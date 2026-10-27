Güven Kıraç, 2010 yılında evlendiği ve Maya adında bir kızının olduğu Başak Kıraç ile 12 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı.

Boşanma sürecinde ortaya atılan ihanet iddialarının ardından Kıraç, kendisinden 35 yaş genç sevgilisi Mervenur Topugil ile aşk yaşamaya başlamıştı.

66 yaşındaki aktör, Topugil ile sessiz sedasız evlenmiş.

Topugil, 2023 yılında Kıraç'ın da rol aldığı 'Yatak Odası Sırları' adlı tiyatro oyununun yürütücü yapımcılığını üstlenmişti.

Rafet El Roman'dan da sürpriz bir evlilik haberi geldi.

58 yaşındaki ünlü şarkıcı kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Azerbaycanlı Rahime Haciyeva ile üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyormuş.

32 yaşındaki Haciyeva'nın mesleği hemşirelikmiş.

Ünlüler dünyasında arada yaş farkının fazla olduğu birçok birliktelik var:

Örneğin Özcan Deniz - Samar Dadgar (22 yaş), Seda Sayan - Çağlar Ökten (25 yaş), Michael Douglas - Catherine Zeta- Jones (25 yaş), George Clooney - Amal Clooney (17 yaş), Mick Jagger - Melanie Hamrick (43 yaş)...

Toplum, aralarında büyük yaş farkı olan ünlü çiftlere daha hoşgörülü yaklaşıyor.

Sıradan insanların ilişkilerindeki büyük yaş farkı ise bazen tepkiyle karşılanıyor, TV'de sabah programlarına bile konu oluyor.

Yaş farkının fazla olduğu ilişkiler için 'Gençlik Aşısı', 'Biyolojik Detoks', 'Azgın teke', 'Sugar Daddy / Sugar Mommy', 'Tarihi eserde restorasyon çalışması' gibi espriler de çok yapılıyor.

Bu tarz birlikteliklerde yaşça büyük taraf için genç bir partnerle birlikte olmak, fiziksel ve zihinsel dinamizmi canlı tutmayı, yaşlanma kaygılarını hafifletmeyi ve hayata yeniden enerjiyle bağlanmayı sağlar.

Karizmatik, başarılı veya ünlü bir figür tarafından arzulanmak ve seçilmek ise genç bireyin özgüvenini besler.

Genç bir partner tarafından 'hâlâ çekici' bulunulmak yaşlı kişide narsistik bir tatmin ortaya çıkarır.

Özellikle sanatçılar ve ünlülerde yaş farkı genelde ikinci planda kalabilir.

Çünkü bu çevrelerdeki insanlar ortak projeler, setler, turneler veya benzer sosyal çemberler içinde vakit geçirirler.

Ayrıca yaş yerine ruh eşliği ve yaşam tarzı uyumu ön plana çıktığında yaş farkı psikolojik olarak sıfırlanır.

Elbette hayatını, kariyerini ve maddi-manevi altyapısını oturtmuş bir eşle yola çıkmak; genç taraf için belirsizlikleri azaltan önemli bir faktördür.

Ekonomik konfor ve geniş sosyal çevreler bu dinamiğin parçalarıdır.

Ancak taraflardan biri 'gold digger' (servet avcısı) çıkarsa dürüstlük ve samimiyet yok olur.

Aşk ve tutkunun yerini sosyo-ekonomik bir alışveriş alır. Bu tarz durumlarda eğer yaşlı tarafta para biterse, statü giderse ilişki de biter.

Araştırmalarda yaş farkına göre ayrılık oranı da farklılık gösteriyor:

0– 1 yaş fark, boşanma riskinin en düşük olduğu, evliliğin en istikrarlı seyrettiği gruptur.

Beş yaş farkta, aynı yaştaki çiftlere kıyasla boşanma riski yüzde 18 daha fazladır.

10 yaş farkta ise boşanma olasılığı yüzde 39'dur.

20 yaş farkta ise bu oran sıçrama yaparak yüzde 95'in üzerine çıkıyor.

Elbette önemli olan anlaşabilmektir. Çiftler mutluysa, aralarında yoğun bir sevgi ve uyum varsa, kimin ne düşündüğü önemli değildir.

Güven Kıraç-Mervenur Topugil ve Rafet El Roman - Rahime Haciyeva çiftlerine mutluluklar dilerim.

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YENİ MODELİ ÇIKAN CEP TELEFONU GİBİ

Şahan Gökbakar, sekizinci 'Recep İvedik' filmini birinci ve ikinci diye ikiye bölmüş.

Dokuzuncu film dememek için mi, belki de… Şahan, 'Recep İvedik' karakteri dışında çektikleri pek izlenmediği için tutan formülün peşinden gidiyor.

Ama tutan bir filmin genelde en fazla üçlemesi olur.

Sonuçta 'James Bond' gibi bir efsane seriden bahsetmiyoruz. 'James Bond'da bile üç-dört filmde bir başrol oyuncusu değişiyor.

'Recep İvedik' iki yılda bir yenisi çıkan cep telefonları gibi mübarek!

Şahan da eski tadı vermeyen bu seriden sıkılmadı mı?

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KOZMETİKTEKİ SAHTECİLİK

Sağlık Bakanlığı'nın Temmuz-Eylül döneminde incelediği 95 kozmetik ürünün 57'sinde mevzuata aykırılık tespit edildi.

Yedi ürünün ise sağlık riski taşıdığı belirlendi.

Sahte ya da kaçak üretimle piyasaya sunulan ürünlerde ambalaj ve etiket bilgilerinde tutarsızlıklar olabiliyor ama biz etiketlerin üzerindeki bilgileri dikkatle incelemiyoruz.

Dikkatli inceleyenlerin de kaçının yazılanları anladığı meçhul. Kozmetik ürünlerde onlarca kimyevi madde var! Öyleyse devletin insanların sağlığı için kozmetik ürünlerde de sürekli denetim yapması gerekiyor.

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BİTKİLERİN DE HASTANESİ VAR

Bitkilerin de hastanesi olduğunu yeni öğrendim.

Fatih Belediyesi'ne bağlı Yedikule ve Ayvansaray Bitki Hastanesi, 2021 yılından beri zor durumdaki her tür bitkinin yardımına yetişiyormuş.

Önce bitkiler, yapraklarından köklerine kadar detaylı bir kontrolden geçiriliyor.

Köklerde zararlı olup olmadığı inceleniyor. Zararlılara müdahale ediliyor.

Bitkinin ihtiyacına göre toprağı değiştiriliyor, ilaçlama ve bakım işlemleri de yapılıyor.

Böylece solan bitkiler yeniden hayat buluyor.

Hayvan sevgisinde karşılık etkileşim nettir. Bir köpek kuyruk salladığında onunla duygu alışverişine gireriz.

Bitkiler ise ses çıkarmaz, sizi koşarak kapıda karşılamazlar.

Onlar gösterdiğiniz özenin karşılığını yeni bir yaprak vererek, filizlenerek ya da çiçek açarak sessizce gösterirler.

Bitki sevgisi ise tek taraflı bir özveri ve sabır gerektirir ama bitki ile olan ilişki insanı daha dingin ve sabırlı yapar.

Daha da önemlisi insanı beklentisiz bir sevgiye yönlendirir.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Aşk yakıcı bir ateştir; ama evlilik, o ateşin üstüne konmuş bir çaydanlıktır." (Bernard Shaw)