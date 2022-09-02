TUBA KALÇIK

Gün geçmiyor ki sosyal medya fenomenleriyle ilgili bir habere rastlamayayım... Öyle bir hale geldi ki sosyal medya artık faydasından çok zararını konuşur hale geldik. Tabii bunda en büyük pay hepsinin olmasa bile azımsanmayacak sayıdaki sosyal medya fenomenlerinin. Onların bu konuda haklarını yemeyelim lütfen. Takipçi artırmak için türlü türlü paylaşımlar yapan, bizi şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleyen bu fenomen kitlesi, sadece paylaşımlarıyla değil, vergi kaçırmalarıyla da gündemi işgal ediyorlar. Geçen gün Hakan Uç'un imzasıyla GÜNAYDIN'a manşet olan haberle öğrendik ki, son 1.5 yılda 1.5 milyar TL parayı yurt dışına kaçırmışlar. Yanlış okumadınız 1.5 milyar TL. Neden mi? Yaşadıkları, ünlü oldukları memlekete yani Türkiye'ye vergi ödememek için. Akılları sıra cingözlük yapıp yurt dışında hesap açmışlar. Bu hesaplar üzerinden de vergi ödemeden parayı ceplerine indiriyorlarmış.







ÖZGÜVEN PATLAMASI VAR!

MASAK ise bu işin peşine düştü. Bu fenomen takımının vergi kaçırmadaki ilk vukuatları bu olay değil üstelik. Daha önce de ben bu köşede kaleme almıştım, sahte çekiliş düzenleyerek yine benzer bir skandala imza atmışlardı. Sadece Milli Piyango İdaresi'nin yetkisinde olan çekiliş yapma iznini hiçe sayarak yani yasaları çiğneyerek insanlar üzerinden büyük paraları cebe indirmişlerdi. Yani yine vergi kaçırarak bunu yapmışlardı. Artık bu arkadaşlarda nasıl bir özgüven patlaması varsa, ne kural tanıyorlar ne de kanun. Aleni biçimde, hem de herkesin gözünün önünde vergi hırsızlığı yapıyorlar. Bu olay sadece MASAK'ı ilgilendiren bir şey değil... Vergi hırsızlığı yaparak kamu zararına da yol açıyorlar. Vergisini ödeyip, para kaçırmayanları tenzih ediyorum. Sözüm; hem Türkiye'deki takipçilerden milyonlar kazanan, hem de vergi ödememek için paraları yurt dışına kaçıranlaradır... Madem sosyal medya fenomenliğini ticari gelir kapısı olarak görüyorsun, o zaman ekmek kazandığın memleketine yasalar çerçevesinde vergini de ödeyeceksin... Hem kamudan para kazanıp hem de vergi ödemeyerek kamuyu zarara uğratamazsın, yok öyle bir dünya...







MÜGE ANLI ZOR OLANI BAŞARIYOR

O, Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında yıllardır başı çekiyor. Yaptığı programla, duruşuyla, ahlakıyla her kesimden insanın güvenini ve saygısını kazandı. Kolay değil elbette bu güvenilirliği ve saygınlığı uzun yıllar devam ettirebilmek. Müge Anlı bunu başarıyor. Hem de her yıl başarı çıtasını daha da yukarı taşıyarak yapıyor bunu.. Binlerce kayıp insanı bulmuş, yüzlerce cinayeti aydınlatmış, onlarca aileyi kavuşturmuş bir isim Müge Anlı. Kamu yararı program yapmanın en somut örneğini izliyoruz. Bence çok önemli bir program yapıyor. İzleyici ile bağları o kadar güçlü ki içinden çıkılmayacak bir olay olduğu zaman 'Müge Anlı çözer' diye bir söylem bile var kamuoyunda. Bu pazartesi de Atv ekranlarında 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' yeni sezona merhaba dedi. Ona programında, gerçi ihtiyacı yok ama, yine de bol başarı ve reyting diliyorum...