Coşkun Sabah: Sıfırdan Süryani Kilisesi yapılması Erdoğan’ın azınlıklara verdiği değerin göstergesi

Sanatçı Coşkun Sabah, Yeşilköy’de sıfırdan Süryani Kilisesi’nin inşa edilmesinin bir Süryani olarak kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: “Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Bu, Cumhurbaşkanımızın azınlıklara ne kadar kıymet verdiğinin de göstergesi”

Ünlü müzisyen Coşkun Sabah, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Sabah günümüzün müziği, Ahmet Selçuk İlkan'la aralarında yaşanan gerilim, şöhret, babalık ve Yeşilköy'de inşa edilen Süryani Kilisesi'nin önemi hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Unutulmaz şarkılara imza atmış bir müzisyen olarak yeni şarkıları nasıl buluyorsunuz?

Z kuşağının müzik tercihi yüzünden müziğimiz bitti. Piyasa onların tercihlerine göre müzik yapıyor. Bu durum da müziğimizin kalitesini yok etti. Müzik evrenseldir, iyi müziğin sanat değeri dünyanın her yerinde aynıdır. Z kuşağının çok beğendiği bir şarkı, sanatsal derinliği olmadığı için başka bir ülkede aynı beğeni ile karşılanmayabilir. Z kuşağı müziği çözemiyor, özümseyemiyor sadece dans edebileceği müziği dinliyor. Dinledikleri de müzik değil. Müzik; Loreena McKennitt'in 'Tango to Evora' gibi besteleridir. Nilüfer, şarkıyı 'Caddelerde Rüzgar' olarak seslendirmişti.

Yaptığınız açıklamalar gündeme oturuyor. Bunu bilinçli olarak mı yapıyorsunuz?

Çok dürüst biriyim. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Halk bana güveniyor. Güvendikleri için de ciddiye alıyorlar sözlerimi. Bu yüzden sözlerim haber oluyor. Kişiliğim böyle, inanmadığım hiçbir şeyi söylemem.

"Çok popüler olduğum için şımardığım zamanlar oldu" diye bir açıklamanız var...

Despot olduğum, kimseyle görüşmek istemediğim zamanlar olmuştu. İnsanlara mesafe koyuyordum. Çünkü şöhretin üzerimde büyük baskısı vardı. Şöhret insanı zehirleyebiliyor. Bir insana çok rağbet oluyorsa, tepki olarak o insan mesafe koyuyor herkese. Kadınlar hep bana adım attı. Flörtlerimin çoğunda talep karşıdan geldi. Ben adım atmadım yani.

Yeşilköy'de Süryani Kilisesi inşa ediliyor. Bir Süryani olarak neler söylemek istersiniz?

Çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Çok duygulandım. Cumhurbaşkanımıza minnettarım. Sıfırdan bir kilise hiç yapılmamıştı. Var olanlar restore edilmişti. Sıfırdan yapılması çok önemli ve anlamlı. Yıllardır hiçbir hükümet yapmamıştı, bunu Cumhurbaşkanımız yaptı. Erdoğan'ın azınlıklara ne kadar kıymet verdiğinin de göstergesidir bu! Kilisenin açılışı tüm dünyaya duyurulmalı. Böylece ülkemize yönelik olumsuz propaganda yapanlara cevap da vermiş oluruz. Ben yurt dışına ne zaman gitsem, soruyorlar "Süryani olarak Türkiye'de zorluk gördün mü? Seni engellediler mi?" diye. Cevap çok kısa oluyor: "Ben bu kimliğimle yıllardır müzik yapıyorum, albümlerim milyonlar sattı." Yani Süryani kimliğimden dolayı hiçbir zaman kimse beni dışlamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını özümsemiş bir Süryani'yim ve vatanımı çok seviyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum. Diyarbakır'da çok güzel yıllarım geçti. Komşularımız bizi hiç dışlamadı, hep el üstünde tuttular. Rahmetli Kadir Topbaş bana "Sizler Türkiye'nin değerisiniz" derdi. Bizlerin bu topraklarda değer olarak görülmesi gurur verici.



AVRUPALI BABA DEĞİLİM



Nasıl bir babasınız?

Ben Avrupalı bir baba gibi değilim, bu toprakların değerini, kültürünü ve geleneğini taşıyorum. Yeri gelince otoritemi gösteriyorum. Geleneklerine bağlı biriyim, mensup olduğum bu toprakların gerçeklerine uygun yaşıyorum. Yaptığım işle her kesime hitap ediyorum. Muhafazakarı da beni dinliyor, gayrimüslimi de. Hayranlarımın büyük çoğunluğunu da muhafazakar dinleyiciler oluşturuyor. Onlara saygı göstermek zorundayım.

Sosyal medya ortamından da şikayetçisiniz...

Her açıklamamdan bir şey çıkarıyorlar. A diyorsun ondan bile farklı anlam çıkarıyorlar. Feministler ne desem yanlış yere çekiyor. Açıklamalarımı bilmeden saldırıyorlar; yoruluyorum. Onları mantıklı olmaya çağırıyorum. Devletimizin davetlerine katılıyorum diye de demediklerini bırakmıyorlar. Yıllardır sosyal medyaya düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyordum, nihayet geliyor.



AHMET SELÇUK İLKAN HALKI KANDIRIYOR



Geçtiğimiz günlerde Ahmet Selçuk İlkan'la gerilim yaşadınız...

Ahmet öncelikle bir şairdir, şiir yazar, biz de o şiirleri besteleriz. Ama son on yıldır Ahmet halkı kandırıyor; 'Benim şarkım' söylemleri yapıyor, TV moderatörlerini de kandırıyor. Şarkıları o yapmış, bestelemiş imajı yapıp algı operasyonuyla herkesi kandırıyor, kendini olduğundan üstün gibi gösteriyor. Neden şairlikle yetinmiyor, neden bestecinin rolünü çalıyor? Bu suçtur. Bu nedenle onu mahkemeye verdim.



TAYFUR'LA DA SORUN YAŞADI



Ayrıca Ferdi Tayfur'la da buna benzer sorunlar yaşadı. Ferdi Bey'e sorun, anlatır. Çok ayıp, şiddetle kınıyorum. Ama mahkemeden sonra artık bana saldıramayacak, altı ayda bir iftira atamayacak. 'Anılar'ın bestesi benim, sözler de ortak yapım, yarısı benim, yarısı Ahmet'in. MESAM kayıtlarında da böyledir bu. Ama tüm söylemlerinde büyük bir hak ihlali ile benim adımı zikretmiyor. Mahkemede bunun da hakkını arayacağım. Yani asıl mağdur benim, o değil ama büyük bir rol keserek hep mağduru oynuyor. Deniz Akkaya da benzer şekilde bana saldırdı. Niye? Çünkü haber olmak istiyor, Ahmet Selçuk İlkan da televizyon programlarını arayıp, "Coşkun Sabah hakkında konuşacağım, beni programa çıkarın" diyor, "Beni haber yapar mısınız?" diye medyadaki insanları arıyor. Çok ayıp gerçekten.



POPÜLER ŞARKICILAR YERİNE MÜZİK İNSANLARI JÜRİ OLMALI



Müzik yarışmasında jüri olmak ister misiniz?

Evet isterim ama teklif gelmedi. Bu yarışmaları da kendimize benzettik. 'O Ses Türkiye' dünyanın birçok yerinde yapılıyor. Yurt dışındaki versiyonlarını izliyorum, jürinin dörtte üçünü müzisyen ve aranjör oluşturuyor. Ama bizde çoğunluk şarkıcılar. Şarkıcılara müzik insanı demem. Onlar şarkı söylüyor, müzisyenlik başka. Jürinin dörtte üçüne Aykut Gürel'i koy, Taşkın Sabah'ı koy ama bizde bu yapılmıyor. Popüler diye şarkıcıları jüri yapmak yanlış. Ut virtüözüyüm, dünyada bu konuda ilk üç isimden biriyim, besteciyim. Benim gibi müzik insanlarına yer verilmeli yarışmada.



BAZI PARÇALARIMI KORUMAYA ALDIM KİMSE OKUYAMAZ



Hit olmuş şarkılarınızı okumaları için neden başka isimlere vermiyorsunuz?

Şarkılarımın ayağa düşmesini istemiyorum. Zaten bazı şarkılarımı korumaya aldım. Kimse okuyamaz. Şarkılarımızı her isteyene verirsek, benim şarkım olmaktan çıkar. Mesela her hafta 'Anılar' şarkımı istiyorlar. Ben yaşadığım müddetçe böyle olacak. Sonrasında şarkılarımın hakları kızlarıma geçecek, onlar karar verir artık.



HÜLYA İLE HİÇ KANLI BIÇAKLI OLMADIK



Hülya Avşar'la da müzik dersi vermek için tanışmıştınız. Sonrasında yaşadığınız ilişki çok konuşulmuştu...

Hülya ile ilgili sorular soruluyor, cevaplayınca ortalık karışıyor. Şimdi sordunuz, "Hayır, ders vermedim" diyemem çünkü doğru. Ama flört etmeye başladıktan sonra ona sahne teklifi geldi. Ben de ders vermeye başladım. Hülya ile hiç kanlı bıçaklı olmadık. Birbirimizi görsek selamlaşıyoruz.



PARAMI DOĞRU KULLANSAYDIM 100 MİLYON DOLAR SERVETİM OLURDU



41 yıldır sahnelerdesiniz, çok para kazandınız mı?

Evet. Çok değil ama yeterince kazandım. Albümlerim milyonlar sattı. Esas parayı da yapımcım kazandı. Ben kazandıklarımla birikim yaptım ama, ev aldım. Şimdiki aklım olsa araziye yatırırdım. Paramı doğru kullansaydım 100 milyon dolar servetim olurdu.



EVLİLİĞİ KARİYER OLARAK GÖRÜYORUM



Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Kısmet bu işler. Evliliği kariyer olarak görüyorum. Evli olanlar, birinci sınıf vatandaş olarak görülüyor. Mesela düğünlere, etkinliklere bekar olarak gidince içim cız ediyor. Neden tekim diye? Herkes eşleriyle geliyor, olmuyor. İşte böyle zamanlarda keşke evli olsam diyorum.