TUBA KALÇIK

Beyoğlu'nda tarihi bir dönüşüme imza atılıyor. Hafta başında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, benim de aralarında bulunduğum bir grup gazeteciyi davet etti. Çok özel bir projeyi açıklayacağını ve gazetecilerle de fikir alışverişinde bulunmak istediğini söyleyince heyecanlandım. Kuledibi'ndeki buluşmada Başkan Yıldız'ın Manukyan Ailesi mirasçılarıyla aldıkları ortak kararı duyunca hepimiz çok şaşırdık. Yıldız; Alageyik, Zürafa ve Kadem sokaklarının fonksiyonlarının değiştirileceğini ve artık kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Manukyan Ailesi'ne ait genelevler zaten 21 yıldır kapalıymış.







Aile, Haydar Ali Yıldız'a bir iyi niyet mektubu göndermiş. Buranın fonksiyonunun değiştirilmesi için kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını, binalarla ilgili dönüşüm masraflarını karşılayacaklarını söylemişler. Başkan Yıldız, yazdığı cevap mektubunu gösterdi. Buna göre Beyoğlu Belediyesi; üniversitelerden, sanatçılardan, gazetecilerden, fikir insanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir kurul hazırlığında. Bu üç sokakta yapılacak değişikliği, bu kurulun tartışmasını ve ortak bir kararla projenin hayata geçmesini planlıyor Başkan Yıldız. Peki ya yaşanmışlıklar? Haydar Ali Yıldız, burada silinemez izler olduğunu, bunun farkında olarak bir konsept geliştireceklerini anlattı. Kadın onuruna saygıyı, kadın emeğine farkındalığı ortaya koyacak etkinliklerin planlandığını söyledi. Geçmişi unutturmadan, umudu, yeniliği ve yaratıcılığı ortaya koyacak yeni bir vizyonla bölgeye yaklaştıklarını anlatırken "Beyoğlu'nda göreve geldiğimiz günden beri insan odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Bu anlayışımızı Alageyik, Zürafa ve Kadem sokaklarının yeni fonksiyonlarına da taşıyacağız" dedi.

Zürafa Sokak'ın demir kapıyla belirlenmiş sınırından içeri girdiğimde çok başka bir dünyanın içinde buldum kendimi. Burada bir tarih yatıyor; acılar, hatıralar yaşayanların hafızasında muhtemelen hep taze. Manukyan Ailesi'ni ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı, bu tarihi karar sebebiyle tebrik etmemek mümkün mü... Kadına saygının, kadın emeğine farkındalığın simgesi haline gelecek yeni bir kültür-sanat rotası. İlk etkinlikte de orada olmayı dört gözle bekliyorum.







GÜNAYDIN YİNE FARK ATTI

Hafta başında gerçekleşen GÜNAYDIN'ın yılbaşı partisi, deyim yerindeyse karnaval gibiydi. Türkiye'nin iş, sanat, spor dünyasının başarılı isimleri bu gece de buluştu desem abartmış olmam. Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahipliğindeki gecede ünlü isimler sahne aldı. Uzun süredir bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. GÜ- NAYDIN sadece yaptığı haberlerle değil yılbaşı partisiyle de fark yarattı. Gecede emeği geçen herkese teşekkürler...