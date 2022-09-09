TUBA KALÇIK

Bursa Büyükşehir Belediyesi bence çok önemli bir etkinliğe imza atıyor. Bursa'nın tarihten bugüne en büyük zenginliklerinden biri olan ipeği yeniden dünya vitrinine sokmak için 'Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali'ni düzenliyor. Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği festivale geçmeden önce, Bursa Belediyesi'nin 2015'ten bu yana BUSMEK bünyesinde yerli kozadan yerli ipek üretimini teşvik eden bir projeden bahsetmek istiyorum. Bursa'da artık eskisi gibi revaçta olmayan ipekböcekçiliğini canlandırmak için yürütülen bu projenin bir önemli tarafı da kadınlarımızı üretime teşvik etmek. Çok zahmetli bir iş olan halı dokumacılığı, kadın eliyle yeniden hayat buluyor desek yeridir.







Üreten, ayakları yere basan, kendi parasını kazanan kadınlarımız çoğaldıkça toplum olarak çok daha ileri noktalara gideceğimizi hep söylerim. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projesi bence tam da buna hizmet ediyor. Büyükorhan, Kınık, Sarnıç, Karaağız ve Orhaneli gibi bölgelerde kurulan halı dokuma atölyeleriyle kadınlarımız hem üretiyor hem de kültürümüzün de önemli bir parçası olan halı dokumacılığını canlandırıyor.







ÜLKEMİZ ZENGİNLİKLERLE DOLU

Kırsal bölgelerde koza üretimini destekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ipek üretimini ve halı dokumacılığını da teşvik ederek aslında yerli ve milli üretime de katkı sağlıyor. Modern dünyada olduğu kadar geçmiş çağlarda da çok kıymetli bir dokuma maddesi olan ipeği dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali'ni de bu açıdan çok önemli buluyorum.







Osmanlı'da ipek ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Kozahan'da temsili tüccarlarla koza alışverişinin nasıl yapıldığını anlatan gösteri ile başlayan etkinlik büyük ilgi gördü. Ülkemizin her yerinde ayrı zenginlik ve güzellik var. Önemli olan bunları ülkemize kazandırmak. Yerli ürünümüze sahip çıkan bu projeden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Umarım diğer belediyelere de örnek olur.



YENİ SEZONDA DA 'DİZİ ATV'DE İZLENİR'

Kült olan birçok diziye ev sahipliği yapan ATV, bu sezonda yine çok güzel projelerle izleyiciyle buluşuyor. Yayınladığı ilk günden itibaren büyük ses getiren Kurtuluş Osman, Yalnız Kurt, Kardeşlerim gibi dizilerin yanı sıra yeni dizileriyle de ekranlara damga vuracak gibi görünüyor.







Bir Küçük Gün Işığı, Aldatmak ve Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosuyla ATV ekranlarında yayınlanacak. 'Dizi ATV'de izlenir' sloganının ne kadar doğru olduğunu geçen sezon görmüştük, bu sezonda aynı başarı çıtasının devam edeceğinden şüphem yok. Yeni sezonda da dizileri ATV ekranından izlemeye devam...