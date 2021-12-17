TUBA KALÇIK

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, mezarlıkta çekilen görüntüyü izleyince deyim yerindeyse şoke oldum. Neden mi? Çekilen videoda son görevlerini yerine getirmek için mezarlığa gidenlerin, yakınlarını elleriyle defnettiği görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezarlıkta kürek olmaması oradaki insanları isyan ettirmiş olacak ki en zor görevi yerine getirirken video çekip yayınlamak zorunda kalmışlar.







Şimdi bu görüntülerle algı operasyonu yapılıyor, "Ekrem İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmak için böyle görüntüler yayınlanıyor" diyenler olabilir diye ben buradan İBB'ye sesleniyorum: Sosyal medyada yayınlanan bu görüntülere cevabınız nedir? Büyük vaatlerle İstanbul'a belediye başkanı seçilen İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak'tan kastı bu muydu? Gerçekten merak ediyorum.

Mezarlıkta İBB logolu su ibriği koyduğu için, İmamoğlu ve ekibini yere göğe sığdıramayanlar, acaba bu görüntülere ne diyecek?

Cevaplarını dört gözle bekliyorum. Sosyal medyada bir kullanıcının dediği gibi: "İBB 'askıda kürek uygulamasına geçti' de bizim mi haberimiz yok?"







TANITIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Üç müzemiz, Avrupa Müze Ödülleri'ne aday gösterildi. Göbeklitepe Örenyeri, Van Müzesi ve Tunceli Müzesi finale kaldı. Finale kalmamız son derece önemli. Bunun tarihi ve coğrafi güzellikleriyle dünyanın en özel ülkelerinden biri olan Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağı aşikar. Umarım 4 Mayıs'ta Estonya'da düzenlenecek törende ödülü ülkemiz kazanır.







BUNUN ADI AHLAKSIZLIKTIR

Son zamanlarda sosyal medyaya, sıkça stokçuları deşifre eden videolar düşmeye başladı. Bir tanesine geçtiğimiz günlerde denk geldim. Önemli bir araba markasının bayisine giren iki Youtuber, sıfır araba almak istediklerini söylüyor. Bayideki sorumlu kişi, ellerinde sıfır araba olmadığını söylüyor. Ne ilginç ki, bayinin otoparkında her modelden sıfır arabalar dizilmiş vaziyette. Youtuber'lar bunu da çekerek koymuşlar videoya. Ne ahlaka ne de etiğe sığan bir durum bu.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki bir otomotiv firmasına Ticaret Bakanlığı tarafından stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL ceza kesildi. Benzer stokçuluk, bazı büyük market zincirlerinde de yaşanıyor maalesef, görüntüleri de sosyal medyaya düşüyor. Piyasanın dengesini bozan ve tüketicinin mallara erişmesini engelleyen bu ahlaksızlıklar umarım en ağır şekilde cezalandırılır.