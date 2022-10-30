SONAT BAHAR

Yeni bir zengin nesil geliyor. Bunlar üçüncü kuşak zenginler. Dedelerinin yokluk içinde kurduğu imparatorlukları devralan babalarının ardından gelen nesil...

Çok zor işleri, çok... Düşünün iki kuşak öncesi yoktan var ediyor. Bir sonraki kuşak eğitimli, vizyoner bir bakış açısıyla üstüne koymaya, üstelik babasının gölgesinde kalmamaya çalışıyor. Hırs yapmak zorunda... Üçüncü kuşağın misyonu ise biraz komplike, onlar biraz göstermelik işadamı...

Çünkü bu üçüncü kuşağa gelene kadar şirket oturmuş, dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun zehir gibi adamlar genel müdür, kurumsallaşma başlamış... Bu kuşağın yapacağı hiçbir şey yok, pek bir katkı sağlaması mümkün değil... Çünkü bu kuşak yokluk bilmiyor, birini geçme hırsı yok...

Onlar el bebek gül bebek, üç bakıcıyla büyütülmüş, ergenlikte arkaları kollanmış, gençliklerinde magazin malzemesi olmuş, Bebek'te üç beş tur atmış, manken bırakıp oyuncu sevgili yapmış, Mikonos'larda partilemiş, Burning Man kuşağı... Onlar, yaşıtları start-up'lar peşinde koşarken, mekan sahipleriyle kanka oluyordu, Ibıza'da alem yapıyordu...







Haliyle iş dünyasına dahil olmaları kendi inisiyatiflerinden ziyade, göstermelik bir görev gibi... Marka değeri, marka bilinci, iletişim konusunda da bildiklerini uygulama eğilimindeler.

Birer popstar olsalar ya da rap yıldızı ya da ne bileyim oyuncu, giderleri çok... Milyon fanları olur... Çünkü eğlenceliler, hayatın içindeler, samimiler, oldukları gibiler... Kızlar, partiler, seyahat, gece kulüpleri ortama dair bilmedikleri yok, staj yerleri oralar çünkü... Haliyle bu isimler işin başına geçince, herkesin evet herkesin, magazin basına da dahil herkesin gözü üzerlerinde oluyor. Hata kolluyor herkes...!



BİR KOMPLO MU?

"Uzun uzun ne geveliyorsun Sonat" dediğinizi duyar gibiyim... Mevzuyu Hacı Sabancı'nın viral olan videosuna getireceğim. İyi niyetle çekildiğini düşündüğüm ama tam bir iletişim fiyaskosu haline gelen videoda Hacı Sabancı'ya, iş dünyasındaki en büyük hatası soruluyor, o da iyi niyetle, kendi üslubunca anlatıyor... Bir gemi almışlar, geminin kalan bir yakıt borcu varmış, Hacı Sabancı "Haksızlık, bu borç bizim değil, ödemeyelim" demiş. Deniz Ticaret Hukuku affetmemiş, gemi üç gün Panama'da bağlı kalmış, üstüne bir de üç katı ceza ödemişler. Falan filan...







"Olur, alınır böyle kararlar" diyesi geliyor insanın... Sıradan bir iş insanı, bir işadamı üslubuyla anlatsa belki "Bak delikanlı bundan dersini almış" denip geçilecek konu ama bunu "Sakin ol şampiyon, evdeyim!" diye sosyal medya takipçisiyle muhatap olan Hacı Sabancı yapınca trendler arasına giriyor, "Hacı Sabancı'nın Yüksek İş Zekası" diye hakkında sayfalar açılıyor. Eğlence gırla... Çünkü o bir işadamı olmadan önce, herkesin gözünde bir magazin figürü... Yorumlar feci... "Sabancı Holding'in geleceği buysa, hisselerimi satıyorum" diyen de var, "Takım elbiseyi çıkarsan bildiğin Bağcılar kekosu" diyen de... Çok ayıp yorumlar var tabii. Ama insan gülmeden de edemiyor ne yalan söyleyeyim...

Çok çok ilginç bir nokta var ama herkesin gözardı ettiği. Bu video 2014 yılına ait! Yani bu açıklamalar bundan sekiz yıl öncesinin Hacı Sabancı'sına ait! Şimdi niye viral oldu, bunun altında ne var bilmiyorum... İyi niyet de sezmiyorum. Düşünün işadamısınız, çok önemli bir ihale eşiğindesiniz, böyle bir videonuz yayılsa ortalığı ve viral olsa, ortalık karışır, marka itibarı sorgulanır... Yani bu videonun şimdi yayılması enteresan... Bence Hacı Sabancı bunu araştırmalı!

Ama şunu da belirtmeden edemeyeceğim, söz uçar yazı kalır denirdi eskiden... Artık söz uçar YouTube'da kalır diyorum ben. Sekiz yıl önce çekilmiş bir video bugün karşımıza böyle çıkıyorsa, o videolar sonsuza dek orada birer malzeme sanki...







ADELE DE MÜZİĞİ BIRAKTI!

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Adele üniversiteye gitmediği için üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ve eğitimine devam edip İngiliz Edebiyatı diploması almak istediğini açıkladı. Müziğe bu uğurda ara verebilirim dedi...

O bile sıkıldı yani anlayacağınız. Dünyanın en iyi şarkılarını yazabiliyor da olsanız, başarının zirvesine de otursanız sıkılabiliyorsunuz... Hayat böyle işte. Bitmeyen bir tükenme ve tüketme hali... Hep daha yenisi olsun, daha farklısı olsun derdi... Kısırdöngü yaşam enerjisinin katili...