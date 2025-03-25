Cep telefonu ve tabletlerin çocukları miyop yaptığını çoğumuz biliyoruz.

2050 yılında dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı tahmin ediliyor.

Sadece miyop olsa iyi!

Harvard Üniversitesi'nin hareketsizlik üzerine yaptığı araştırmalar, ekran başında geçen uzun saatlerin çocukların koordinasyon ve motor becerilerinde zayıflamasına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca uzun süreli ekrana maruz kalmak; öne eğik duran baş, kamburlaşan sırt ve bozulmuş postürle kendini belli ediyor.

Uzmanlar bu duruma "teknoloji kamburu" diyor.

2050 yılında insanların yarısının miyop ve kambur olma ihtimali var.

Fiziksel koordinasyon ve motor becerilerinin de çok zayıf olacağını hesaba katarsak dünya nüfusunun yarısı zombi gibi dolaşacak ama çok takipçileri ve beğenileri olacak!

Çocuğumuza "Bırak şu telefonu, tableti" demeden önce biz telefonu kenara koysak çok yol alırız aslında!

Ama önce "Telefonunuzun ekran kullanım süresine bakın ve ben bir telefon bağımlısıyım" deyin!

Çekinmeyin. Yalnız değilsiniz.

Türkiye'de günlük olarak telefon kullanım süresi ise 5.5 saat.

Günde 5 dakikada bir telefonumuza dokunuyoruz.

Günde yaklaşık 150 defa telefona bakıyoruz.

Instagram kullanımında dünya birincisiyiz!

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YAPAY ZEKA, DOKTORLARIN YERİNİ ALACAK MI?

Paris'te yaşayan 27 yaşındaki Marly Garnreiter, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Gece terlemeleri ve kaşıntılı ciltle mücadele eden Marly, yaşadığı tüm sağlık sorunlarını yapay zeka uygulamasına yazdı.

Krem önerisi alabileceğini uman Marly, ChatGPT tarafından kan kanseri olabileceğine dair bir yanıt aldı. Başta bu iddiayı görmezden gelen genç kadın, en sonunda bir doktora danıştı.

Birçok test ve taramadan geçen Marly'nin nadir görülen Hodgkin Lenfoması isimli kansere yakalandığı ortaya çıktı. Daha ilginç örnekler de var.

ABD'de dört yaşındayken kronik ağrıları ortaya çıkan yedi yaşındaki Alex'in ilk başta diş sorunu olabileceğini düşünüldü. Damağına yerleştirilen genişletici fayda sağlamadı.

Bir süre sonra Alex'in vücudunun büyümediği fark edildi. Doktor, koronavirüs pandemisinin Alex'in gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi. Alex'i fizik tedaviye yönlendirdi. Ancak Alex şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı. Nörolog, çocuğun migreni olduğunu söyledi.

Alex ayrıca yorgunlukla da mücadele ediyordu. Kulak burun boğaz doktoru sinüs olduğunu söyledi. Alex bu şekilde üç yılda tam 17 doktora göründü, birçok tarama ve testten geçirildi ama tüm sorunlarının kaynağı olan rahatsızlığı bir türlü bulunamadı.

Üç yıllık arayışın sonunda annesi Alex'in test sonuçlarını satır satır inceledi ve test sonuçlarıyla belirtileri de detaylı bir şekilde ChatGPT'ye girdi. Yapay zeka da Alex'in hastalığının gergin omurilik sendromu olabileceği cevabını verdi. Bingo, teşhis doğru çıktı! Peki, yapay zeka bir süre sonra doktorların önüne geçebilir mi? Bu sorunun yanıtı ABD'de gerçekleştirilen bir deneyde ortaya çıktı. 36 hastanın detaylı sağlık verileri ChatGPT'ye yüklendi ve tedavi önermesi istendi. ChatGPT'nin kararlarını, gerçek vakalarla karşılaştıran uzmanlar yapay zekanın ortalama yüzde 72 başarıya ulaştığını açıkladı. Elbette yapay zeka doktorların yerini alamaz lakin onların en büyük yardımcıları olacak gibi gözüküyor. Çin'de Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen Agent Hospital isimli yapay zeka hastanede, tüm doktorlar, hemşireler ve hastalar büyük dil modeli (LLM) tabanlı yapay zekayla yönetiliyor. Bu sanal hastanede, yapay zeka doktorları sadece birkaç gün içinde 10 bin hastayı tedavi edebiliyor. Uzmanlar bu rakama bir insan doktorun en az iki yılda ulaşabileceğini söylüyor.

Özetle yapay zeka tıpta devrim yaratacak gibi gözüküyor. Sosyal medyada görüyorsunuzdur. Yapay zekaya "Sen doktorsun" rolü verilirse. Tahlil sonuçları, hastalık belirtileri ve komutlar net olursa faydalı bilgiler ve yönlendirmeler alabilirsiniz.

Elbette yapay zekayı doktor olarak görmemek, her söylediğini yapmamak ve mutlaka doktora danışmanız gerekir!

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2 MİLYAR 169 MİLYON 281 BİN!

Sağlık Bakanlığı, 2010'da hizmete sunulan MHRS üzerinden bugüne kadar 2 milyar 169 milyon 281 bin 283 randevu verildiğini açıkladı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak rekor bir sayı bu!

İptal edilen randevu sayısı kaç acaba?

Onda da rekor kırmış olabiliriz.

2010'da nüfusumuz 73 milyondu. Şimdi 85 milyon.

15 yılda kaç kişi MHRS'ye başvurdu derseniz onun da rakamı var.

Sistemi 90 milyon 241 bin 477 tekil vatandaş kullanmış.

Haberde randevuların kaçının iptal edildiği bilgisi yer almadığı için bir ortalama hesap yapamıyoruz.

Öte yandan geçtiğimiz yıl tüm uyarılara rağmen 23 milyon kişinin randevusuna gelmediğini biliyoruz.

Hadi eskiden randevu iptalleri daha sık yaşanırdı diyelim. Ortalama 30 milyon kişinin sözünü tutmadığını farz edersek 15 yılda 450 milyon randevu iptal edilmiş olabilir.

Yine 2 milyarı aşkın MHRS randevusu yine çılgın bir rakam!

Bence bir araştırma da hastalık hastası vatandaşlar ve güne katılır gibi her hafta hastanelerde buluşan yaşlılar için de yapılmalı!

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'HALAY BAŞI' BASKINI!

Adana'da bir süre önce katıldıkları bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı yaşayan Ahmet B. ile Can Ç., kavga ettikleri kişilerin ismini söylemeyen Adem A.'nın evine tabancayla ateş açtı.

Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ikili, yakalandıklarında üzerlerinde iki ruhsatsız tabanca çıktı.

Ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Derde bakar mısınız?

Halay başı olmak bu kadar önemli mi? Halay başı tartışması için eve ateş açmak, polisten kaçmak vs. bu tarz insanlar bambaşka kafalarda, farklı boyutlarda yaşıyorlar!

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Altyazı

" Kim ne derse desin, düşünceler ve kelimeler dünyayı değiştirebilir." (Ölü Ozanlar Derneği)