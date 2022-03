TUBA KALÇIK

Biliyorsunuz kadına şiddetle mücadele ve sağlık çalışanlarına yönelik yasa teklifi Meclis'te görüşülüyor. Pandemi sürecinde canı pahasına bizler için gece gündüz emek veren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az. Onları her türlü olumsuz durumdan korumak amacıyla Meclis'e getirilen yasa teklifini bu açıdan önemli buluyorum. Günümüzün önemli sorunlarından biri olan kadına şiddeti önlemek amacıyla hazırlanan yasada benim için iki önemli nokta var: Birincisi, iyi hal indirimine yönelik yeni düzenlemenin gelmesi oldu. Suçlunun kravat takması ya da mahkemede dava görüldüğü esnadaki tutumu cezayı hafifletici bir unsur olmaktan çıkıyor. Adam karısını öldürmüş ya da sevgilisini hunharca bıçaklamış ama sırf kravat takıyor diye ceza indirimi yapılması hepimizi isyan noktasına getirmişti. Neyse ki artık bu durum ortadan kalkıyor. Bir diğer önemli nokta ise biri tarafından sürekli izlenmek, takip edilmek, korkutulmak ve gözdağı verilmek artık suç sayılacak. Ünlü kadınların belalı hayranları tarafından yaşadıkları mağduriyetleri magazin sayfalarında sık sık görüyoruz.







ARTIK VAY HALİNİZE!

En son da Serenay Sarıkaya'nın başına gelmişti. Nereye gitse karşısına çıkmak, her kanalı kullanıp ulaşmaya çalışmak ya da mağdura tehditler savurmak artık suç kapsamına alınıyor. Sapkınlğa varacak derecede hayranlık besleyip, karşı tarafın huzurunu bozan eylemler gerçekleştirenlerin vay haline. Yasa teklifine göre, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenecek. Bu yasa teklifini herhalde en çok ünlü kadınlarımız destekliyordur. Şiddetin her türlüsünü engellemek için atılan yasal adımları desteklemek gerekiyor. Evet belki şiddet bir anda kesilmiyor ama böyle yasalarımız sayesinde şiddet gösterenler için caydırıcı bir etken oluyor. Şiddeti engellemek için mücadele edenlerin de bu yasa teklifini desteklemesi, bu açıdan son derece önemli. Umarın yasa teklifi bir an önce Meclis'ten geçer.







BEN BU FİLMİ DAHA ÖNCE DE GÖRMÜŞTÜM

Şeyma Subaşı'nın evliliğin eşiğinden döndüğü Meedo ile yaşadığı ayrılık günlerce konuşuldu. Daha önce de benzer bir ayrılık süreci yaşamışlardı. Hatta Meedo, gazeteci arkadaşım Sonat Bahar'a ayrılık sonrası çok önemli açıklamalar yapmıştı ve Subaşı'na harcadığı paradan hayat tarzlarına kadar birçok önemli noktayı anlatmıştı. Tüm bunları anlatmasına rağmen mağduriyetini bir kenara koyup ardından da barışmıştı. Son ayrılıklarında ise birçok insan Subaşı'nın paylaşımlarını konuşur oldu. 'Meedo'ya gönderme mi yaptı?', 'Yeni sevgili mi buldular?' gibi sorular havada uçuşurken Subaşı yine gündemde olmaya devam ediyor. Hiçbir işi, projesi olmadan gündemde bu kadar kalmak da büyük başarı bence. Subaşı, medyaya iyi malzeme veriyor. Ne diyelim, öyle ya da böyle Subaşı hiçbir iş yapmadan, özel hayatını PR malzemesi olarak gündemde tutmayı başarıyor.