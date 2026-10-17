İsrail merkezli dijital reklam şirketi Discover-Tech'in internet reklamları aracılığıyla kullanıcıları takip ettiği ve bazı cihazlara İsrailli Candiru casus yazılımının bulaştırılmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Kanada merkezli siber güvenlik araştırma kuruluşu Citizen Lab ve New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant araştırmacılarının bulguları, reklam altyapısının geniş çaplı bir gözetleme operasyonunda kullanılabildiğini gösteriyor.

Araştırmacılara göre şirket, reklam ağları üzerinden kullanıcıları tespit edip takip edebiliyor ve bazı hedeflerin cihazlarına casus yazılım bulaştırılmasına aracılık edebiliyordu.

Saldırının en dikkat çekici yönü, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya indirmesine gerek kalmaması.

Yani reklamın bir internet sitesinde yüklenmesi ya da reklam gösteren bir uygulamanın kullanılması hedefin takip edilmesi için yeterli olabiliyor.

Discover-Tech'in reklamları, farklı iş ortakları üzerinden 120 binden fazla internet sitesinde ve 75 binden fazla mobil uygulamada gösterildiği belirlendi.

Bu yöntemle dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam gösterimi gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Bu casus yazılımlı reklamlar NATO ve BM ağlarına da uzanmış.

Yani adamlar müttefik ülke falan dinlemeden her yere sızıyor.

İnternette herhangi bir sayfaya girdiğinizde hiçbir yere tıklamasanız bile otomatik açılan reklamlardan sızan casus yazılımla herkesi takip edebiliyorlar.

Daha da kötüsü bunlar sadece ortaya çıkan casus yazılımlar.

Bir de keşfedilmeyenler var!

Yani en pahalı cep telefonunu veya bilgisayarı, en gelişmiş antivirüs programlarını ve reklam engelleyicilerini kullansanız bile İsrail istediği kişiyi takip edebiliyor.

İsrail'in takibinden kurtulmanın tek yolu sıfır internet ve cep telefonu bağlantısı!

Bu, insanların normal günlük hayatının her alanına sızan casusluk faaliyetlerini başka bir ülke yapsaydı ortalığı ayağa kaldırırlardı.

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SELE KAPILMIŞ, HASAR KAYITSIZ ARAÇ

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından sele kapılıp hasar gören araçların kaskosu varsa zararları karşılanacak ama hangi oranda?

Bu araçların çoğu perte çıkmayacak, tamir edilecek ve sigorta şirketleri belli bir para ödeyecek.

Ama sel ya da su baskınına maruz kalan bir araçtan hayır gelmeyeceğini, tamir edilse bile zamanla birçok sorun çıkaracağını biliyoruz.

Kaskosu olmayanlar ise altyapı yetersizliği veya gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle ilgili idareye dava açarak zararlarının karşılanmasını talep edebilirler.

Ancak doğal afet şartları dikkate alınacağı için açılan davalardan da büyük ihtimalle sonuç alınamayacak.

Asıl tehlike ise bu araçlar tamir edildikten sonra satışa çıkarılınca ortaya çıkacak.

Birçok uyanık aracına hasar tespiti yaptırmadan tamir ettirip satışa çıkaracak.

Bu araçlar sahibinden hasarsız, temiz araç diye satılacak. Çoğu ekspertiz aracın sele kapıldığını anlamayacak.

Hiçbir şeyden habersiz bu araçları alanlar ise bir gün otobanda giderken bir anda araçları stop edecek ve elektronik göstergeleri çalışmayacak.

Bu talihsiz insanların ikinci adresi oto tamirciler olacak.

Yakın zamanda ikinci el araba alacak kişilerin, 34 plakalı araçları alırken çok dikkatli olmalarını tavsiye ederim.

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YÖNETİCİLER '123456' ŞİFRESİ KULLANIRSA

Danimarka'nın Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi'ne (CPR) eylül ayında gerçekleştirilen bir siber saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

Ülkedeki 8,8 milyon kişinin kayıtlarının ele geçirildiği saldırıda, sisteme erişim sağlamak için bir bilişim şirketinden üç yöneticinin hesaplarında kullandıkları "123456" şifresi sayesinde sisteme sızılmış.

Böyle önemli verilere dünyanın en kötü, en basit şifresiyle ulaşılması fıkra gibi bir olay.

Sızma işlemi 10 gün sürmüş, CPR sistemi üzerinde yaklaşık 14 milyon otomatik sorgulama gerçekleştirilmiş.

Aklıma şu soru geldi:

Acaba bizdeki kimlik verilerine de özel ya da kamu kurumlarındaki yöneticilerin basit şifreleriyle mi ulaşıldı?

Şöyle düşünün; bir bankanın ya da bir kamu kuruluşunun verilerine sızılacak.

Hacker, o kurumdaki yönetici ya da verilere ulaşma hakkına sahip bir çalışanla anlaşıyor.

O kişi "123456" gibi basit bir şifre kullanıyor, hacker da sisteme giriyor.

Böylece çalışan şifre vermekle suçlanamıyor; aptal ya da sorumsuz kişi ilan edilerek bu suçtan yırtıyor.

Verilere ulaşan kritik konumdaki çalışanların "123456" gibi basit şifreler kullanması direkt suç kabul edilmeli.

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ENGELLİLERİN SESİ OLMUŞTU

'Breaking Bad' dizisinde Walter White Jr. karakteriyle tanınan RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni intihar olarak açıklandı.

Tüm zamanların en iyi dizisi kabul edilen 'Breaking Bad' benim de favori dizimdir.

Bazen çok sevdiğiniz bir yapımdan bir oyuncu hayatını kaybettiğinde sanki bir arkadaşınız ya da yakınınızı kaybetmiş gibi hissediyorsunuz.

Dizide babası Walter White'ın ne yapmak istediğini anlamayan ve annesi Skyler White'ın güdümünden çıkmayan Walter White Jr.'a ne kadar kızsam da bu karaktere hayat veren Mitte'i oyuncu olarak çok takdir ederdim.

Dizideki karakteri gibi serebral palsi ile yaşayan Mitte, çok iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra engelli bireylerin temsili ve kapsayıcılık konularındaki çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Mitte, katıldığı farkındalık projeleriyle engelli bireylerin sözcüsü gibi olmuştu.

Bu hayatta sanki iyiler daha erken ayrılıyor aramızdan.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Mutluluk, sahip olduklarımızla yetinmeyi bilmek değil, sahip olmadıklarımızın yokluğuna üzülmemeyi becerebilmektir." (Seneca)