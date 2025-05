Türkiye'de geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577'ye çıktı.

Böylece Türkiye, en çok Mavi Bayraklı plaja sahip üçüncü ülke oldu.

747 Mavi Bayraklı plajla İspanya birinci sırada.

İkinci ise 617 plajla Yunanistan.

Çevre kirliliği konusunda genelde sorunlar yaşasak da cennet bir ülkede yaşıyoruz.

Türkiye'nin toplam kıyı uzunluğu, adalar hariç olmak üzere 8 bin 592 km.

İspanya'nın 4 bin 964 km, Yunanistan'ın 13 bin 676 km.

Yunanistan, sanki dantel gibi işlenmiş girintili çıkıntılı sahil şeridine sahip. Ayrıca Ege ve İyonya Denizleri'ne dağılmış 6.000 ada ve adacıktan oluşmasının avantajını yaşıyor.

Peki, Türkiye, İspanya'nın iki kat kıyı uzunluğuna sahip olmasına rağmen onlardan daha az Mavi Bayraklı plaja sahip olmamızı nasıl yorumlayabiliriz?

Kıyılarımızı İspanyollar gibi kirlilikten koruyamıyoruz.

Ayrıca Karadeniz'e bütün Avrupa'nın pisliğini taşıyan Tuna nehri ve Rusya'dan da birçok nehir boşalıyor.

Karadeniz yapısı gereği çevre kirliliği yaşamaya daha müsait.

Marmara Denizi'ni ise biz bitirdik!

Bari Ege ve Akdeniz'i musilaj tehlikesinden koruyalım. Turizm ülkesi olduğumuzu unutmayalım.

Öte yandan ülkemizde Antalya 233 Mavi Bayraklı plajla ilk sırada yer alırken, Muğla 110 plajla ikinci, İzmir ise 64 plajla üçüncü sırada yer alıyor.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ülkemizde modern, temiz, yeni halk plajları açması sevindirici bir gelişme.

Ama bazı plajlar oteller ve özel beach işletmeleri tarafından işgal edilmiş durumda.

Oysa Anayasa ve Kıyı Kanunu'na göre kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kamu yararı önceliklidir.

Özel işletmelerin kıyıları işgal etmelerinin önüne geçilmeli ve kullandıkları alanlar halka açık alanlardan daha az olmalı.

***



RUS'TAN RUS'A KİRALIK!

Bayram tatili için Ege ve Akdeniz'de ev kiralamak isteyenler belki sosyal medyada Rusça ilanlar fazla olduğunu fark etmiştir.

Bu konuyla ilgili dün "Rus'tan Rus'a kiralık" diye bir haber çıktı.

Ruslar bu konutları kendi vatandaşlarına haftalık, aylık ve sezonluk kiralıyormuş. Sosyal medyadan kendi vatandaşıyla görüşmenin verdiği güvenle Ruslar evleri yine Ruslardan kiralıyorlar. Rus ve Ukraynalılar önce ev alıp vatandaşlık ya da oturum hakkı kazandılar.

Bu yüzden özellikle Antalya'da ev fiyatları ve kiralar uçtu.

TÜİK verilerine göre sadece 2024-2025 yılında Ruslara 40 bin ev satıldı.

Şimdi ise Ruslar kendi vatandaşlarına elden ya da IBAN'la ödeme alıp evlerini kiralıyorlar.

Soran olursa da "Akrabasıyım, arkadaşıyım" diyorlar.

Vergi levhası yok, büro açıp kira ödeme, eleman çalıştırma yok. Vergi ödemek yok!

Oh mis gibi kazanç!

Bu durum Türk ev sahipleri ve emlakçılar açısından haksız rekabet demek.

Umarım Maliye Bakanlığı bu kayıt dışı ekonomiye ve vergisiz kazanca karşı denetimler başlatır.

Türkiye'de konut krizinin olduğu, kiraların sürekli yükseldiği belirli şehirlerde yabancılara konut satışı yasaklanmalı.

***



ARIZALI ÇIKAN SIFIR ARAÇLAR

Ankara'da bir şirket, 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak üzere sıfır kilometre lüks bir otomobil satın aldı.

1 milyon 764 bin 518 liraya alınan araç, zaman içerisinde çeşitli arızalar çıkarmaya başladı.

Yetkili servis bazı parçaları değiştirdi, boya koruması yaptı.

Servise yapılan birçok başvuruya rağmen araçtaki rüzgar sesi, kapı ayarları ve fren sorunları devam etti.

Şirket arabanın değiştirilmesini istedi ama satıcı kabul etmedi.

Bunun üzerine şirket dava açtı.

Dava süreci uzun sürdü ama sonunda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, arıza yapan otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Böyle birçok olay yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor.

Sadece şirketler değil, vatandaş da ikinci elle uğraşmayayım diye sıfır araç alıyor.

Araç sorunlu çıkınca da satıcı iadeyi kabul etmiyor!

Açılan davalarda yıllarca sürüyor.

Bu mağduriyet yüzünden cinnet geçirip oto galerisinin önünde parçalayıp, yakanlar bile var.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin aldığı karar emsal teşkil edecek olması açısından önemli. Araç satıcıları yasalardaki boşluklardan faydalanıp vatandaşı yıllarca mahkemelerde süründürüyor!

Aslında hata tespit edilen sıfır araçların hemen yenisiyle değiştirilmesini sağlayacak bir kanuna ihtiyaç var.

***



ABD VATANDAŞLIK YARIŞMASI

Daha seçim kampanyasında ülkesinde göçmenleri istemediğini sık sık açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, vatandaşlık isteyen göçmenler arasında farklı eyaletlerde yarışma düzenletecek.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından da doğrulanan yarışmada göçmenler vatandaş olabilmek için yarışacak.

Bazıları bu kararı insanlık dışı buldu ama yarışmada başarısız olanlar sınır dışı edilmeyecek.

Gönüllü olanların katılacağı yarışmanın amacı vatandaşlık ve sorumluluk bilincinin aşılamak.

Bazı gelişmiş ülkelerde ev alıp ya da iş yatırımı yapsanız bile vatandaşlık hakkına sahip olamıyorsunuz.

Genelde oturum izni veriliyor. Belli bir süre o ülkede kaldıktan sonra dil, vatandaşlık bilgisi gibi sınavlardan geçmeniz gerekiyor.

Trump'ın yarışmasının içeriği henüz belli değil. Eğer bir sirk gösterisine dönüşmeyecekse doğru bir uygulama.

***



ÇİLİNGİR PARASI VERMEMEK İÇİN

Giresun'un Espiye ilçesinde G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.

Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan G.U. kablonun kopması üzerine 5. kattan düşerek öldü. 500 TL çilingir parası vermemek için ölen bir vatandaş daha... Bu olay bir Türkiye klasiği. Böyle birçok haber çıktı. Neden bazıları bu kadar kolay hayatını tehlikeye atıyor?

***



Altyazı

"Bazen iyi olan her şeyi kaybedersin ki daha iyi bir şeyler bulabilesin." (The Pursuit of Happyness)