TUBA KALÇIK

Biliyorsunuz bir süredir, sosyal medyadan birçok ünlü erkeğin mesajları ifşa ediliyor. Öyle bir hale geldi ki ünlü erkekler artık neredeyse haftada bir, yeni bir ifşa ile medyanın gündemine düşüyorlar. Popüler olmak için ahlakmış, etikmiş hiçe sayarak ne var ne yoksa ortaya döküyorlar. Karşı tarafı itibarsızlaştırmak ve reklam yapmak isteyen kadınların en çok başvurduğu yöntem bu oldu son zamanlarda.







8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bundan en çok muzdarip olan isimlerin başında ise eski basketbolcu Kerem Tunçeri geliyor. Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın manşetinden verilen, Atakan Irmak imzalı haberden öğrendik ki Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.







Şen'in 'Alkollüydüm, özür dilerim' açıklaması Tunçeri'nin davadan vazgeçmesine yetmedi. Bu dava birçok 'ifşacı' için caydırıcı bir dava olacak gibi görünüyor.







Sosyal medyadan DM'deki yazışmaları ünlü olmak ya da konuşulmak için yayınlayan kadınlara ders olmasını umut ediyorum. Özel hayatı ihlal etmenin yanı sıra karşı tarafı toplum içinde itibarsızlaştırmanın bir bedeli olmalı, yoksa bu ifşaların önüne geçmek mümkün olmaz...

***

GÜÇLÜ TOPLUM İÇİN KADINA DEĞER VERELİM

'Mutlu kadınlar, mutlu çocuklar yetiştirir' şiarına inanlardanım. Mutlu çocuklar yetiştirmek ise ülke geleceği için umut dolu bir gelecek vâdeder. Üreten, çalışan, kendi ayakları üzerinde duran, geleceğe umutla bakan annelerimizin sayısı arttıkça geleceğe umutla bakan çocuklarımızın da sayısı çoğalacaktır. Sivil toplum kuruluşlarından belediyelere artık birçok kurum kadınlarımızın sorunlarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.







DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR...

Bunlardan bir tanesini de geçtiğimiz günlerde Sincan Belediyesi gerçekleştirdi. Benim dinleyici olarak davet edildiğim, Sincan Belediye Başkanı'nın eşi Emine Ercan'ın öncülüğünde yapılan 'Kadın Kadına Aile Sohbetleri'ne Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal konuşmacı olarak katıldı. Annelerin çocuk yetiştirirken doğru bilinen yanlışlarına değinen Kangal, çocukların teknolojiyle ilişkisinden ebeveynlerin çocuklarına sarılmasının önemine kadar birçok konuya değindi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da etkinlikte kadınlarımızın toplumdaki önemine işaret eden bir konuşma yaptı.

Ercan'ın 'Kadınlar bizim en büyük paydaşımız, kadın olmadan hiçbir şey olmaz' sözlerini çok önemli buluyorum. Unutmayalım ki, güçlü bir toplum olabilmenin yolu kadına değer vermekten geçiyor...