TUBA KALÇIK

Gencecik bir kadın daha aramızdan ayrıldı. Mimar Başak Cengiz'in sokak ortasında samuray kılıcı ile vahşice öldürülmesi hepimizi derinden sarstı. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır diliyorum. Hepimizin temennisi, katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un en ağır şekilde cezalandırılması. Kadına şiddet, kanayan yaramız...



Genç, yaşlı, zengin, fakir fark etmiyor, her kesimden kadın şiddete uğrayabiliyor, vahşice sokak ortasında katledilebiliyor. Devletin tüm kademelerinden tutun da sivil toplum kuruluşlarına herkes el birliğiyle kadına şiddetle mücadele etse bile yeterli olmuyor. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet çok kısa bir sürede çözülebilecek bir sorun da değil. Toplumsal dönüşüme ihtiyaç var. İşte tam da bu noktada erkeklere farkındalık ve bilinçlendirme için eğitim verilmesi gerekiyor. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Kadına Şiddetle Mücadele 4. Eylem Planı'nda kapsamında birçok önemli adım atıldı. Sivil toplum kuruluşları da belediyeler de kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.



Şehrim Mersin'in de '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında bir dizi etkinlik başlattığını duyunca gerçekten çok memnun oldum. Bu etkinlikler arasında benim en çok dikkatimi çeken ise Akdeniz Belediyesi'nin yaptığı etkinlik oldu. 'Aile İçi Şiddet ve İletişim' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Biraz Sohbet Çokça Farkındalık' projesini hayata geçiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammed Gültak, bu konuda duyarlılığın artırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi amacıyla kahvehanelerde erkeklere yönelik söyleşiler başlattı. Etkinliğin bir diğer dikkat çekici yanı ise, şiddetin yoğun yaşandığı bölgelerin belirlenerek yapılması. Bu bence son derece önemli bir nokta. Şiddetin kaynağı olan erkekleri bilinçlendirmezsek bu sorunu çözmemiz de mümkün değil. Umarım bu tarz etkinlikler çoğalır.



'DERVİŞ' DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI

Bu topraklardan çıkıp evrensel bir değer haline gelen Yunus Emre, ölümünün 700. yıldönümünde anılıyor. Yunus Emre'nin hayatını anlatan 'Derviş', salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünya prömiyerini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Derviş'in senaryosunu İskender Pala kaleme aldı. Sanat yönetmenliğini ise Ömer Faruk Belviranlı üstlendi. Yunus Emre gibi değerlerimize sahip çıkmak ve adını dünyaya tanıtmak maksadıyla hazırlanan etkinlik çok güzel olmuş. Böyle değerlerimiz asırlar geçse de unutulmamalı. Derviş'te emeği geçen herkese minnettarım...