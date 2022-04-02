TUBA KALÇIK

Bu seneki Oscar Töreni'ne Will Smith damga vurdu. Törenin sunucusu komedyen Chris Rock'a tokat atmasıyla günlerdir gündemde olan Smith'in bu tavrını eleştirenler kadar hak verenler de oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim; Smith'in gösterdiği şiddeti kınıyorum. Rahatsızlığını söz ile göstermek varken, tokat atmanın mazur görülür bir tarafı yok. Ama şunu da belirtmek isterim ki, komedyen Rock'ın yaptığı espri de tam bir 'zekasızlık' örneği. Hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmak zorunda kalan Jada Pinkett Smith üzerinden alay edici bir tavır göstermek ne edebe ne de adaba sığar. İnsanların dinleri, renkleri, dilleri veya fiziksel rahatsızlıklarıyla dalga geçmek veya toplumda küçük düşürücü eylemde bulunmak büyük bir saygısızlıktır.







Bir yanda da Oscar gibi dünyanın dört bir yanından büyük ilgiyle izlenen törende böyle bir olayın yaşanması aslında bize Amerika'nın içinde bulunduğu yozlaşmayı da gösteriyor. Dünya sinemasının egemen gücü Amerikan sinemasının en gözde töreninde böyle bir avamlık yaşanıyorsa varın gerisini siz düşünün. Dünyaya uzun yıllardır kültür ihraç eden bir ülkenin içinde bulunduğu yozlaşma, ne yazık ki tüm hızıyla yayılıyor. Kültürel araçlar üzerinden yıllardır bize empoze edilmeye çalışılan Amerikan kültürünün sığlığına bu seneki Oscar Töreni'nde şahit olduk. Ne diyeyim, şapka düştü, kel göründü.

Bu arada, Amerikan sinema sektörünün içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayabilmek isteyenler için yazar Alev Alatlı'nın Turkuvaz Kitap'tan çıkan 'Suç Ortağı Hollywood&Kaan'ın Kitabı'nı okumanızı tavsiye ederim.



ÇOK ÜZÜCÜ BİR TABLO

Sosyal medyada gündem olan bir başka konu da 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yaşananlardı. Atv ekranlarında sevilerek izlenen yarışma programına katılan tıp öğrencisi Name Çığra Coşkun'un Türkiye'nin başkenti sorusunu cevaplayamaması ben dahil birçok kişiyi şaşırttı. Üniversite öğrencisinin yaşadığı ülkenin başkentini bilememesi gerçekten son derece üzücü bir tablo. Sadece bu da değil elbette. Joker hakkını kullanarak seyirciye sorduğu bu sorunun doğru cevabını sadece yüzde 40'lık bir kesimin bilmesi de ayrıca beni şoke etti. Bu durum sadece biz izleyicileri değil, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırtmış olacak ki, seyircilere sitemde bulundu. Kendi tarihinden ve kültüründen bihaber yaşayanların sayısının hiç de az olmadığını göstermesi açısından son derece önemli bir tablo. Bu arada suçu gençlere atarak da sorumluluktan kaçamayız. Eğitim sistemimizden medyaya herkes bu tablodan sorumludur. Atatürk'ün dediği gibi "Geçmişi bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez." Biz de bu şiarla hareket edip, yeni nesillere tarihimizi, kültürümüzü doğru biçimde aktarmak için elimizden geleni yapmalıyız...