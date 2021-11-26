TUBA KALÇIK

Adı Ceren... Henüz 20 yaşında gencecik bir kızdı. Evinin önünde bir cani tarafından öldürüldü. Geçen hafta da hatırlarsanız Başak Cengiz'i yazmıştım. Aynı kaderi paylaşan bahar dallarıydı onlar. İkisi de sokak ortasında hayata veda ettiler. Bu dram sadece Türkiye'de yaşanıyor sanmayın. Dünyada zengin, fakir fark etmeksizin birçok kadın ya şiddete maruz kalıyor ya da öldürülüyor. Geride bıraktığımız yıl Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre, dünya genelinde 87 bin kadın öldürüldü. Dünya Bankası verilerine göre ise, tam 1 milyar kadın erkek şiddetine karşı savunmasız durumda. Bunlar çok ciddi rakamlar. 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ydü. Kadına şiddete dikkat çekmek ve bununla mücadele etmek için bu yıl Yılport Samsunspor çok önemli bir projeye imza attı. Sezon boyunca giyilmesi için "Dünyanın en ağır forması" sloganıyla, üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" mesajının yer aldığı yeni bir forma hazırladı. Bu farkındalık kampanyasının arkasında da bir kadın var. Proje, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım'ın desteğiyle yürüyor. Böyle kampanyaların daha fazla yapılmasını umut ediyorum. Samsunspor'un başlattığı bu kampanya umarım diğer takımlarımıza da örnek olur. Zeycan Rochelle Yıldırım'ı kampanyayı konuşmak üzere aradım.

"Uzun yıllardır kadın haklarını savunan birçok projede yer alıyorum" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk kez 16 yaşında Amerika'da üniversitede bir konuşma yaparak Türkiye'deki ve dünyadaki töre cinayetlerinden bahsetmiştim. Geçtiğimiz yıllarda ise bu kapsamda siyah beyaz fotoğraf akımı olmuştu. Kadın cinayetlerinin ardından 'bir sonraki öldürülen kadın ben olabilirim' diye fotoğraf karartılarak, siyah beyaz fotoğraf paylaşma akımı... Bu viral farkındalık kampanyasında benim paylaştığım post da çok büyük ilgi gördü. Hatta dünyanın birçok ülkesinde viral etkisi oldu ve fenomenler bu kampanyanın etkisini artırdı. Bu konudaki ilgi, farkındalık kampanyalarının önemini bir kez daha göstermiş oldu."







KAMPANYA ERKEKLER İÇİN

Kampanyanın hikayesini ise şöyle anlattı Yıldırım:

"6 Mart'ta, belki hatırlarsınız; Samsun Atakum'da bir kadın, kocası tarafından, çocuklarının önünde ve yarı baygın bir haldeyken şiddete uğradı. 8 Mart'ın hemen öncesinde yaşanan bu olay infiale sebep olmuştu. Büyükannemin yaşadığı yere çok yakındı Atakum. Benim çocukluk yıllarım açısından da özel bir yer. İşte o gün Samsunspor'un bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşündüm. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de hiç vakit kaybetmeden bunun ilk anonsunu geçtik. Benim için bu projenin diğerlerinden farkı, futbolu da içine alması. Çünkü futbol denildiğinde hedef kitle erkeklerden oluşuyor ve kadına şiddet kampanyalarını erkekleri sürece dahil etmeden yapmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum. Asıl farkındalık yaratmamız gereken kesim erkekler. Şimdi bu hareketin çığ gibi büyüyeceğini düşünüyorum. Hatta hayalim, 3 büyük takımın ve bu takımdaki oyuncuların da Samsunspor'a bu konuda destek vermesi. Fenerium'da da formalarımız satılsın, diğer kulüplerin mağazalarında da... Herkes gücünü ve değişim isteğini ortaya koymalı. İşte o zaman gerçek bir değişim başlatabiliriz."