Tarım Bakanlığı Tütün Alkol Piyasa Daire Başkanlığı'nın verilerine göre 2024'de Türkiye'de 150 milyar 400 milyon tane sigara tüketildi.

Prof. Dr. Oğuz Kılınç'a göre bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor, hiç bu kadar fazla tütün tüketilmemiş:

"İstatistikler, 15 yaş üstü nüfusta Türkiye'de her üç kişiden birisinin sigara kullanıcısı olduğunu söylüyor.

Yani 15 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 35'i tütün kullanıyor."

Üstelik bu veriye kaçak, kayıt dışı satılan tütün ürünleri dahil değil.

Sigara yasakları arttı, sigara içilen alanlar azaldı.

Sigaranın nasıl bir zehir olduğu sürekli anlatılıyor.

Yeni vergilerle sigaranın fiyatı çok arttı.







Tütün ürünlerinin reklamı da yapılmıyor. Hatta 2019'da sigarada düz ve standart paket uygulamasına geçildi.

Üstelik sigara kullananlara göre; sigaranın kalitesi düştü.

Yurt dışından tütün ürünleri alanlar arada bariz kalite farkının olduğunu söylüyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu.

Tüm bu gelişmelere rağmen ve dünya genelinde sigara kullanım oranı düşüyorken neden Türkiye'de tam tersine artıyor?

Sigara yasaklarından sonra sigaraların hasılatı düşünce şirketlerin sigaralardaki nikotin oranını artırarak bağımlılığı yükselttiğine dair iddialar var.

Böylece insanların daha çok sigara içip, daha zor sigarayı bıraktığı öne sürülüyor. Tekel özeleştirildiğinden beri sigara piyasası yabancı şirketlerin elinde.

Dev sigara şirketlerinin ülkemizde sattığı tütün ürünleri yeterince denetleniyor mu?

Yoksa nikotin oranı açıklanandan fazla mı?







NİKÂH İÇİN 16 BİN TL ÇOK DEĞİL Mİ?



İstanbul'da nikâh ücretleri ilçe ilçe değişiyor. 16 bin lira alan da var, Esenler Belediyesi gibi bin lira alan da...

Nikâh ücretinde en pahalı ilçe Kadıköy'de nikâh törenlerinde hafta içi 5 bin 710, hafta sonu ise 8 bin 710 lira alınıyor.

Nikâh memuru düğün salonuna davet edildiğinde ise fiyat ikiye katlanıyor.

Yine Kadıköy'de nikâhı düğünü gerçekleştirdiğiniz yerde kıydırmak istiyorsanız 16 bin 210 lira ödemeniz gerekiyor.

16 bin TL yüksek değilmiş gibi gözükse de yuva kurmak için milyonlarca lira yükün ve borcun altına giren çiftler için ek masraf demek.

Doğum oranları rekor seviyede düşerken, "Gençler niye evlenmiyor" diye eleştiriler yükselirken nikâh kıymak için para istemeye gerek var mı?

Nikâhın ücretsiz olması gençlere güzel mesaj ve anlamlı bir destek olur.







TAM OSMANLI TORUNU!



İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, 60 yaşında dokuzuncu kez baba oldu.

Johnson'ın yeni doğan kızı Poppy Eliza, şu anki eşinden dördüncü çocuğu.

Diğer ilişkilerinden ise beş çocuğu var.

Türk kökenli olduğunu her defasında dile getiren Johnson, Osmanlı torunu olduğunu çocuk sayısıyla da kanıtlıyor.

Meclis'te bekar ya da evli olduğu halde çocuğu olmayan milletvekilleri var.

Başkan Erdoğan'ın üç çocuk tavsiyesine önce vekiller uymalı.

Durumu çok iyi olup az çocuk sahibi olmak bazı vekillere yakışmıyor!







HEYKELİNİ DİKELİM



6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremlerin ardından, İsveç'ten Türkiye'ye gelerek göçük altındaki 18 kişinin hayatını kurtaran kahraman köpek Killian yaşamını yitirdi. Killian birçok insandan daha faydalı olmuştu deprem bölgesinde. 6 Şubat'ta Meksika ordusuna mensup kurtarma köpeği Proteo da birçok insan kurtarıp, deprem bölgesindeki yoğun çalışma temposu yüzünden hayatını kaybetmişti.

Adıyaman'da gömüldükten yedi ay sonra Meksika'da Proteo için heykel yapılıp anma töreni düzenlenmişti.

Bizde de Killian ve Proteo'nun heykeli yapılmalı. Enkaz ve kurtarma köpeği yetiştirmek gerçekten zor bir süreç.

Yalnızca yüksek oyun güdüsü olan köpekler 1,5 yıllık eğitimdeki bütün aşamaları geçebiliyorlar.

Deprem ülkesi olmayan, nüfusu bizimkine eşit ama yüzölçümü Türkiye'nin yarısından küçük olan Almanya'da sadece bir arama kurtarma derneğindeki köpek sayısı 84.

2022'de AFAD'a akredite olan toplam köpek sayısı yalnızca 38'di!

Son durum ne bilmiyorum ama üç yıl önceki rakam çok azdı!

Türkiye doğal afetler ülkesi! Acilen enkaz köpeği yetiştirmemiz lazım!







YENİ RADARLARDAN KAÇIŞ YOK!

Türkiye'deki radar hız kameralarına yapay zeka özellikleri eklendi.

Otoyol Jandarması tarafından kullanılan yeni nesil mobil hız tespit sistemi, personel ihtiyacını ortadan kaldırıyor...

Aynı anda dört şeritteki trafik ihlallerini tespit ediyor...

Araç tipine göre hız sınırını aşıp aşmadığını tespit ediyor ve saatte 750 araç sorgulayabiliyor...

Hız sınırını aşan araçların bilgileri jandarma ekiplerine anlık olarak iletiyor...

Sistem ayrıca önünde plakası bulunmayan motosiklet ve araçların arka plakasını görüntüleyerek ceza kesebiliyor.

Bazıları "Devletin paraya ihtiyacı var o yüzden yapay zekalı radarlara geçildi" diyor.

Oysa bu sistemler Batı ülkelerinde uygulandığında "Helal olsun, sıkı denetliyorlar" diyoruz!

Sosyal medyada yabancı ülkelerde ceza yiyen Türklerin yaşadıkları şaşkınlığı konu alan birçok paylaşım var!

Çünkü bizim şoförler kuralsızlığa alışmış.

Yeni sistemin yollardaki kuralsızlığı azaltacağına inanıyorum.

Hazır yeni yapay zeka sistemine geçmişken şehirler arası bomboş yollarda gereksiz hız sınırı koyulup, sonra da tuzak kurar gibi radar ölçümü yapılmasından da vazgeçilmeli!







Altyazı



"Mutlu olmakla, mutsuz olmanın arasında bir yerde kaybolup gitmekten korkuyorum." (Leon)