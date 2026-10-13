Aralık 2021 tarihli yazımda NASA'nın uzay görevlerine katılabilecek yeni astronot adayları arasında Adanalı Deniz Burnham'ın da yer aldığını yazmıştım.

O tarihte Deniz ile ilgili bizim medyada bir habere rastla- mamıştım.

Deniz'in NASA'nın düzenlediği çok zorlu bir elemenin ardından 12 bin aday arasından uzaya gönderilebilecek üstün özelliklere sahip 10 kişinin arasına girdiğinden bahsetmiştim.

ABD'nin Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde 1 Ekim 1985 tarihinde doğan Deniz, ABD'li asker Ed Burnham ile Şahver Burnham'ın çocuğu.

2007'de San Diego Üniversitesi'nde kimya mühendisliğini bitiren Deniz, 2017 yılında Güney Kalifornia Üniversitesi'nde makine mühendisliği yüksek lisansı yaptı.

NASA Ames Araştırma Merkezi'nde stajyer olarak görev yapan Deniz, helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabiliyor.

Deniz, astronot seçilmeden önce 10 yılı aşkın süre petrol sondaj sahalarında çalıştı. Alaska Arktik bölgesi, Kanada'nın kuzeyi ve Teksas dahil farklı bölgelerde sondaj operasyonlarının yönetiminde görev aldı.

Muhteşem bir öz geçmiş değil mi?

Ve gelelim güzel habere: 2021'de "Bir Adanalı uzaya çıkabilir" diye yazdığım olay bir aksilik olmazsa gerçekleşecek.

NASA, 41 yaşındaki Deniz Burnham'ın Expedition 76 kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uçuş mühendisi olarak görev yapacağını açıkladı.

Deniz, Rus kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte Mart 2027'de Kazakistan'dan fırlatılacak uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

Uzaya çıkan ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı astronot Alper Gezeravcı, uzayda ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 18 gün kalmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ise gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunda uzayda toplamda 1 saat 10 dakika geçirmişti.

Deniz'in ise uzaydaki ilk görevinin yaklaşık yedi ay sürmesi planlanıyor.

İlk uzay görevi yaklaşırken Deniz, Türkiye'deki ailesine özel bir mesaj gönderdi.

Anneannesi ve dedesinin Türkiye'de yaşadığını anlatan Deniz, çocukluk yıllarında dedesinin teleskobuyla yıldızları ve gezegenleri izlediğini söyledi.

Deniz Adanalı hemşehrilerini de unutmadı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığında anneannesi ve dedesinin yanı sıra Adana'ya ve dünyaya uzaydan el sallayacağını belirtti.

Deniz Burnham uzayda en uzun süre kalan ilk Türk olacak.

Umarım bir aksilik olmaz da Feza bir Adanalı görmüş olur.

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SÜPER LİG'İN YAYIN KALİTESİ

Beşiktaş-Kocaelispor maçında kullanılan Grass Valley LDK 8000 HD kameranın fotoğrafı dün sosyal medyada gündem oldu.

Çünkü bu kamera 2006'da piyasaya çıktı. 20 yılda kamera teknolojisi ışık hızıyla değişti.

Bu çok eski modelin üstüne birçok kamera daha çıkmıştır.

Beinsports'un Süper Lig'e verdiği değeri bu eski model kameradan da anlayabilirsiniz.

Beinsports, Süper Lig maçlarını İspanya merkezli küresel yayın ve prodüksiyon devi Mediapro'ya çektiriyor.

Ama Mediapro, Beinsports'un ayırdığı bütçeye göre çekim yapıyor.

Bütçe düşük olunca da eski kameralar kullanılıyor ve ekrana yansıyan görüntünün kalitesi düşük oluyor.

Yani Mediapro, ne kadar ekmek, o kadar köfte hesabı yapıyor!

Süper Lig'in canlı yayın kalitesi düşük olduğu için bazen tartışmalı pozisyonlarda ağır çekim görüntüleri bile çok net olmuyor.

Süper Lig'e yıldız futbolcu yağarken Beinsports'un kulüplere yaptığı ödemenin de artık çok düşük kaldığını daha önce yazmıştım.

Süper Lig ve alt ligler için yeni yayın ihalesi yaklaşıyor.

İhaleye katılan firma fazla olursa, ihale adil geçerse doğacak rekabet ortamından hem kulüpler hem de izleyiciler karlı çıkabilir.

Kulüpler hak ettikleri yayın gelirine, izleyiciler de kaliteli yayınlara kavuşabilir.

Elbette Beinsports oturmuş altyapısı ve abone sayısıyla ihalede iddialı şirketlerden biri.

Ancak şu anki yayın kalitesi ligin marka değerinin çok altında.

İhalenin kıran kırana geçmesi Süper Lig için çok önemli!

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ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT!

Yaklaşık 200 bin ABD'li yetişkini kapsayan bir araştırmaya göre gece geç saatlerde düzenli atıştırma alışkanlığına sahip kişilerin siroz ve karaciğer yağlanması hastalığına maruz kalma riski yüzde 20-30 daha yüksek çıktı.

Bu hastalıklar kansere de yol açabileceği için geç saatlerde düzenli bir şekilde atıştırmalık yiyenlerin ölüm riski artıyor.

Peki, ne yapmalı?

Akşam yemeğinde doyurucu ve dengeli beslenmeliyiz.

Örneğin 23:00'te yatıyorsanız, saat 19:30 - 20:00 itibarıyla akşam yemeğini ve atıştırmalıkları bitirmiş olmalıyız.

Kan şekerini hızlı yükseltip düşüren rafine karbonhidratlardan (beyaz ekmek, makarna, tatlı) uzak durmalıyız.

Geç saatte yatıyorsak yalancı açlığı su ve bitki çaylarıyla bastırmalıyız.

En önemlisi biyolojik saatimizi düzene sokmalıyız, uyku saatimizi sabitlemeliyiz.

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İLK SEFER 21 ARALIK'TA

Ankara ile Kars arasında kış manzaraları eşliğinde yolculuk imkânı sunan Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 sezonuna 21 Aralık'ta başlıyor.

70 sefer gerçekleşecek.

Bireysel yolcular için bilet satışları 26 Ekim'de açılacak.

Ankara-Kars yönünde düşük dönem bilet fiyatı 16 bin 500 TL, yüksek dönem fiyatı 20 bin TL olarak belirtiliyor.

Geçen sezon aynı biletler için sırasıyla 14 bin TL ve 17 bin TL ödeniyordu.

Influencer'lar bu yolculuğu keşfedip paylaşımlar yapmaya başlayınca Doğu Ekspresi'nde yer bulunmaz oldu.

Bu işten en zararlı çıkan da nineler, dedeler oldu. Eskiden memlekete trenle ucuza giderlerken şimdi pahalıya gidiyorlar.

O da bilet bulabilirlerse!

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Gençlik bir hatadır, orta yaş bir mücadele, yaşlılık ise bir pişmanlık." (Benjamin Disraeli)