ABD'de yaşayan bir kadın, bir gün telefonundan yazlık evdeki akıllı tartı uygulamasına baktı.

Ve evde bulunmadığı bir tarihte gece saat 12:25 ve 12:26'da iki kez 56 kilogram civarında bir kişinin tartıldığını fark etti.

O kiloda olmayan kadın, kocasına o gün eve kimse geldi mi diye sordu.

Kocası da evde yalnız olduğunu söyleyince yakayı ele verdi.

Kadın çok önyargılı yaklaşmış.

Belki adam tek ayakla tartılınca kaç kilo geliyorum diye merak etmiştir!

Ya da uçağa binmeden önce bavulunun kaç kilo alabileceğini test etmiştir!

Evet, kadın Sherlock Holmes gibi zeki.

Adamı hiçbir yalan ya da bahane kurtaramaz!

Kimin aklına gelir akıllı tartı geçmişine bakmak?

Bu olay bana kocasının iş seyahati dönüşü akıllı telefonuna bakıp gecenin bir yarısı kalp atışlarının hızının yükseldiğini tespit eden kadını hatırlattı.

Peki, bir tartı telefon uygulamasına neden bağlanır? Fırından, robot süpürgeye artık her şey telefona bağlandığı için mi?

Aslında eşinizi teknolojinin yardımıyla takip etmenin başka yolları da var.

Örneğin eşinizin telefonundan haritalara erişimi onaylatınca onu takip etmek mümkün.

Ya da eşinizin telefondaki konum geçmişine bakarak hangi gün ve saatte nerelere gittiğini de bulabilirsiniz.

Eşinizle paylaşabileceğiniz bir aile hesabınız varsa, eşinizin telefondaki bilgilere, konum dahil ulaşabilirsiniz.

Eşiniz konum paylaşımını etkinleştirdiyse onu tespit etmek daha da kolay olur.

Ayrıca bilgisayardan tarama ve indirme geçmişi ve geçici dosyalara göz atarak da flört ya da yetişkin sitelerine girip girmediğini de öğrenebilirsiniz.

Bilgisayar ve cep telefonları uçaklardaki kara kutu gibi kullanıcıya ait birçok bilgiyi içinde barındırır.

Yeter ki bakmasını bilin!

Aldatan kişi tedbirliyse bir görseli bir ses ya da görsel dosyasının içine yerleştirebilir.

Yüzlerce dosyanın arasında o delil sizin bulmanızı bekliyor olabilir!

Bir erkek için en büyük hata kadının zekasını hafife almak olur!

Aynı durum kadın için de geçerli tabii!

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'BEN İŞE YARAMAZIM'

Ferrari takımına geçtikten sonra da bekleneni veremeyen Lewis Hamilton, Macaristan GP sıralama turlarında 12. olunca şu açıklamayı yaptı:

"Ben işe yaramazım, kesinlikle işe yaramazım.

Takımın hiçbir sorunu yok.

Gördünüz, araç pole pozisyonunda.

Yani muhtemelen sürücüyü değiştirmemiz gerekiyor." Takım arkadaşı Charles Leclerc aynı araçla daha başarılı sonuçlar elde edince Hamilton da kariyerindeki düşüşü kabul etmek zorunda kaldı.

Formula 1'de yedi kez Dünya Şampiyonu olup Michael Schumacher'in rekorunu egale eden bir pilot nasıl kendisine yönelik böyle acımasızca bir eleştiride bulunabilir?

Bu Messi ya da Ronaldo'nun kariyerinin sonuna doğru "Ben işe yaramazın biriyim" demesi gibi bir şey.

Schumacher'in 91 Grand Prix zaferi var ve 155 kez podyuma çıktı.

Hamilton ise 202 kez podyuma çıktı ve 105 Grand Prix birinciliği elde etti.

İstatistiklere göre tarihin en başarılı F1 sürücüsü Hamilton!

En iyi kim tartışmalarının hiç sonu gelmez.

Bana göre de en iyi döneminde pistte geçirdiği kaza yüzünden hayatını kaybeden Brezilyalı sürücü Ayrton Senna, F1 tarihinin en yetenekli pilotuydu.

Hamilton'ın, 2021'de sekizinci kez dünya şampiyon olmanın eşiğine gelmişken sezonun son yarışının son turunda tartışmalı bir şekilde Max Verstappen'e geçilmesinin yıkımını hala atlatamamış olması da düşündürücü.

Normalde Hamilton gibi bir efsane suçu araca ya da takıma atıp piyasasını düşürmezdi ama Hamilton spor tarihinin en etkileyici özeleştirilerinden birini yaptı.

Muhtemelen bu açıklamadan sonra F1'e veda edebilir.

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SIVI YASAĞI KALKIYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sıvı patlayıcıları tespit edebilen yeni güvenlik tarayıcılarına onay verdi.

Yeni cihazlar, tıp alanında kullanılan bilgisayarlı tomografi teknolojisini temel alarak el bagajındaki sıvıların detaylı analizini yapabiliyor.

Bu sayede, güvenlik kontrolü sırasında sıvıların içeriği kolayca tespit edilebiliyor.

Uçaklardaki sıvı kısıtlaması terör saldırılarına karşı önlem olarak başlatılmıştı.

Parfüm, içecek vs. aramaya takılabiliyor.

Sıvıların cinsi ve miktarı için ayrı ayrı hesaplamalar yapılması da bezdirici olabiliyor.

Örneğin bir arkadaşımın lens suyunu uçağa almamışlardı. Bu yüzden yolcular zorluk yaşıyor.

Aramadan geçerken içme suyunu çöpe atmak zorunda kalanlar, daha sonra havalimanında pahalıya su almak zorunda kalıyor.

AB'nin bu adımı, uçak yolculuklarında yıllardır uygulanan el bagajında sıvı kısıtlamasının kaldırılmasının önünü açıyor.

Bu AB üyesi ülkelerin vatandaşları için güzel bir gelişme.

Umarım bu cihazlar ülkemize de getirilir.

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GURBETÇİLERDEN 10 MİLYAR DOLAR

Yurtdışından tatil için Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yönelik nefret söylemlerini zaman zaman eleştiriyor ve ülke ekonomisine yaptıkları katkıdan bahsediyordum.

Elbette bu soruna sadece maddi açıdan yaklaşmak doğru değil. Sonuçta nefret söylemi evrensel bir suç.

Ancak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ekonomiye katkıları da hafife alınacak gibi değil.

Örneğin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sadece 2024 yılı içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de tatillerini geçirmiş olması sebebiyle ekonomimize 10 milyar doların üzerinde bir katkı sağladığını açıkladı.

1 milyonun üzerinde yerli turisti Yunanistan'a kaptırdıktan sonra bir de gurbetçileri kaybedersek turizm sektörü büyük zarar görür!

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Altyazı

"İntikamın en zor yanı, bittiğinde hiçbir şeyin değişmemesidir." (Sympathy for Mr. Vengeance)