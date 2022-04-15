TUBA KALÇIK

Biliyorsunuz, daha önce RTÜK'ün uluslararası bir haber sitesine yönelik aldığı kararı yazmıştım. Üç haber sitesinin lisans başvurusu yapmadığı takdirde erişme engelleneceğine dair alınan kararın ardından DW, Euronews ve VOA lisans başvurularını yapmamıştı. Türkiye'de onlarca haber sitesi RTÜK'ten lisans alırken, diğerlerinin bu konuda neden hala ayak direttiğini anlamak mümkün değil. Lisans için başvuru yapmayan Euronews, başka bir yol seçerek, RTÜK denetimine tabi olmaktan çıkmak için video ve yayın içeriklerini değiştirdiğini belirtti. Konuyu değerlendiren RTÜK de 'internet yayını lisans alma' zorunluluğunu kaldırdı. Ben de bu kararı RTÜK'te yetkili bir isimle konuştum.

Denetime takılmamak için yayın içeriğini değiştirdiklerini belirten RTÜK yetkilisi şöyle dedi:







"Euronews yayın tekniğini değiştirdiğini söyleyerek denetimden çıkmak istiyor. Hukuktan kaçmak için böyle yapıyor. Denetimden kaçıyor aslında... Türkiye hukuk devleti, RTÜK'e verilen yetkiler çerçevesinde kurumumuz ulusal ve uluslararası siteleri denetlemeye devam edecek. Avrupa'da da benzer denetlemeler yapılıyor. Lisansa başvurmayan diğer iki site için de hukuki açıdan gereken her şey yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Kurallar neyse, buna herkes uymak zorunda..."



ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

9 Şubat'tan beri kamuoyunun gündeminde olan 'lisans krizinde' gelinen nokta, bize bazı şeyleri göstermesi açısından önemli. Euronews'un, RTÜK'ün denetimine takılmamak adına değişikliğe gittiği aşikar. Ancak DW ve VOA gibi bilinen iki sitenin neden 'lisans' başvurusu yapmadıklarını anlamak mümkün değil. Türkiye'de yayın yapan birçok haber sitesi denetimden geçerken, kurallara uymamak için RTÜK ile inatlaşmanın sonunun nereye varacağını merakla bekliyorum...







BODRUM'DAKİ EV SAHİPLERİ EL İNSAF...

Bodrum, sezonun açılmasıyla birlikte yeniden tartışmaların odağına oturdu. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki ev fiyatlarına dair haberi görünce gözlerime inanamadım. Aylık kira fiyatları öyle bir noktaya gelmiş ki insan hayret ediyor... 2 milyon TL de var 250 bin TL de... Ev satın alınabilecek fiyatlar Bodrum'da ancak bir aylık kirayı karşılayacak hale gelmiş vaziyette. Yani Bodrum gibi turizm cenneti bir beldenin böyle haberlere konu olması gerçekten üzücü. Daha sezon açılmadan bu rakamlar telaffuz ediliyorsa, sezonda kimbilir ne olur? El insaf, her şeyin de bir sınırı var. Umarım bu konuda yetkili kişiler gerekli önemleri alır...