TUBA KALÇIK

Bu hafta, geçtiğimiz günlerde röportaj yaptığım Coşkun Sabah'ın, sosyal medyadan dert yandığı açıklamaları çok konuşuldu. Bu durumdan sadece Coşkun Sabah rahatsız değil, hakaretlerin havada uçtuğu sosyal medya ortamından herkes şikayetçi. Böyle bir ortamda mağdurların hukuki açıdan nasıl bir yol izlemesi gerektiğini Avukat Murat Yıldız'a sordum. "İnternet üzerinden hakaret suçunun temel şekli, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere, 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybeder" diyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:



"Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bir hakaret suçunun ispatı bakımından en önemli delillerden biri, hakaret içerikli iletinin ekran görüntüsünün (screenshot) veya bir çıktısının alınmasıdır. Bu delil hem en hızlı, hem de en kolay elde edilebilecek delildir. Ekran fotoğrafı hakaret suçu bakımından önemli bir delilse de her durumda suçun işlendiğini ispatlamaya yetmemektedir.



Sosyal medya hesaplarının kişilerin gerçek kimlikleriyle açılması zorunluluğu bulunmadığından, hakaret fiili ispatlansa da bunun kim tarafından gerçekleştirildiği tespit edilemeyebilir. Diğer bir ifadeyle hakaret fiilinin gerçekleştirildiği sosyal medya hesabının gerçekte kime ait olduğu tespit edilemeyebilir. Bu nedenle kim tarafından kullanıldığının belirlenmesi gerekmektedir.



HEM CEZA HEM TAZMİNAT

Bu belirlenirken öncelikle söz konusu sosyal medya hesabına, hakaret içeren iletinin gerçekleştirildiği sırada hangi IP numarasından girildiğinin bulunması gerekir. IP'nin kime ait olduğu ise, internet servis sağlayıcısına veya BTK'ya sorularak öğrenilir. Hakaret içeren bir fiille karşılaşan kişinin ceza davası yoluyla failin cezalandırılmasını sağlama hakkı bulunması yanında, hukuk davası açmak suretiyle tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır. Hakarete maruz kalan, ceza davasından bağımsız olarak tazminat davası açabilir. Ya da ceza davasını takiben talebini dile getirebilir."



YENİ AKM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Bir İstanbullu olarak şehrin böyle güzel ve modern bir binaya kavuşmasından dolayı çok mutluyum. Hatırlarsınız, inşaat sürecinde birçok tartışmaya yol açmıştı. Görüldü ki yeni AKM, teknolojisiyle dünyaya örnek oldu. Umarım haksız yere çeşitli suçlamalarda bulunanlar az da olsa utanır.