Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni tağşiş listesinde yine tanıdık bir isim var.

Bugüne kadar 71 farklı zeytinyağı markasıyla gündeme gelen Sabri Akın, 132. kez tağşiş listesine girdi.

Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait Ayvalık Doğal marka 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağları tespit edildi.

Bu markanın sahibi de Sabri Akın çıktı.

İki yıl önce "Gıda teröristleri tutuklanmalı" başlıklı yazımda da "Kim bu Sabri Akın?" diye sormuştum.

Adam yıllardır farklı markalarla tağşiş listesine girmeye devam ediyor.

Yılmıyor her seferinde başka markalarla piyasaya sahte zeytinyağı sürüyor.

Sahteciliğini bir tarafa koyarsak aslında adama istikrarından dolayı ödül vermek gerekiyor!

132. kez tağşiş listesine girmek!

Bence gıda sahteciliğinde rekor Sabri Akın'da olabilir. Başvuru yapsa Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girer.

Sabri Akın zeytinyağını; ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu, susam yağları gibi farklı bitkisel yağlar ve tekstil boyası karıştırarak piyasaya sürüyor.

Peki, 132 sahteciliğe rağmen neden Sabri Akın durdurulamıyor?

Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilenlere idari para cezası veriliyor.

Aynı kişi veya işletmenin 3. kez taklit ve tağşiş yaptığının tespit edilmesi halinde ise, idari para cezasına ek olarak, savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor.

Sabri Akın'a ait işletmeler hakkında bugüne kadar kaç kez idari yaptırım uygulandığı, kaç suç duyurusunda bulunulduğu ve bu başvuruların yargıdaki sonuçlarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış toplu bir bilgi bulunmuyor.

Normalde bu adamın tutuklu olması lazım; ama adamın medyaya yansımış vesikalık bir fotoğrafı bile yok!

Taklit ve tağşiş yapanlar sürekli marka ismi değiştirdikleri için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı tağşiş listelerinin hiçbir caydırıcılığı yok.

Caydırıcı olsa Sabri Akın, 132 kez bu listeye girmezdi. Taklit ve tağşiş ile ilgili yasalar baştan aşağı değişmeli.

Bir kişi ikinci ya da üçüncü kez taklit ya da tağşiş yaptığı zaman direkt tutuklu yargılanmalı ve gıda sektöründe iş yapması tamamen engellenmeli.

Halkın sağlığıyla oynayan Sabri Akın denen şahıs da acilen yakalanmalı!

132 kez suç işleyen birinin serbestçe yaşamasına ve çalışmasına müsaade ederseniz, o da dalga geçer gibi dürüst insanları cezalandırmaya devam eder!

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TARİH NEDEN DEĞİŞTİ?

Yeni Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinden kulüplerin beklentisi gerçek değerinin çok altında olan canlı yayın haklarından daha çok para kazanmak.

Taraftarların beklentisi ise 20 yıllık eski kameralar yerine gelişmiş bir teknoloji ile yayın yapılması, ekrana yansıyan görüntünün kalite kazanması.

Bunun gerçekleşebilmesi için de çok katılımlı, rekabetin yüksek olduğu bir ihale süreci yaşanması gerekiyor.

Ancak ihale tarihi neden 13 Ocak 2027'den 30 Kasım 2026'ya çekildi? Bu değişiklik neden yapıldı?

Daha önce üç ay sonra sonuçlandırılması planlanan ihale, yeni takvime göre 40 gün içinde tamamlanmış olacak.

Bu tarih değişikliği, ihaleye aday olmayı düşünen şirketlerin planlarını bozabilir.

İhaleye BeIN Sports, Amazon Prime Video ve Saran Grup, Turkcell TV+ Türk Telekom Tivibu ve TRT'nin katılacağı belirtiliyor.

Ancak ihale tarihinin öne çekilmesi özellikle yüksek bütçeli bir yatırımı değerlendiren uluslararası platformlar açısından finansal onay ve yatırım planlarının yeniden ele alınmasını gerektirebilir.

Futbol yayıncılığında kulüplerin hak ettiği ücretleri kazanması ve görüntü kalitesinin artması için rekabetçi bir ihale süreci yaşanmalı.

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BİRAZ DA SERGEN HOCA KAZANSIN

Sergen Yalçın, maçları izlemese de, yabancı futbolcu adlarını bilmese de izlemesi keyifli bir yorumcuydu.

"Bundesliga'ya oynamasınlar, çok sürpriz oluyor!" gibi kritik tüyolar verdiği için bahis severler tarafından da ilgiyle takip ediliyordu.

Vakti zamanında yarış atları olan Sergen Yalçın at yarışlarında da uzman bir kişilikti.

Böyle üst düzey meziyetleri olan birinin A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilerek harcanmasını hiç istemem!

Öte yandan kimse Sergen'in 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yapmasını beklemiyordu.

Yani tüm handikaplarına rağmen Sergen, benim gibi düşünenleri ters köşeye yatırıp Milli Takım'da başarılı olma ihtimali de var!

Ancak Beşiktaşlıların bile umudu kestikleri, uzun zamandır işsiz olan Sergen'e yıllık 2,5 milyon dolardan dört yıllık sözleşme imzalatılmasını garip buldum.

Sergen hoca normalde bu paranın yarısına altı aylık sözleşmeyi bile kabul ederdi!

Hep yabancılar tazminat zengini olacak değil ya, biraz da bizim çocuklar olsun!

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KURULU DÜZENİ OLMASA...

"İsviçre'de yaşayan 93 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, önümüzdeki hafta Kamerun'u ziyaret edeceğini açıkladı..." diye bir haber okudum.

Fıkra gibi bir haber ama biraz doğruluk payı var.

Kamerun'u 1982'den beri yöneten ve dünyanın en yaşlı devlet başkanı olan Paul Biya, resmi olarak İsviçre'de ikamet etmiyor.

Ancak sık sık "özel ziyaret" veya "özel sağlık kontrolü" adı altında haftalarca hatta aylarca İsviçre'de kalıyor.

Ülkeyi uzaktan "otopilot" yönetiyor.

Örneğin 2026 yılının ortalarında yine "kısa süreliğine" Avrupa'ya gitmiş, ancak ülkeye dönmesi 74 gün sürmüştü.

Biya da bizim gurbetçiler gibi "Halinize şükredin.

Kamerun cennet. İsviçre'de kurulu düzenim olmasa biliyorsunuz..." diyor mu acaba?

Siyasi liderlerin en kıskandığı başkan Biya olabilir mi?

Kendi yönettiğiniz ülkeye ziyarete gitmek de bir başarı öyküsü!

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Bir futbol maçını izlemek, modern dünyanın karmaşasında kaybolmuş bir insanın saf adaleti arama çabasıdır." (Simon Critchley)