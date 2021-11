TUBA KALÇIK

Usta sanatçı İlhan Şeşen'le yaptığımız röportajda, yeni Atatürk Kültür Merkezi hakkındaki açıklaması çok konuşuldu. Özellikle de AKM'nin isminin değişmemesinin önemini vurgulaması ve bunu takdir etmesi bence çok kıymetli. Biliyorsunuz AKM'nin yıkılıp, yeniden yapılacağı dönemde büyük bir tartışma yaşanmıştı. Yine her zamanki 'malum' kesim ortalığı ayağa kaldırarak, her türlü yaygarayı koparmıştı. İsmi değişecek diyenden tutun da alışveriş merkezi yapılacak iddiasına kadar yalan yanlış birçok bilgi havada uçuşmuştu.

Ne oldu peki? Modern yapısıyla dünyaya örnek bir bina inşa edildi. Kimse bizim ortak değerimiz olan Gazi Mustafa Kemal üzerinden toplumu ayrıştırmaya kalkmamalı, bunun kimseye faydası olmaz. Ölümünün 83'üncü yıldönümünde 7'den 70'e onu büyük bir özlemle andık. Özel kuruluşlardan devlet kurumlarına birçok yerde mesajlar yayınlandı, anma etkinlikleri düzenlendi.



SERGİ, İSTİKLAL'DE

Benim bizzat katıldığım etkinlik, PTT ve Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan 'Atatürk ve Cumhuriyet Pulları Sergisi' oldu. Yeni AKM binasının açılışından kısa bir süre sonra İstiklal Caddesi'nde böyle bir serginin açılması bir İstanbullu olarak beni çok mutlu etti açıkçası. Ziyaretim sırasında Başkan Haydar Ali Yıldız'la da karşılaştım. Yeni sergiyle ilgili duygularını sorduğumda ise şunları söyledi: "Bu koleksiyonları incelerken gönlüme doğan ilk his, şüphesiz ki minnettarlık ve gurur oldu. Her bir pulun üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti ibaresine ve ay yıldızlı bayrağımıza gözüm çarptığında, bu pulların üzerine bağımsız devletimizin ismini yazmamıza, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı nakşetmemize vesile olanlara minnettarlığım bir kez daha tazelendi. 100 yılın hikayesini bize anlatan pulların hangisine baksam bu vatana, bu bayrağa, bu millete olan inancım, bağlılığım ve mensubiyet gururum bir kez daha arttı."

10 farklı koleksiyonerin pul koleksiyonlarını bir araya getiren sergi, Atatürk'ün basılmış ilk pullarından yabancı ülkelerde bulunan Atatürk pullarına, Çanakkale Savaşı pullarından Meclis'in açılışının 100'üncü yılına özel basılan pullara kadar çok geniş yelpaze sunuyor. Dahası sergiyi gezerken Atatürk'ün sevdiği şarkıların taş plak kayıtlarını da dinleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz, İstiklal Caddesi, ismini Kurtuluş Savaşı'mızdan alıyor.

Atatürk ve Cumhuriyet Pulları'nı İstiklal Caddesi'nin en özel noktasında incelemek, Beyoğlu Tarihi Postanesi'nin Peyk Salonu'nda Atatürk'ün sevdiği şarkıların taş plak kayıtlarını dinlemek ve uzman filatelistlerden pullarla ilgili bilgi almak çok anlamlıydı benim için. Tüm sanatseverlere, 10 Ocak'a kadar açık olan bu sergiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim.