TUBA KALÇIK

Geçtiğimiz günlerde iş adamı Sinan Aygün, GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yapmıştı. CHP'nin şimdiki yapısı ve Kılıçdaroğlu hakkında eleştirilerde bulunan ve yolsuzluklara dair önemli bilgiler veren Aygün'e röportaj sonrası geri dönüşleri sordum. Ne partiden ne de siyaset dünyasından herhangi bir dönüş olmadığını belirten Aygün sözlerine şöyle devam etti:







"Mülakatta 20 milyona yakın yolsuzluk olduğunu ve hepsinin belgesinin bulunduğunu söylememe rağmen çıt yok. Çok önemli bir iddia bu. CHP genel merkezi suskun kalmak yerine bu iddialar için harekete geçmeliydi. Partiye yönelik eleştirilerimin sonuna kadar arkasındayım, Kılıçdaroğlu ne zaman isterse de onunla gerekli belgeleri paylaşmaya hazırım. Mansur Yavaş da benzer bir sessizlik içinde. Onun yerinde olsam böyle ciddi iddialar karşısında suskun kalmazdım. Dikkatimi çeken başka nokta ise sosyal medyada konuya dair paylaşım yapılmaması. Adeta halının altına süpürülmek isteniyor iddialar. Aynı iddialar, iktidar partisi için söylense yeri göğü inletecek olanlar, konu CHP olunca görmezden gelmeyi tercih ediyor."



İSTERSE MARMARAY DENEYİMİNDE SÜPERSTAR'A EŞLİK EDEBİLİRİM

Hafta başında yaptığım söyleşide Ajda Pekkan'ın "Marmaray'ı merak ediyorum" açıklaması çok konuşuldu. Yıllardır vapura binmediğini, toplu ulaşım araçlarından Marmaray'ı da denizin altından geçtiği için çok merak ettiğini söylemişti bana.







Hatta "Keşke mümkün olsa da bir gün bu deneyimi yaşasam" demişti. Röportaj sonrası hem sosyal medyada hem de yazılı basında çokça yer bulan bu açıklaması sonrası yapımcısı Samsun Demir, kendisine İstanbulkart hediye etti. Ne diyelim, umarım Süperstarımız da en kısa sürede Marmaray'a binme deneyimi yaşar. Eğer isterse ben ona eşlik edebilirim.



METROPOL HAYATI KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Metropol hayatı sadece ruhumuzu değil sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Stres, beslenme bozukluğu, hava kirliliğine maruz kalma... Sıralamakla bitmez. Ama bence bunlar arasında en dikkat önemli nokta kanser vakalarındaki artış. Örneğin, rahim kanseri giderek yaygınlaşıyor. Bu duruma yakın çevremde şahit oldum. Ben de bu konuyu Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen ile konuştum.

"Metropol hayatını incelediğimiz zaman dolaylı olarak aslında bir sebep sonuç ilişkisi kurmamız mümkün" diyen Opr. Dr. Şen sözlerine şöyle devam etti:







"Artık çoğumuz masabaşı, hatta online evde çalışıyoruz ve hayatımızda spor maalesef ki yeteri kadar yer kaplamıyor. Tüketilen hazır fast-foodlardan bahsetmiyorum bile. Bu hareketsizlik obeziteye yol açabiliyor. Bunun yanı sıra, insanların yaşam süreleri gittikçe uzuyor, dolayısıyla maruz kaldıkları risk faktörleri artıyor. Bunların en bilinen sebepleri arasında yüksek dozda östrojen maruziyeti. Östrojen fazlası vücutta yağ dokuda depo ediliyor, dolayısıyla obezite problemi rahim kanserinde çok önemli bir sebep ve bu oran artıyor. Rahim kanseri, obezite ile arasındaki bağlantı hakkında sağlam kanıtlar olan birkaç kanser tipinden biri... Diğer yandan rahim ağzı kanserinde en önemli rol HPV dediğimiz bir virüs ve HPV virüsü de giderek yaygınlaşıyor. Kadınlarımız taramalarını ihmal ediyorlar ve önemsemiyorlar. Burada en önemli nokta belli periyodlarla sağlık taramalarına girmeleri. Unutmayalım ki, erken teşhis hayat kurtarır."