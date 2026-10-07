Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan, erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından ormanlık alanda boğazı kesilerek öldürüldü.

Alkan'ın ablası Özlem Akbay kardeşinin cinayet günü erkek arkadaşı tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia etti:

"Onu 'Kaza yaptım. Aracım pert oldu. Hastanedeyim' deyip çağırmış. Kardeşim onunla görüşmek için değil ondan ayrılmak için yanına gitti. Gitme dedim ama yüzleşmek istedi."

Bu cinayetten sonra katil Mustafa B.'nin Instagram'daki takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı!

Birçok genç kız katili takip etmeye başladı!

Hadi 'Bu katil kimmiş?' diye merak edip Instagram profiline bakarsın, buraya kadar anlarım.

18 yaşındaki bir kızın boğazını keserek öldüren bir katili özellikle genç kızlar neden takip eder?

'PISIRIK DEĞİL'!

Katili takip edenlere sosyal medyadan "Neden bir kadın olarak bir kadın katilini takip ediyorsun" diye sorular yöneltilince genç kızlar "Tipi iyi", "Yakışıklı", "Senin gibi pısırık erkeklerden iyidir" diye yanıtlar verdiler.

Onca yaşanan kadın cinayetine rağmen bazı kadınlar neden 'arıza', suçlu, hatta katil erkeklerden hoşlanıyor?

Bu ilginin psikolojik ve bilimsel bazı cevapları var:

Öncelikle insan beyni, tehdit oluşturan ve toplum kurallarını çiğneyen sıra dışı olaylara karşı evrimsel bir merak duyar. Bu duruma 'sansasyonel merak' denir.

Suç işlemiş, özellikle cinayet vakalarına karışmış kişilere karşı duyulan romantik veya cinsel çekime ise 'Hibristofili' ya da 'Bonnie ve Clyde Sendromu' denir. Mustafa B.'yi takip eden kadınlar arasında bu psikolojik eğilim yer alabilir.

Kriminolojide 'Hibristofili' ikiye ayrılır:

Pasif Hibristofili: Kişi suçlunun tehlikeli olduğunu bilir ancak doğrudan bir şiddet görmeyeceğine inanır. Onu düzeltme, iyileştirme ya da kurtarma fantezisine (kurtarıcı kompleksine) kapılır.

Aktif Hibristofili: Kişi, suçlunun işlediği suçtan doğrudan heyecan duyar ve suça ortak olma arzusu taşır.

Bir de evrimsel "Güç/Korunma" illüzyonu var:

Evrimsel açıdan baskın, tehlikeli ve kuralları çiğneyebilen erkek figürü, bazı bireylerin alt bilincinde "güçlü ve klanı koruyabilecek lider" algısı yaratabilir.

Modern toplumda suç işleyen "kötü çocuk" (bad boy) imajı, bu ilkel güç algısıyla örtüşebilir.

Ayrıca çocukluk travmaları ve bağlanma bozuklukları da önemli bir etkendir. Kaygılı bağlanma stiline sahip kadınlar, kendilerine zarar verebilecek veya ulaşılamaz olan "arıza" kişilere ilgi duyabilir.

Çocuklukta duygusal veya fiziksel istismar görmüş bireyler, sevgiyi tehlike ve öngörülemezlikle eşleştirebilir.

Örneğin katili takip etme gerekçesi olarak "Senin gibi pısırık erkeklerden iyidir" yanıtını veren biri 'hibristofili' eğilimli olabilir."

Bu kadınlardan bazıları dayak yerken, şiddete maruz kalırken 'pısırık' dediği erkeklerden yardım ister!

Daha sonra da suçlu sevgilisini kurtarmak için ifade değiştirir. Buna benzer birçok olay yaşandı ülkemizde.

Elbette şiddet gören bir kadına mutlaka yardım edilmelidir.

Çünkü 'hibristofilik' eğilimler, toplum genelinde binde birlerin çok altındadır.

Yani milyonlarca kullanıcının olduğu sosyal medyada birkaç bin kişinin merak ya da hayranlık psikolojisiyle bir katili takip etmesi, toplumdaki kadınların genel eğilimini temsil etmez.

Özetle durum bu. Mustafa B.'nin takipçi sayısının artması çok küçük bir grubu temsil ediyor.

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KATİL ERKEĞE AŞIK OLANLAR

Suçlu, şiddet uygulayan, hatta kadın öldüren erkeklere ilgi duyan, aşık olan 'hibristofilik' eğilimli olan kadınlar sadece Türkiye'de yok.

Bu durumun dünyada birçok örneği var:

ABD'de 1970'lerde onlarca kadını katleden Ted Bundy, yargılandığı dönemde davayı izlemeye gelen yüzlerce hayran kadına sahipti.

Cezaevindeyken kendisine binlerce aşk mektubu gönderildi ve dava sürecinde hayranlarından biriyle evlendi.

Moskova'da en az 49 kişiyi katleden ve kurban sayısını satranç tahtasındaki 64 kareye tamamlamayı hedefleyen Rus seri katil Pichushkin, 2007 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Pichushkin, Rusya ve Doğu Avrupa'dan çok sayıda kadından romantik içerikli mektuplar aldı. Seri katil, mektuplaştığı hayranı Natalia isimli kadınla nişanlandı.

ABD'de 2018'de sokak yarışı yaparken bir anne ve bebeğinin ölümüne yol açan Cameron Herrin, mahkeme görüntülerinin TikTok'ta yayılması üzerine 'yakışıklı olduğu için ceza almamalı' kampanyalarıyla gündeme gelmiş, milyonlarca destekçi kazanmıştı.

2006 yılında Meksika'da eski kız arkadaşının iki küçük kardeşini öldürüp evdeki hizmetçiyi kaçıran Diego Santoy için binlerce genç kız fan kulüpleri kurdu.

2012'de işlediği vahşi cinayeti internete yükleyip uluslararası bir insan avı sonrasında Berlin'de yakalanan Luka Magnotta için sosyal medyada adına birçok hayran sayfası açıldı, kendisine ilan-ı aşk mektupları gönderildi.

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KIZ ÇOCUĞUNUZ OLUNCA...

Danimarka'da yapılan kapsamlı bir araştırma, erkek yöneticilerin ilk çocuklarının kız olmasıyla birlikte şirketlerdeki kadınların erkeklere kıyasla kazanç oranı yüzde 4,1, kadın çalışanların payı ise yüzde 4,5 arttığı ortaya çıktı.

Bu değişim işe alım ve terfilerde de kendini gösterdi.

Nitelikleri benzer kadın ve erkek adaylar arasında yöneticiler özellikle tam zamanlı ve yüksek ücretli pozisyonlarda kadınlara daha fazla yöneldi.

Şirketteki en yüksek ücretli çalışanın kadın olma ihtimali de iki puan yükseldi.

Kız çocuğa sahip olunca erkeklerin bakış açısı gerçekten değişiyor. Daha ılımlı ve daha anlayışlı oluyorlar. Ve kadınlara dair önyargılarından kurtuluyorlar.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Elinizden geleni yapın. Hayatı bazen boşa harcıyor olsak dahi, uğraşmaya değer." (Charles Dickens)