix, Rinsch'i kontrol edememiş gibi gözüküyor.

Rinsch pandemi döneminde Covid'in yayılma yönteminin arkasındaki sırrı çözdüğünü ve şimşeklerin nereye düşeceğini hesaplayabildiğini iddia ediyordu.

Muhtemelen pandemide eve tıkılıp kalıp yaşamaktan kafayı sıyırmış olabilir!

Ya da iyi rol yapıyor!

Böyle bir aksiyonu ömrünün sonuna yaklaşmış ünlü bir yapımcı ya da yönetmenden beklerdim.

Aslında ölümcül bir hastalığa yakalandığınızı öğrendiğinizde bankalardan çekebildiğiniz kadar kredi çekip dünya turuna çıkmak da iyi bir fikir olabilir.

ABD Savcılığı'na göre, Los Angeles'ta tutuklanan 47 yaşındaki Rinsch, 20 yıla kadar hapis cezası gerektiren elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla;

20 yıla kadar hapis cezası gerektiren kara para aklama suçlamasıyla ve her biri 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren belirli yasadışı faaliyetlerden elde edilen mallarda parasal işlem yapma suçlamasıyla suçlanıyor.

Rinsch ömrünün geri kalanını hapishanede geçirecek gibi gözüküyor.

***





EN KOMİK SAYGI DURUŞU

Bulgaristan'da FK Arda takımının efsane futbolcusu Petko Ganchev, eve girdiğinde eşinin ağladığını gördü. Nedenini ise TV'ye bakınca anladı.

Arda takımı Ganchev öldü diye bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyordu!

Kulüp daha sonra 78 yaşındaki Ganchev'in öldüğüne dair sosyal medyada paylaşımlar gördüklerini belirtip özür dilemiş.

Böylece Bulgaristan'ın bile çoktan unuttuğu Ganchev bir anda dünyada gündem oldu. Spor tarihinin en komik skandallarından biri bu. Ee sosyal medyada da gördüğünüz haberi teyit etmezseniz olacağı bu!

***



HAVAALANI TEORİSİ

TikTok'ta havaalanına 2-3 saat önceden gitmeye gerek olmadığını, uçuş saatine sadece 15-20 dakika kala havaalanına gitmenin yeterli olduğunu iddia eden bir 'Havaalanı Teorisi' popüler oldu.

Trendin yayılmasını sağlayan içerik üreticisi Michael DiCostanzo, bu teoriyi birçok kez test ettiğini ve başarılı olduğunu söylüyor.

TikTok'ta bu teoriyi test edip başarılı olduğunun paylaşan da var, uçağı kaçırdığını söyleyen de.

Ben de bazen özellikle dış hat seferi için 2-3 saat önceden havalimanında olmayı gereksiz ve sıkıcı buluyorum.

Kendime göre bir süre hesaplaması yapıp uçuştan iki saat önce yola çıktığım da oldu ama evdeki hesap her zaman çarşıya uymayabilir.

DiCostanzo muhtemelen küçük bir şehrin butik havalimanına uçuşa 20 dakika kala yetişiyor olabilir.

Gelsin de teorisini İstanbul Havalimanı'nda denesin! Zaten birçok hava yolu şirketi, genelde check-in işlemlerini iç hat uçuşlarda 45 dakika, dış hat uçuşlarından ise 60 dakika önceden kapatıyor. Online check'in yapıp, trafiği doğru tahmin edip, sadece sırt çantanızla bile kalabalık şehirlerde iç hat uçuşlarında en az bir buçuk saat önce, dış hat yolculuklarında da iki saat önce havalimanına ilk adımınızı atmış olmanız gerekiyor.

Elbette biraz daha geç gidip uçağa yetişenler de oluyor ama bu bir risk!

***



TASTEATLAS'I CİDDİYE ALALIM MI?

İnternet haber sitelerinde "TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Ekmeği" listesini güncelledi diye haberler gördüm.

Bu yılki listede Türkiye'den Çarşamba Pidesi 50 ekmek arasından 3. sırada yer aldı.

Bursa'nın Cantık Pidesi 14., Kayseri Yağlaması 25. ve Gözleme ise 36. sırada yer aldı.

TasteAtlas'a teşekkür ederiz ama biz bu lezzetlere ekmek demiyoruz.

Listede yine farklı ülkelerden 'ekmek' diyemeyeceğiz ürünler vardı.

Bu yazıyı yazmamın asıl nedeni ise Türk Medyası'nın 'Taste- Atlas' listelerini gereksiz yere önemsemesi.

TasteAtlas sitesini Matija Babic adlı Hırvat bir gazeteci kurmuş.

Dünyadan yemek tarifleri, gastronomi yorumlar vs. de var ama öyle büyük haber sitelerine, TV kanallarına konu olacak Michelin rehberi veya Tripadvisor gibi popüler bir site değil.

Basit bir tasarıma sahip olan siteyi Babic, bir-iki editörle de döndürüyor olabilir.

Babic olayı çözmüş! Neredeyse bütün listelerinde Türkiye'den birçok lezzet var. Sosyal medyada çok aktif bir millet olduğumuz için bizim üzerimizden etkileşim kasıyor gibime geldi!

Listeleri nasıl hazırladığı, jüri sistemi kullanıp kullanmadığı da meçhul. Babic kafasına göre liste hazırlıyor da olabilir!

Bu benim son TasteAtlas yazımdır!

***



Altyazı

"Suçlular, toplumun hoşgörüsü sayesinde ayakta durur." (Batman Begins)