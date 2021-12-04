SONAT BAHAR

Ankara kulislerinde son birkaç aydır konuşulan bir boşanma davasından söz edeceğim bugün. Konu, köşenin adı gibi pek Keyfekeder değil ama... Yani bugün mizah yok... İddialar çok ciddi, durum çok hassas.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ardından Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yapmış Erkan Mumcu ile ilgili konuşulanlardan söz edeceğim...

Erkan Mumcu, bundan dört ay önce, 34 yıllık eşi, 32 ve 27 yaşındaki iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşandı.

Konu bu boşanma değil, konu 34 yıllık evliliği bitme noktasına getiren, ucu 10 yıldan uzun döneme uzanan bir yasak ilişki! İlişkiyi yaşayan kişi Erkan Mumcu! Üstelik eşini aldattığı kadın da evli! Bu kadın, kendi eşiyle birlikte, on yıl öncesine kadar, Mumcu çiftinin evine girip çıkan, davetlerine katılan, Mumcu'nun eşi Işın Mumcu'nun da tanıdığı biri.

İddialara göre Erkan Mumcu'nun yıllardır yasak ilişki yaşadığı evli kadın, büyük bir televizyonun Ankara temsilcisi...



İTİRAF YILLAR ÖNCE GELMİŞ

Buraya kadar aslında çok da şaşırmıyor insan. Aldatmaları normalleştirdik nasılsa... Asıl iddia, işi çetrefil yapan, Erkan Mumcu'nun, bu Ankara temsilcisinin çocuğunun babası olduğu! (Bu temsilcinin ismini biliyorum ama arada bir çocuk olduğu için yazmayı doğru bulmuyorum.) Üstelik bu durum Erkan Mumcu tarafından eşi Işın Mumcu'ya, oğullarına yıllar önce itiraf edilmiş. Yani Erkan Mumcu'nun bir başka kadından çocuğunun olduğu, eşi ve çocukları tarafından biliniyor! Belki de sadece eşi ve çocukları değil, Ankara'da bu durumu bilenler, kulislerde konuşanlar vardır ama dedim ya durum hassas. Bu nedenle bu boşanma haberinde durumun üstü kapatılmış!

Ama belli ki jet boşanmanın arka planında, bu kaosun medyaya yansımadan çözülmesi amaçlanıyor.







Bu yasak ilişki ilk ortaya çıktığında, Erkan ve Işın Mumcu çifti arasında ilk sarsıntı başlamış aslında. Yani Işın Mumcu bu ilişkiyi yıllar öncesinden öğrenmiş. Ama o dönem çiftin oğullarından biri üniversiteyi bitirmek üzere, diğeri üniversite sınavına hazırlandığı için, Erkan Mumcu'nun 'yalvarmaları', 'İlişkiyi bitireceğim' sözleri nedeniyle evliliğe bir şans daha verilmiş. Ama daha sonra bu yasak ilişki bir türlü sonlanmamış. Hatta bir süre sonra Erkan Bey'in, bu ilişkisinden bir çocuğu olmuş. Bunu öğrendikten sonra Işın Mumcu, boşanma kararı almış ve dava açmış! Bu kez araya oğullarının girmesi, büyük oğlunun evlilik arifesinde olmasının da etkisiyle, rezillik çıkmaması için Işın Hanım davayı geri çekmiş. Tek şartı varmış, Erkan Bey'in bu yasak ilişkiden olan çocuğunu, oğullarına itiraf etmesi. Ve öyle de olmuş. Yani tüm aile durumu öğrenmiş. Bu bilginin aile içinde kalması için Erkan Mumcu, eşine o dönem çok iyi davranmaya başlamış. Ama bu çok uzun sürmemiş. Bir noktadan sonra evde artık iki yetişkin yaşayamaz hale gelmişler. Mobbinge varan davranışlar başlamış.

Erkan Mumcu, evli sevgiliyle, bunun yanı sıra farklı isimlerle ilişkilerini tüm bu yıllar içinde devam ettirmiş. Şimdi ortada 34 yıllık evliliğini tek celsede bitirmiş eski bir siyasetçi, evliliği hâlâ devam eden ve bu siyasetçiden bir oğlu olduğu iddia edilen bir gazeteci var... Yazının başında dedim ya, konu hassas. Ama emin olun bunlar dedikodudan ibaret değil... 'Detaylarıyla, kanıtlarıyla' bana ulaşan bilgiler. Konunun hassasiyeti nedeniyle bu detaylar şimdilik bende saklı.



KAFAMDA BAZI SORULAR VAR

Bu sırada benim kafamda bazı sorular var elbette...! Erkan Mumcu ve Ankara temsilciliği yapan meslektaşım bu durumu yıllarca nasıl gizli sürdürmeyi başardı...? Ucu bir çocuğa uzanan bu yalanla vicdanları rahat nasıl yol aldılar...? Şimdi neden bunlar ortaya döküldü...? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, Devlet Tiyatroları'ndan emekli, ödüllü bir sanatçı olan, kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Erkan Mumcu'nun eski eşi Işın Mumcu, tüm bunları bilmesine rağmen neden zina davası açmadı...?

Benim kafamdaki sorular bunlardan ibaret de değil üstelik ama ortada bir çocuk var. Daha fazlasını yazmaya gönlüm elvermiyor. Tek diyebileceğim, gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir kötü bir huyu var...