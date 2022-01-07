TUBA KALÇIK

Şehit edilişlerinin ardından yıllar geçti ama o iki isim kalplerimizden asla silinmedi. Gencecik fidanımız Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik. Teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Bülbül ve Gedik'in hayatlarını anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' sinemaseverlerle buluştu. Öncelikle şunu söyleyeyim; film 3 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü. Eren Bülbül rolünü Rahman Beşel, Ferhat Gedik'i ise İsmail Hacıoğlu oynadı. Galası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan filmin, vizyona Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta girmesi ise bence çok kıymetli.







GİŞE REKORU KIRDI

Halkımız da ülkemizi canı pahasına korumuş iki şehidimize sinemada da vefasını gösterdi desek yeridir. Pandemi koşullarında, sinemamızın zor süreçten geçtiği bu dönemde 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' gişe rekoru kırdı. Fotoğraflarla basına yansıyan gişe önündeki uzun kuyruklar da zaten filmin ne kadar ilgi gördüğünün ispatı niteliğinde. Yıllarca Amerikan sinemasının bize dayattığı hayal ürünü kahramanları izlemek için sinemalara akın ettik. Bize ait olmayan bir kültürün, gerçek dışı kahramanlarıydı onlar...







Şimdi ise bu topraklardan çıkan iki kahramanımızın gerçek hikayesini izlemek için sinema önlerinde kuyruklar oluyor. Bu noktaya gelmemiz bir sinemasever olarak beni çok mutlu etti açıkçası. Eren Bülbül ve Fethi Gedik gibi terörün yok ettiği binlerce insan hikayesi var ülkemizde. Şehitlerimizin hikayelerine sinemamız daha çok sahip çıkmalı. Onları anlatan daha çok filmler çekilmeli. Umarım 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin başarısı film yapımcılarına da örnek olur ve sinemamızda daha nice şehitlerimizin hikayelerini anlatan filmler çekilir.







ATV DİZİLERİ YİNE BAŞARISINI ORTAYA KOYDU

Türk dizilerinin yurt dışına açılmasıyla birlikte ülkemize de ilgi oldukça artmıştı. Dizilerimiz Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir izleyici kitlesine sahip. Bu aslında bize dizi sektörümüzün uluslararası alanda başarılı ve kaliteli projeler ortaya koyduğunu da göstermesi açısından çok önemli bir nokta. Yıllardır Hollywood'a açılma hayali kuran oyuncularımız, bu diziler sayesinde Hollywood yıldızları gibi ilgi görüyor, dizilerinin izlendiği ülkelerde.



DÜNYANIN DİĞER UCUNA...

İşte bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'da Yüksel Aytuğ'un yazısında okuduk. Haber yapmak için Küba'ya giden atv muhabiri arkadaşım Işıl Özdem Açıkel, Küba'da atv dizilerine olan ilgiye bizzat şahit olmuş. Kübalılar topluca atv dizilerini izlerken onlarla sohbet de etmiş. Dizileri tutkuyla takip ettiklerini dile getiren Kübalı izleyiciler, beğendikleri dizi karakterlerini anlatmışlar. Bu haberi okuyunca, kaliteli projeler yaptığınız zaman dünyanın diğer ucundaki izleyicinin bile yakalanabileceğini görüyorsunuz. atv dizileri ise bunun en somut örneği...