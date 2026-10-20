WhatsApp'ın tasarımını, ekran görüntülerini ve açıklama metinlerini büyük ölçüde kopyalayan bir uygulama tespit edildi.

Bu sahte uygulama, WhatsApp'a o kadar çok benziyor ki, Google Play'de 500 binden fazla indirmeye ulaştı.

Uzmanlar, sahte uygulamanın başlangıçta fark edilmemesinin nedenini Google Play'in erken erişim (Early Access) programına bağlıyor.

Bu programa katılan uygulamalarda herkese açık kullanıcı yorumları devre dışı bırakılıyor.

Bu durum, kullanıcıların uygulamanın güvenilirliğini değerlendirmesini ve sahte uygulamaları orijinalinden ayırt etmesini zorlaştırıyor.

Normalde kapalı testi yapılmadan, binlerce talep toplanmadan bir uygulama yayınlanamaz!

Nasıl WhatsApp'ın sahtesini yapıp yayınlayabiliyorlar?

Daha önce de WhatsApp uygulamasının sahtesi üretilip 1 milyondan fazla hesaba erişim sağlanmıştı.

Koskoca Google Play, aktif kullanıcı sayısını 3,3 milyarın üzerine çıkaran Whats- App'ın sahtesini fark edemiyor mu?

Tipik teknoloji devi hareketleri bunlar. Mağdurlar ortaya çıkana kadar yeterli güvenlik önlemi almıyorlar.

Normalde anında o sahte uygulama platformdan kaldırılmalıydı.

O sahte uygulamanın içine ya banka uygulamalarına sızmayı sağlayan gizli bir yazılım yüklenmişse!

O zaman ayıkla pirincin taşını!

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ĞAÇO KUŞU YASAK!

Danıştay, Karadeniz'de 'ğaço' olarak bilinen kızıl sırtlı örümcek kuşunun atmaca avında kullanılmasını yasakladı.

Atmacacılar karara tepki gösterirken, her yıl coşkuyla düzenledikleri geleneksel Atmaca Festivali'nin iptal edildiği duyurdu.

Atmacacılar Federasyonu Başkanı Yahya Terzi, "Aslında o doğaseverler, işte hayvanseverler gelseler, görseler ki bizim nasıl baktığımızı, evlatlarımız gibi onlara gözümüz gibi baktığımızı o ğaço kuşuna, çiçeğine, atmacaya nasıl baktığımıza şahit olsalar bizi şikâyet etmezlerdi" diyor. İyi güzel de bu güzelim kuşu neden doğal ortamından koparıp tutsak ediyorsunuz?

Bu kuşlar zaten doğal ortamında özgürce yaşayıp besleniyorlar.

Türkiye'de atmaca ve diğer yaban kuşlarının yetkisiz, usulsüz ve izinsiz şekilde yakalanması, avlanması, satılması veya evde bulundurulması genel kural olarak yasaktır ve ağır idari para cezalarına tabidir.

Öte yandan Rize ve Artvin gibi illerde geleneksel atmacacılık yapılmasına, belirlenmiş çok sıkı şartlar dâhilinde yasal olarak müsaade edilmektedir.

Kişinin avcılık eğitimi almış olması, Atmacacı Sertifikası'na sahip bulunması şarttır.

Yalnızca sonbahar göç döneminde ve kişi başı sadece 1 adet atmaca yakalanmasına izin verilir.

Yakalanan atmacaların av sezonu bitiminde veya belirli bir süre eğitildikten sonra tekrar doğaya salınması zorunludur.

Evet, atmacacılık çok eski bir gelenek ama sonuçta tutsak edilen ğaço kuşu, atmaca yakalanırken zarar görüyor ya da ölüyor. Atmacalar da doğal ortamlarından kopartılıp, esaret altında yaşamak zorunda kalıyorlar.

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TAPUYU DA KİRACIYA VERMELİ!

İddiaya göre, Ramazan Merveyanoğlu, 29 Ocak 2025 tarihinde Mersin'de içerisinde yabancı uyruklu bir kiracının yaşadığı daireyi satın aldı.

Kiracıya noter aracılığıyla ihtarname gönderdiğini belirten Merveyanoğlu, ihtarnameye rağmen kiracının evi boşaltmadığını ve kendisine herhangi bir kira ödemesi yapmadığını ileri sürdü.

Kiracının tahliyesi için mahkemeye başvurduğunu anlatan Merveyanoğlu, yargılama sürecinde bilirkişi raporu hazırlandığını, aylık kira bedelinin 20 bin TL olması gerektiğini düşündüğü daire için 2 bin TL değer belirlendiğini iddia etti.

Mahkemenin tahliye talebini reddettiğini söyleyen Merveyanoğlu, kararın ardından karşı tarafın avukatına 41 bin TL vekâlet ücreti ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldığını belirtti. 20 bin TL'lik eve nasıl 2 bin TL değer biçilir?

Kiracı iki yıl kira ödemeden nasıl kalabilir?

Normalde ev sahibi değiştiğinde kiracı koşulsuz şartsız 6 ay içinde tahliye etmek zorunda.

Bu olayda anlatılmayan farklı bir durum olabilir.

Eğer her şey Merveyanoğlu'nun anlattığı gibiyse mahkemeyle daha fazla uğraşmasın. Evin tapusunu da kiracıya versin, tam olsun.

Elbette kiracıların da hakları korunmalı ama ülkemizde kira sözleşmesi yasasındaki boşluklardan faydalananlar var. Daha önce de ünlülerin kirada oturdukları evlere çökmesini yazmıştım. Aslında konut sıkıntısının bir nedeni de bazılarının kiracının eve çökme ihtimalini düşünüp evlerini boş tutmaları.

Kiracı ve konut sahiplerinin eşit haklara sahip olduğu, her şeyin net bir şekilde belirlendiği bir kanun çıkarılmalı.

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YEDİ YILDA NELER DEĞİŞTİ?

Arda Güler'in Instagram profilinin 7 yıl içindeki değişimini görüyorsunuz.

Yedi yıl önce Arda, Instagram profiline "Fenerbahçe'nin hayalini kuruyorum" diye yazmış.

Takipçi sayısı sadece bin.

Şimdi ise Real Madrid'in yıldız futbolcusu olan Arda'nın 19 milyon takipçisi var!

Fenerbahçe'nin futbola armağanı olan Arda, keşke Barcelona'nın teklifini kabul edip, sarı lacivertli takımda bir yıl daha kalıp şampiyonluk yaşayıp öyle gitseydi.

Ama Real Madrid teklifi hayatta bir kez karşınıza çıkar.

Bir sakatlık yaşasan o fırsatı bir daha elde edemezsin. Barcelona oyun stili ve oyuncu profili açısından Arda için daha uygun takımdı.

Arda kendi adına doğru olanı yaparken aslında zor yolu seçti.

Önceki gün yine nefis bir gol atan Arda, Real Madrid ile sözleşmesini de 2031 yılına kadar uzatmıştı.

Büyük bir aksilik olmazsa Arda, Real Madrid'in sembol isimlerinden biri olabilir.

Kim bilir belki bir gün Ballon d'Or'u kazanır ve futbol hayatını Fenerbahçe'de bitirir.

Arda böyle oynamaya devam ederse futbol tarihimizin en kariyerli oyuncusu olarak tarihe geçebilir.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Gerçek henüz ayakkabılarını giyerken, yalan dünyayı üç kez turlamış olur." (Mark Twain)