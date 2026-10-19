TÜİK'e göre Türkiye'deki elektrikli araç sayısı Eylül 2025'te 321 bin 710 olarak kaydedildi.

Eylül 2026'da ise bu sayı 491 bin 492'ye çıktı.

Böylece bir yılda araç sayısı 169 bin 782 adet artarken yıllık büyüme yüzde 52,8 olarak gerçekleşti.

Eylül 2025'te 35 bin 2 olan ticari şarj soketi sayısı ise Eylül 2026'da 48 bin 971'e ulaştı.

Böylece bir yılda 13 bin 969 yeni soket devreye girdi ve toplam soket sayısı yaklaşık yüzde 39,9 arttı.

Ancak hala nüfusa göre kişi başına düşen elektrikli araç sayısında Avrupa'nın çok gerisindeyiz.

Ülkemizde bin kişi başına düşen elektrikli araç sayısı yaklaşık 5,76 seviyesinde.

Avrupa Birliği'nde ise bin kişi başına yaklaşık 22–25 elektrikli araç düşüyor.

Türkiye'de bin kişi başına düşen ticari şarj soketi sayısı yaklaşık 0,57 iken bu oran Avrupa Birliği'nde 4,0.

Ember'e göre hibrit araçları da dâhil edersek Türkiye'deki 509 bin elektrikli araç günde yaklaşık 8 bin varil petrol tüketimini önlüyor.

Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar olduğu varsayarsak günlük petrol tasarrufunun ekonomik karşılığı yaklaşık 784 bin dolar.

Yıllık hesaplamada ise Türkiye'deki elektrikli araçların önlediği petrol tüketimi 2,87 milyon varile, bunun ekonomik karşılığı da 286 milyon dolara ulaşıyor.

Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 1 milyona çıksa, önlenen petrol tüketimi yaklaşık 5,64 milyon varile ulaşabilir. Bu da yılda yaklaşık 564 milyon dolar tasarruf demek.

Araç sayısının 10 milyona ulaşması halinde ise yıllık petrol tasarrufu yaklaşık 56,38 milyon varile, ekonomik karşılığı da 5,64 milyar dolara çıkabilir.

Ancak güncel projeksiyona göre ülkemizde elektrikli araç sayısı anca 2040'ta 10 milyon adede ulaşacak.

Petrol fiyatlarındaki artış yüzünden enflasyonu yükselen ve ithal petrole bağımlı olan ülkemizde kullanılan elektrikli araç sayısı daha hızlı artmalı.

Türkiye geçtiğimiz yıl ham petrol ve petrol ürünleri ithalatına yaklaşık 30 milyar dolar harcadı. Elektrik denince sadece otomobil akla gelmemeli. Güneş panellerinin ev ve işyerlerinde kullanımı artsa yılda 20-22 milyar dolar harcadığımız doğal gaz ithalatı da düşecek.

Elektrik kullanımının çevre kirliliği ve küresel ısınma ile mücadeleye olan katkıları da saymakla bitmez.

Türkiye'de elektrikli otomobil ve güneş paneli sayısını artıracak kararlar almalıyız.

Böylece petrol ve doğalgaza olan bağımlılıktan kurtuluruz ve petrol krizlerinden etkilenme oranımız düşer.

GOOGLE ARAMA SONUÇLARINI ZEHİRLİYOR

Google'ın arama sonuçlarını takip eden Nozzle şirketinin analizine göre ünlü arama motoru, özellikle eylül ayından itibaren bilinçli şekilde yanıltıcı sonuçlar içeren sayfalar sunuyor.

Google, bazı talepleri doğrudan reddetmek yerine sonuçları değiştirilmiş, eksiksiz görünen sayfalarla yanıtlıyor.

Böylece başta yapay zekâ olmak üzere veri toplayan sistemler, hatalı sonuçları gerçekmiş gibi kaydedebiliyor.

Nozzle, yaşanan bu durumu arama sonuçlarının zehirlenmesi olarak tanımlıyor.

Elbette amaç Google'ın Gemini'ın rakibi olan yapay zekâ şirketlerinin Google'daki arama sonuçlarını toplu biçimde kullanmasını zorlaştırmak.

Çünkü büyük dil modelleri, yanıtlarını desteklemek ve güncel bilgilerle ilişkilendirmek için Google'daki arama sonuçlarından yararlanabiliyor.

Böylece dil modellerinin verdiği yanıtlardaki hata payı artıyor.

Normal Google aramaları da bu zehirlenmeden etkileniyor.

Bu durum internette arama sıralamalarını izleyen SEO gibi araçları da etkiliyor.

Örneğin Google aramasında ilk sayfanın en üstünde gözüken bir internet sitesi bazen sayfanın altına ya da ikinci sayfaya düşebiliyor.

Nozzle, araştırmasını 49 ülkeden, masaüstü ile iPhone ve Android cihazlardan toplanan veriler üzerinden yürütüyor.

Ülke bazında Google aramalarında yanlış bilgi çıkma oranı en yüksek olan (yüzde 11,5) ülke Avustralya!

Aramalarda yanlış çıkma oranları Hindistan'da yüzde 10,9 ve Kanada'da yüzde 10,5 olarak ölçülüyor.

Yoksa bunun nedeni Avustralya ve Kanada hükümetlerinin Google'ı medya şirketlerine telif ödemeye zorlaması mıydı?

Türkiye ise bu oran yüzde 10,2. Yani Google, Türkiye'deki aramaların yüzde 10,2'sinde yanıltıcı sonuçlar gösteriyor.

İşte bunlar hep tekelleşmenin sonucu!

Google bilinçli şekilde yanlış bilgi sunarak bir taşta iki kuş birden vuruyor.

Hem rakip yapay zekâ uygulamalarına hatalı sonuç verdirerek Gemini'yi daha güvenilir yapıyor hem de normal Google aramalarında yanlış bilgi sunarak insanları Gemini'ye abone olmaya yöneltiyor.

Peki, yanlış bilgi sunmak suç değil mi?

Örneğin bir yapay zekâ modeline sağlık gibi önemli bir konuda sorduğunuz soruya Google zehirlenmesi yüzünden yanlış yanıt alabilirsiniz!

Özetle tehlike sanıldığından daha büyük!

ESKİ DAMATTAN KİRA İSTEMEK

İstanbul'da bir kişi, 2020'de kızının eski eşine dava açtı.

Davacı, kızının evli olduğu dönemde yaşadıkları ve kendi adına kayıtlı ev için kira talep ederken, eski damadının evlilik sürecinde kendisinden altın ve döviz cinsinden aldığı borçların da ödenmesini istedi.

Mahkeme ise hem kira hem de diğer borç iddiası yönünden açılan davanın reddine karar verdi.

Davacı kayınpeder, istinaf başvurusunun da reddi üzerine dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay da kira isteme yönünden ret kararını hukuka uygun bularak onadı ama altın ve döviz cinsinden borç iddiaları için çıkan kararı bozdu.

Çünkü eski damat, altın ve dövizleri borç olarak aldığına dair bir kâğıt imzalamış.

Yani Yargıtay, mahkemenin adi senet görüp kabul etmediği, damadın imzası bulunan kâğıdı delil kabul etmiş.

Kısacası alacak ya da verecek için notere gitmeden bir kâğıt imzalanmışsa, bunun bir geçerliliği var.

Yeter ki, siz hakkınızı arayın.

İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Fakirlerin tek tesellisi, zenginlerin de bir gün ölecek olmasıdır." (Oğuz Atay)