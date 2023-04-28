TUBA KALÇIK

Basına en çok malzeme veren isimlerin başında geliyor Şeyma Subaşı... Gerek yaşam tarzı gerek açıklamaları ile bir şekilde medyanın gündeminde yer alıyor... Kendisini iş kadını olarak tanımlasa da sosyal medya fenomenliği dışında başarılı olduğu başka bir alanda da yok gibi. Gençlerimize yanlış rol model oluyor diye geçmiş yıllarda bir yazı yazmıştım. Hatta fenomenlerin bazıları buna hiddetli biçimde karşı çıkmıştı. Ben tabii ki burada tüm fenomenleri zan altında bırakmak istemem. Aralarında üretken, çalışkan isimler var. Benim sözüm Subaşı ve benzerlerine aslında.







BU RUH HALİNDEN ÇIK!

Ne kadar haklı olduğumu da Şeyma Subaşı'nın geldiği noktayı görünce bir kez daha anlamış oldum. Zira artık Subaşı, sosyal medya olayını o kadar abarttı ki, özel hayatına yönelik paylaşımlarını paralı hale getirdi. Abonelik ücretini de önce 66 lira 99 kuruştan başlattı sonra da iki katına çıkardı. Bülent Cankurt'un yazısından öğrendiğimiz kadarıyla da bu konuda da hüsrana uğramış Şeyma. Aboneliği artsın diye ödüller dağıtsa da nafile. O ve onun gibiler o kadar çok var ki sosyal medyada, artık insanlar ücretsiz olarak Şeyma'nın muadillerini takip ediyor. Bunu yaşaması normal. Şişirilmiş bir şöhret onunkisi. İnsan kendi gerçekliğini kaybedince böyle oluyor. Bornozla çıkıp aile içi meselelerini bile ücretli aboneleriyle paylaşacak duruma gelmesi de içinde bulunduğu ruh halini gösteriyor. Kendisiyle röportaj yapsam ilk sorularımdan biri bu ruh haliyle ilgili olurdu. Ne diyelim içine düştüğü bu sarmaldan umarım bir an önce çıkar Şeyma Subaşı...







'TÜRKİYE'DEN SEVGİLERLE'

Çağdaş Türk resminin yaşayan en önemli isimlerinden biri Devrim Erbil. Üretkenliği, eğitimciliği ve tabii ki kişiliğiyle yaşadığı döneme damga vurmuş bir sanatçı. İsmi, uluslararası alanda da her daim takdir ve saygı ile anılan Erbil, yine çok başarılı bir projeye imza attı.







Sanatçı, kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 'Türkiye'den Sevgilerle' adıyla sergi açtı. Haydar Aliyev Merkezi'nde 13 Temmuz'a kadar açık olacak sergide çok kıymetli eserler sergileniyor. Sanatseverlere duyurulur...