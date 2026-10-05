Ünlü milyarder Elon Musk, dört çocuğunun annesi Shivon Zilis'i bir kalemde sildi!

40 yaşındaki Zilis, Elon Musk'ın kendisine "Seni seviyorum" dedikten bir hafta sonra aniden ilişkiyi bitirdiğini açıkladı:

"Bir hafta içinde hiç uyarılmadan aşktan ayrılığa geçmek zor. Ama hayat bazen böyle."

Musk ise hiçbir açıklama yapmadan Zilis'i sosyal medyadan takip etmeyi de bıraktı.

Düşünsenize dünyanın en zengin insanısınız... Roketleriniz var, dünyaya elektrikli araçlar satıyorsunuz... Mars'a yerleşme vizyonunuz var...

Sonra da Türk dizilerindeki gibi "Seni seviyorum" deyip ortadan kaybolan toksik erkek gibi hareket ediyorsunuz. Musk'ı anlamak zor. Muhtemelen Zilis'i sadece taşıyıcı anne olarak görüyordu. Ayrılış şekli de sanki işçi çıkarır gibi: "Katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dilerim."

Zilis yine de Musk'a "Derinden anlaşılmanın, desteklenmenin, dengeli ve şefkatli bir şekilde huzur içinde sevilmenin nasıl bir şey olduğunu" gösterebildiği için minnettar olduğunu açıkladı. Bu paylaşımı yaptığı sırada Musk da muhtemelen fırlatacağı yeni roketi düşünüyordu.

Zilis'in yaşadığı bu büyük saygısızlıktan sonra bile Polyanacılık oynaması enteresan.

Dünyanın en zengin adamına dört çocuk yapan bir kadın bu kadar saf olamaz.

Bence Zilis, Musk'a minnettarım derken kibarca "Tazminatımı ver, Tesla ve X hisselerimi de artır. Yoksa konuşurum" uyarısında bulunmuş olabilir. Musk gerçekten garip biri. Onun için "Uzaylı" demeleri boşuna değil. Adam teknolojide 10 numara, insan ilişkileri ve romantizmde sıfır! Dünyanın en zengin adamının da romantizme, empati kurmaya ayıracak bir dakikası bile olmaz.

ROBOTLAR DA SGK'LI OLACAK!

Dünyanın en zengin insanları geçtiğimiz hafta çok yoğundu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates de, insan emeğinin yerine alan yapay zekâ ve robotlar için FICA vergisi ödenmesini önerdi.

ABD'deki FICA, Türkiye'deki SGK primlerine benzer şekilde sosyal güvenlik sistemini finanse ediyor:

"Bir işveren olarak birini işe aldığınızda, o kişinin kazancı üzerinden bordro vergileri ödersiniz.

Ancak bir robot satın aldığınızda, genellikle bunu hemen işletme gideri olarak düşebilirsiniz.

Vergi sistemi insanları makinelerle değiştirmeye yöneltiyor." Gates aslında tehlikeyi görmüş, uyarıyor.

İşverenler yedi gün 24 saat çalışan, yemekyol- sigorta vb. masrafı olmayan robotlar ve yapay zekâ yazılımlarıyla maaş ve vergi masraflarından da kurtulacaklar!

Yüz milyonlarca insan işsiz kalacak.

Robotlar yüzünden vergi de ödenmeyecek.

SGK ödemeleri düşünce emekli maaşları ve sağlık harcamalarına da kaynak bulunamayacak!

Eğer önlem alınmazsa önce vergi sistemi, sonra da küresel ekonomi çöker!

Bence devletler buna da bir çare bulur, bulmak zorundalar!

Her robot ya da yapay zekâ destekli uygulama için daha çok vergi alınır.

İnsan çalıştıran şirketlere vergi indirimleri uygulanır.

Kapitalist sistemin devam etmesi için robotları SGK'lı yapmakla kalmazlar, sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakkı bile verirler!

NASIL VEDA EDECEĞİZ?

Robotların SGK'lı olma ihtimallerini bile tartışıyoruz.

Peki, kullanım süresi biten, işe yaramayan robotlar ne olacak? Bu tartışma yapay zeka robotik girişim şirketi Figure'un insansı robotu F.02'yi artık bir işlevi kalmadığında erimiş çeliğin içine atlaması yönünde eğittiğinin ortaya çıkmasıyla gündem oldu. İşe yaramayan robotların, 'Terminatör' filmindeki Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı robot gibi kendilerini erimiş çeliğe bırakmaları bazılarına acımasız geldi. Şirketin CEO'su Brett Adcock, X'te robotların "düzgün bir veda"yı hak ettiğini söyleyerek "Herhangi bir fikriniz var mı?" diye sordu!

İşin teknik tarafına bakarsak; gelecekte robot sayısı artıkça lityum iyon bataryayla çalışan robotları parçalamak hem tehlikeli hem de maliyetli olacak.

Öte yandan ev işlerine yardım eden, çocuklara bakan, dertlerinize ortak olup tavsiyeler destek veren robotlara psikolojik açıdan veda etmenin de zor olacağı kesin! Robotların daha insancıl bir vedayı hak edeceklerini düşünüyorum. Aslında bu sorulara en güzel yanıtları 'Yapay Zeka' (A.I. Artificial Intelligence) filminde bulabilirsiniz. Efsane yönetmen Stanley Kubrick'in Brian Aldiss'in 1969 tarihli "Supertoys Last All Summer Long" adlı kısa öyküsünü uyarlamaya ömrü yetmeyince, projeyi Steven Spielberg devralmıştı. 2001 yapımı 'Yapay Zekâ', insansı robotların kendilerini bizden daha çok insan hissedecekleri bir dönemi anlatıyor.

Müthiş duygusal ve finali de insanoğlunun geleceğine dair sürpriz ipuçları barındırıyor!

Özetle robotlar duygusal bir vedanın ötesinde daha çok şeyi hak edecekler gelecekte!

TRUMP BİLDİĞİNİZ GİBİ

Donald Trump, Ohio eyaletindeki kampanya mitinginde yine asprini övdü:

"Her gün bir aspirin alıyorum. İşe yarıyor mu emin değilim ama psikolojik olarak buna ihtiyacım var. Kanı iyice inceltiyor sanırım...

Aspirini seviyorum ve büyük olanını alıyorum. 80'liğe düşmemi istiyorlar ama ben 386 alıyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum, canavar gibi bir şey. 'Efendim buna ihtiyacınız yok!' dediler. 'Bana bir iyilik yapın, 35 yıldır gayet iyiyim. Beni yalnız bırakın' dedim."

Aspirinin reklam yapmasına hiç gerek yok!

Günlük düşük doz aspirin (75-100 mg) daha önce kalp krizi, inme veya stent gibi damar olayı geçirenlerde tekrar riskini azaltmada faydalı olabilir.

Ama sağlıklı bireylere düzeli aspirin kullanmaları önerilmiyor.

Siz en iyisi doktorunuza danışın.

İZ BIRAKAN SÖZLER

"İnsanları genelde yalan söylediklerinde dinlemeyi severim, olmak istedikleri ama olamadıkları insanı anlatırlar." (Aylak Adam)