SONAT BAHAR

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan saçma sapan bir nedenle birbirine girdi. O kadar ütopik geldi ki bu durum bana, tıpkı Superman'le Batman'in kavga etmesi gibi!.. Biri Diva, diğeri Superstar... Nasıl olur, bunca şöhrete rağmen alıp veremedikleri nedir ki diye düşünmeden edemedim. Sıradan bir modacıyı paylaşamama durumu olamazdı...

Benim gibi magazin tarihi bilgisi zayıf biri için şaşırtıcıydı ama bilenler için sıradan bir durummuş bu... Yeni nesil duruma hakim değildir diye konuya gireyim dedim... Hadi magazin tarihinde şöyle tatlı bir yolculuk yapalım. Çekirdekleri hazırlayın, size Diva ve Superstar'ın ilk kavgasını anlatacağım...









PLAKLARI REKOR KIRIYOR

Yıl 1962... Ajda Pekkan sinema kapak güzeli seçildikten sonra beş yıl içerisinde bütün Türkiye'nin tanıdığı bir film artisti haline geliyor. 60'ların sonuna doğru sinemayı bırakıp sahneye geçtiğinde plakları satış rekorları kırıyor... 70'lerin başında Paris'e taşındıktan sonra farklı yabancı dillerde şarkı söyleyen, plak dolduran ve farklı ülkelerde konser veren bir star şarkıcı haline geliyor.

Bu esnada aynı anda Türkiye'de de plakları yok satıyor ve konserleri dolup taşıyor... Maksim Gazinoları'nın da vazgeçilmez isimleri arasında... Haliyle el üstünde tutuluyor... Yılların emeğinin karşılığını gördüğü zamanlar... Ama o ne!.. Gece hayatı acımasız, tıpkı doymak bilmeyen bir canavar gibi, hep yeni isimler peşinde... Böyle bir arayış döneminde 1974 yılında, gazinocular kralı Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy'u keşfediyor... Adı da Bülent Erkoç. Sahneye çıkarıyor, sesi şahane... 'Tamam' diyor aradığımız yeni kanı bulduk. Bir gecede assolist oluyor, Fahrettin Aslan, Bülent Erkoç'u önce Bülent Ersoy yapıyor ardından Türkiye'ye tanıtmak için kolları sıvıyor. Türker İnanoğlu ile anlaşıyor ve Ersoy'un başrolünde olduğu filmler arka arkaya çekiliyor. Filmler, gazino assolistliği derken, Bülent Ersoy'un bu ani yükselişi herkesi rahatsız etmeye başlıyor. Bülent Ersoy da o zamanki toyluğu ve ani gelen şöhretle, hırçın, havalarda...



HAKARETLER HAVADA UÇTU

Haliyle yıllardır gazinoda olanlar, kadrolarda yer alanlar bu durumdan huzursuz oluyor. Gerginlik kaçınılmaz. Sonunda Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan arasında kuliste büyük bir kavga kopuyor, hakaretler, aşağılamalar havada uçuyor. İşte Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy arasındaki yüksek gerilimin temelleri o yıllarda atılıyor.

Zaman geçiyor, barışmış gibi yaptıkları oluyor ama her fırsatta o ilk kavganın etkileri kendini gösteriyor. Bundan 10 yıl önce mesela; Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Yani kişiler aynı ama mevzular değişiyor. Demek ki geçmişte yaşananlar öyle kolay kolay unutulmuyor. Hele ünlüler dünyasında hiç! Bugün modacı yüzünden yarın başka bir şey...

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan arasındaki savaş bitmez!



BEN ROBOT!

Mehmet Dinçerler'in Hadise ile boşandıktan sonra evden bir tepsi ve temizlik robotunu aldığı haberi şakadır di mi...

Şaka olmalı bence. Magazin gazetecisi arkadaşlarımın muzipliği, olaylı boşanma davasına küçük bir nefes aldırma çabasıdır diye geçiriyorum içimden. Zira Mehmet Bey gerçekten robotu aldıysa bu konudan epey mavra döner. Robotun velayetinden girer, yapay zekayla aşktan çıkar benim zihnim...







Ama belki de bir bağ kurmuştur temizlik robotuyla Mehmet Bey. Ki ben bizim evdekiyle kurdum. İlk geldiği gün, tüm evi ona göre dizayn ettim, ıvır zıvırı kaldırdım, alan açtım ona. Sonra uzun uzun çalışmasını izledim elimde kahvem. Bu anları fonda güzel bir müzikle taçlandırdım. Özeldi yani temizlik robotum eve ilk geldiği andan itibaren. Hep gözüm gibi baktım ona, o da evime... Kedinin tüylerini temizledi, kendi kendine yaşayıp gitti. Ama sonra unuttum onu. İnsanoğlu işte, şıpsevdi. Artık o da sıradandı benim için. Belli ki Mehmet Bey'in temizlik robotu benimki gibi gözden düşmemiş, halen ilk günkü gibi seviliyor.

Belki de o yüzden, onsuz çıkmam bu evden dedi...

Kim bilir...

Geyik bir yana, üzüldüm ben bu ilişkinin yürümemesine. İkisinin de yolu açık olsun.