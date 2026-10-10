Yemek sipariş uygulamalarında tüketicilerin karşısına farklı işletmelermiş gibi çıkan restoranlar Ticaret Bakanlığı'nın denetimine takıldı.

İki şirketin farklı restoranlara ait izlenimi vermek amacıyla tüketici değerlendirmelerinden de yararlandığı tespit edildi.

Taktik şu: Aynı fiziksel işletmeden hizmet verilmesine rağmen kullanıcıların karşısında farklı konumlarda faaliyet gösteren bağımsız restoran oldukları algısı yaratılıyor.

Tek bir fiziksel restorandan hareketle birden fazla işletme görüntüsü oluşturan iki şirket hakkında yaptırım kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı bu dolandırıcılığın üzerine giderse böyle daha birçok işletme tespit edilir.

Yemek platformunda çalıştığını iddia eden bir kişinin sosyal medyada yaptığı şu yorum dikkate alınmalı:

"Örneğin 6 farklı marka var. Hepsinin adresi var. O adresler alakasız sokaklardaki evler ama bu 6 farklı işletmenin yemekleri aynı mutfaktan çıkıyor. Ve hepsi birbirinden farklı ürünler. Hamburgerci, pizzacı, pideci hepsi farklı farklı." Bir ya da iki moto-kurye ile anlaşıp, evinde yemek yapıp, Instagram'da restorandan hizmet veriyor gibi gözükenlerin olduğu da iddia ediliyor.

Sahte restoranlar sadece yemek sipariş platformlarıyla sınırlı olmayabilir!

Sorun vergi ödemeyle de sınırlı değil!

En büyük tehlike: Restoranlar sahte olduğu için denetlenemiyor oluşu!

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KANSER OLMA İHTİMALİNİZ YÜZDE KAÇ?

Sağlıklı yaşıyor ve kendinizi çok sağlıklı hissedebilirsiniz ama kanser olma ihtimaliniz her zaman var.

Dünya genelinde her 5 kişiden biri (yüzde 20) yaşamı boyunca kansere yakalanıyor.

Yüzde 20 küçük gözükmesin, bu oran 8.31 milyar insanın ortalaması.

Bu durumu "Çok Etkenli Model" ile açıklayabiliriz:

İnsan vücudunu, her saniye milyonlarca işlemin yapıldığı ve sürekli kendini yenileyen bir ahşap ev gibi düşünün.

Çevresel faktörler (sigara, stres, kirlilik, kötü beslenme) bu evin üstüne sürekli yağar.

Zamanla bu faktörler tahtalara azar azar zarar verir.

Normalde yetenekli bir marangoz (bağışıklık sistemimiz) her gün bu yıpranan tahtaları söküp yenisiyle değiştirir.

Ancak fırtına çok şiddetlenir, marangoz da yaşlanıp yorulursa, gözden kaçan tek bir çürük tahta kontrolsüzce çürümeye ve tüm evi sarmaya başlar.

Kanser terazi gibidir. Bir kefede vücuda yüklediğimiz hasarlar (sigara, stres, kötü beslenme, kirlilik), diğer kefede ise vücudun tamir kapasitesi (DNA onarımı, güçlü bağışıklık, kaliteli uyku) durur.

Kısacası kanser, dışarıdan gelen zararların birikerek vücudun kendi kendini tamir etme hızını aştığı andır.

Peki, kansere yakalanma riskini nasıl azaltabiliriz?

Yukarıdaki örnekten devam edersek ahşap evinizin ömrünü uzatmak (kansere yakalanma riskini azaltmak), fırtınaya karşı duvarları örmekle başlar.

Yağmuru ve haşereyi binadan uzak tutmak için sigara, alkol ve işlenmiş gıdalar gibi tahtaları içten çürüten etkenleri hayatınızdan çıkarın.

Her gece aldığınız kaliteli uyku ve gün içindeki hareketlilik, marangozunuza mesai imkânı tanıyarak çürüyen tahtaları anında değiştirmesini sağlar.

Tabağınıza koyduğunuz doğal ve taze gıdalar marangozun eline sağlam keresteler verirken, yaptırdığınız düzenli sağlık taramaları ise evin çatısını çökmeden önce kontrol eden usta gözüdür.

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OTEL ODASI OTOPSİSİ

Kalacağınız otel odasına girdiğinizde ilk yaptığınız ne oluyor?

Odaya fotoğraflardaki gibi mi diye bakıyoruz, değil mi?

Oysa asıl yapmamız gerekenleri atlıyoruz.

ABD'de Kabin Memurları Sendikası, sürekli otellerde kalan uçuş görevlilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla her yeni otel odasına girişte uygulanması gereken bir kontrol listesi hazırladı.

"Otel odası otopsisi" diye adlandırılan bu kontrol listesi kapsamlı olsa da uygulanması sadece 90 saniye sürüyor.

Independent Türkçe'de gördüğüm liste eminim birçoğunuzun işine yarar:

■ İlk adım olarak kabin memurlarına otel odalarını bir ekip arkadaşı veya otel güvenlik görevlisi eşliğinde kontrol etmeleri öneriliyor.

■ Ardından, telefonun çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.

■ Sonra yangın çıkışlarının yerleri, sayıları ve her katta içeriye tekrar girişin mümkün olup olmadığı kontrol edilmeli.

■ Daha sonra kapı, pencere başta olmak üzere odadaki tüm kilitler test edilmeli.

■ Son olarak acil durum ihtimaline karşı komodinin üzerine bir oda anahtarı ve el feneri konmalı.

■ Ekstra güvenlik önerisi ise kapı eşiğine yerleştirilebilen taşınabilir bir kapı alarmıyla seyahat etmek.

Gece kapı açıldığında alarm çalarak içeridekileri uyandırıyor ve olası bir davetsiz misafire karşı uyarıyor.

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ÜÇÜ DE HAKLI ÇIKTI

Muhabir: "Şikâyet ettiğiniz Anthony Taylor şu anda Türkiye'de hakemlerin başında." Jose Mourinho: "Evet, ondan önceki başkan hapse girdi."

Tipik IQ'su yüksek, esprili bir Mourinho açıklaması. Asıl dikkatimi çeken; Real Madrid'e gitmesine rağmen Mourinho'nun hâlâ Türkiye'yi takip ediyor olması. Oysa delirtip yolladığımız adam, şu anda en büyük futbol kulübünü yönetiyor! "Yapı var" dediği için büyük boykot yiyen Acun Ilıcalı'yı da delirtip, yolladık. Acun'un ikinci ligde düşme potasındayken aldığı Hull City, şu an Premier League'de düşük bütçesine rağmen destan yazıyor! Başkanlıktan ayrılan Ali Koç'un geçtiğimiz yıllarda MHK ve hakemler hakkında söyledikleri de bugün doğru çıktı! Peki, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol tutuklanınca 'YAPI' ile hesaplaşılmış mı oldu? Yıllardır organize bir şekilde Süper Lig'e operasyon çekenler elbette birilerine hizmet ettiler! Azmettiriciler ortaya çıkarılmayacaksa, bu soruşturmanın bir anlamı kalmaz.



İZ BIRAKAN SÖZLER

"Yaşamak, bu dünyada en nadir görülen şeydir; insanların çoğu sadece var olur, o kadar." (Oscar Wilde)