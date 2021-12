Hakan Ural: Sosyal medya yalanları milli güvenlik konusu haline geldi

Sosyal medyada sık sık eleştirilere maruz kalan Hakan Ural “Sosyal medya milli güvenlik sorunu haline gelmişti. Batı, ülkemizi ayrıştırmak için sosyal medyayı kullanıyor, ben bu konuyu uzun uzun açıklamış acil müdahale edilsin demiştim. Nitekim, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu konuda önemli adımlar atıldı” diyor

Ekranların sevilen ismi Hakan Ural, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve zor günler geçiren, hatta hakkında 'öldü' haberleri yapılan Ural, sosyal medyada çıkan haberlerinin avukatı tarafından incelendiğini, hakkını hukuki olarak aradığını söyledi.



VATANIMI SEVİYORUM



■ Sosyal medyada sık sık gündem oluyorsunuz, eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ben doğru bildiğimi çekinmeden söyleyen biriyim. Herkesin görüşüne de saygılı biriyim ama sosyal medya öyle bir hale geldi ki, kendi gibi düşünmeyeni düşmanlaştırıyorlar. Müthiş bir kışkırtma ve manipülasyon var. Yeter ki dikkat çekeyim ama nasıl çekersem çekeyim diye düşünüp paylaşım yapanlar var. Bunlar da bana saldırıyor sosyal medyada. Ben 37 yıldır medya sektöründe aktif bir isimim. Benim gibi bu kadar uzun süre sektörde olan ve yorum yapabilecek kişi sayısı çok az. Ekranda söylediğim, yorumladığım her şeyi bilerek söylüyorum. Gerçek dışı hiçbir yorumda da bulunmam zaten.

■ Sosyal medya kapatılsın diye açıklama da yapmıştınız...

Benim amacım sosyal medyadaki tehlikeye dikkat çekmekti, ki bu konuda muvaffak oldum. Sosyal medya milli güvenlik sorunu haline gelmişti. Batı ülkemizi ayrıştırmak için sosyal medyayı kullanıyor, ben bu konuyu uzun uzun açıklamıştım. Ve acil müdahale edilsin demiştim. Nitekim, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu konuda önemli adımlar atıldı. Bana 'Aman ona karışma, buna karışma' deniyor ama benim bu vatana borcum var. Ülkemi ve vatanımı seviyorum, menfaatlerini de korumakla yükümlüyüm.







BATI'NIN OYUNLARI BİTMİYOR



Televizyonda yaptığımın dünyada eşi yok. Bu kadar başarılı bir program olmasına rağmen taklit edilemiyor. Ben tüm samimiyetimle ekranlardayım. O yüzden de açıklamalarım halkta büyük karşılık buluyor. Ülkemizin sorunlarını kavga ederek değil ancak uzlaşarak, birlik olarak çözebiliriz. 54 yaşıma gireceğim, ülkemizin en zor dönemlerini gördüm. Sağ-sol çatışmasını da gaz-yağ kuyruğunu da yaşadım. Batı'nın oyunları bitmiyor ne yazık ki. Bugün ekonomideki manipülasyonları açıkça görülüyor. Doların bu artışına uzman ekonomistler bile net olarak açıklama yapamıyor. Sadece ekonomide değil, her şeyde manipülasyon yapılıyor. Bunu görmemek mümkün değil. Eminim birlik olursak bu günleri de aşacağız.



BENİM KADAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK VEREN BİRİ YOK



■ Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları için yaptığınız açıklama eleştirildi. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?

Türkiye'de yayıncı olarak sağlık çalışanlarına destek veren benim gibi başka biri yok. Son 2 yıldır yayınlarımı izleyince herkes görür. Bende bunlar belgeli. Ama benim için öyle bir algı yaptılar ki söylemediğim bir şeyi söylemiş gibi yaptılar. Beni itibarsızlaştırmak için böyle yaptılar. İsteyen şikayette bulunsun, benim her şeyim ortada ve belgeli. Bugün benim kadar sivil toplum kuruluşundan ödül almış kişi sayısı az. Benim gibi bu kadar güvenilir bir ismin sağlık çalışanlarına yönelik yansıtıldığı gibi açıklama yapması mümkün değil. Ben sadece bireysel olarak birkaç kişiyi eleştirdim. Bu genele söyleniyormuş gibi yapılıyor.







İLKOKUL MEZUNUYUM AMA KENDİMİ GELİŞTİRDİM



■ Koronavirüse yakalandınız. Bize bu süreçten biraz bahseder misiniz?

Telefonuma mesajlar yağdı. Canımla cebelleşirken öldü haberleri yapıldı. Allah'tan eşim telefonumu aldı da bu haberleri görmedim. Görseydim durumum çok daha kötüleşirdi. Yalnız şunu da söyleyeyim, çok sevildiğimi gördüm. Her kesimden insanın dualarını aldım. Bu kadar sevilmek her insana nasip olmaz. Şükürler olsun ben bunu yaşarken gördüm. Ben aşılı olduğum halde çok zor günler geçirdim. Allah'tan aşılıydım yoksa hayatta olmayabilirdim. Allah benim durumumu düşmanıma bile vermesin. Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza minnettarım. Pandemi sürecinde programımda da birçok defa konuya dair yetkilileri yayına bağladık. Ben her defasında sağlık çalışanlarına minnettarlığımı belirten biriyim. Bana şimdi bu yapılan neye benziyor biliyor musunuz? Vatansever birine hayır sen vatan hainisin demeye. Bu iftiralar bana tutmaz. Sosyal medyada olumsuza prim veriyoruz, bunu yapmamak gerekiyor. Benim tek suçum doğruları söylemek. Programda Ortadoğu'dan Avrupa Birliği'ne birçok konuda kanaatim var ve konuşuyorum. Eğer ağzımdan bir tek yanlış bilgi çıksa linç yerim. Ben okuyup, araştırıp konuşuyorum. Bakın, ben ilkokul mezunuyum ama kendimi geliştirdim. Ama bana bakarak insanlara şu özgüven gelsin, ben okuyamama rağmen ülkemizdeki birçok bilim insanının eserlerini okuyarak, onların programlarını izleyerek bilgileniyorum. Çaba sarf etmek, emek vermek gerekiyor. Öyle süslenip püslenip hiçbir şey okumadan etmeden ekrana çıkarak olmaz. İnsanlar beni ailesinin bir üyesi olarak görüyor, onları asla mahcup etmem, güvenlerini boşa çıkarmam.







HAKKIMI ARIYORUM BANA TAZMİNAT YAĞIYOR



■ Sağlık açısından zor günler geçirdiniz. Hatta bu süreçte hakkınızda 'öldü' haberleri yer aldı. Böyle haberleri görünce neler hissediyorsunuz?

'Öldü' haberlerini tık'lanmak adına yapıyorlar. Bunun üzerinden de gelir elde ediyorlar. Etik bulmuyorum etkileşim uğruna böyle haber yapanları. Zaten sosyal ve dijital medyada hakkımda çıkan haber ve yorumları avukatım inceliyor. Hukuki olarak hakkımı arıyorum, tazminat yağıyor bana özellikle son bir senedir.



HER ŞEYİMİ DEVLETİME MİLLETİME BORÇLUYUM



■ Sanat dünyasında da bu konuda ayrışma yaşanıyor...

Sanat dünyasında çok da donanımlı olup, yaşananlara kanaat getirecek insan sayısı az. Bilgi sahibi olup da kanaat oluşturmak gerekiyor ki siyasete dair açıklama yapılsın. Sanat dünyasında bu eksik. Ben 16 yaşımdan beri bu piyasadayım, elde ettiğim her şeyi devletime, milletime borçluyum. İşte bu borcumdan dolayı ülkemizin geçmişini araştıran, güncel gelişmeleri yakından takip eden biriyim. Edindiğim bilgilerden de kanaat oluşturuyorum, bunları da ekrandan paylaşıyorum. Yaptığım açıklamaların etkileşimi çok yüksek.



ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER İCRAATLARINI SÖYLEMEYELİM Mİ?



■ Siyasi duruşunuzdan dolayı da hedef gösterildiğinizi düşünüyor musunuz?

Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve bunu da açıkça dile getirdiğim için hedef gösteriliyorum. Ülkemize çok büyük katkısı olmuş bir lider. Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu. Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfür ediyorlar. Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.



HALKIMIZ BENİ SEVİYOR



Söylemlerimden çok rahatsız olan bir kesim var. Şimdi bir de yedi yılı aşkın bir süredir programım devam ediyor. Reytingim ortada. İtibar görüyorum ve halkımız beni yakından takip edip seviyor. Böyle birinin her söylemi ve eylemi de büyük kabul gördüğü için itibarsızlaştırmak istiyorlar. Beni ne kadar itibarsızlaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bunu başaramazlar. Bana küfür edenler aslında halkı karşısına alıyor, farkında değiller. Benim en ufak açığımı arıyorlar ama ben şeffaf bir insanım. Hakarete değil ama tüm eleştirilere açığım, herkesin görüşüne de saygı duyuyorum.