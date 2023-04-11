TUBA KALÇIK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile hem deprem bölgesine ziyaretini hem de yarın Atletico Madrid ile depremzedeler için yapılacak maçı konuştuk...

"Deprem bölgesinde yaşananları dinlemek ile görmek arasında büyük fark var" diyen Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben maç için gitmiştim en son Hatay'a. Deprem sonrası gittiğimde ise içim parçalandı. Okulların ne hale geldiğini görünce de çok kötü oldum. Deprem felaketini unutmamalıyız.







Bu yaşananlar bize ders olmalı. İstanbul'da evlerini yeniletmek istemeyen, evlerini depreme dayanaklı hale getirmek istemeyenler özellikle gidip orayı görsün. Ne kadar büyük bir felaket olduğunu anlarlar. Tüm insanlarımız her gün beş dakika da olsa bu yaşananları hatırlamalı, unutmamalı. Beşiktaş Kulübü olarak yardımlaşma faaliyetlerimiz ilk günden beri devam ediyor. Bireysel olarak da aile şirketimizin iş makinalarını ve gerekli araç gereçleri deprem bölgesine gönderdik. Bartın'daki 35-40 daireyi depremzedeler için tahsis ettim. Aradan zaman geçince lütfen deprem felaketi unutulmasın, oradaki insanlarımızı yalnız bırakmayalım."







Çarşamba günü Atletico Madrid ile deprem yaralarını sarmak için yapılacak maça herkesi beklediklerini belirten Beşiktaş Başkanı şunları söyledi: "İspanya'nın en köklü takımlarından biri olan Atletico Madrid ile deprem bölgesine destek vermek için yapılacak bu maç çok önemli. Buradan Atletico Madrid yönetimine de teşekkür ederim. Bir günlüğüne maç için gelecekler. Kendi stadımızda yapılacak maçtan elde edilecek gelirle deprem bölgesine okullar yapacağız.







Maça katılımın yüksek olması çok önemli. Herkesi maça bekliyoruz. Tüm taraftarların desteğini istiyoruz. BJK camiası olarak BJK YK üyelerimiz, Futbol A.Ş. YK üyelerimiz, taraftar gruplarımız, derneklerimiz, amatör şubelerimiz, spor okullarımız, BJK İyilik Hareketi üyelerimiz, sponsorlarımız ve bize destek veren tüm vatandaşlarımızla bir ve beraber olduk.

'Bu Oyuncak Sana Arkadaşım' aksiyonumuz, 'Bırakmam Seni Türkiye'm' organizasyonumuzun da anlamlı bir açılışı oldu. Dünyada da büyük ses getiren bu etkinlik ile 20 bin adet oyuncağı deprem bölgesindeki çocuklarımıza ulaştırdık."