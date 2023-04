Ece Erken eşini kaybettikten sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu geçen yıl kaybeden sunucu Ece Erken, sessizliğini GÜNAYDIN’a bozdu. Erken, “Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Beni Şafak gibi sevecek birini bulmam zor” dedi. Ölümünün ardından abisi başta olmak üzere akrabalarının miras peşine düştüğünü belirten Erken, “İyi bir iş adamıydı ama çok varlıklı değildi. Biz tüm masrafları bölüşüyorduk. Benim evimde oturuyorduk zaten. Hatta eski eşinin iş kurması için ona ben para yollamıştım” diye konuştu

Geçtiğimiz yıl eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra sessizliğe gömülen Ece Erken, aylar sonra ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Erken, eşiyle ilişkilerinin başladığı günlerden vefat ettiği geceye, ölümünden sonraki yaşadıklarına kadar samimi açıklamalar yaptı.

Eşinizi kaybettiniz. Bu zor süreçte güçlü bir duruş sergiliyorsunuz...

Sosyal medya hesabıma da benzer mesajlar geliyor. Benimle aynı kaderi paylaşanlar bana destek mesajları gönderiyor. Bu beni daha da güçlü kıldı. Eşim öldüğü zaman kendimi sosyal medyadan da çekmedim. Şafak'ın katillerinin daha hızlı yakalanmasında sosyal medyanın oluşturduğu bu sinerji de etkili oldu. Şafak'la yaşadığım ilişki boyunca da bir sürü olumsuz şeyler yaşadım. O zaman da dik durdum. Allah'ım bu benim başıma niye geldi demedim hiç. Tevekkül ediyorum. Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Cenaze sırasında evim doldu, taştı. Ama sonrasında gördüm ki bazıları programlarına malzeme toplamak için yani farklı amaçlardan dolayı gelmiş. Kullanıldığımı geç anladım. Artık kötü niyetlileri hayatımdan çıkardım.







Eşinizi böyle erken kaybedeceğinizi hissetmiş miydiniz?

Yeni yıla çok mutsuz girmiştim. Halbuki her şeyimiz yavaş yavaş yoluna giriyordu. Benim evime sığmıyorduk, yeni bir eve geçecektik. Şafak erken gideceğini hissetti ama... Şafak ile kıskançlıktan dolayı tartışmıştık. Ben de sinirlenip oğlum ve babamla birlikte Dubai'ye gittim. Şafak da benimle küs kalamazdı. Ardımdan o da geldi. Gelirken de "Bir gün ölürsem, senin kollarında ölmek istiyorum" diye yazdı. Bunu 18 Ocak'ta yazdı, 27 Ocak'ta da eşimi kaybettim. O gün toplantıya gitseydim benim kollarımda ölecekti belki de. Normalde Şafak'ın bütün toplantılarına da giderdim. Ama o gün gitmedim.









Son zamanlarında nasıldı peki Şafak Bey?

Çok iyiydi. Mutluydu. Şafak ölmeden bir-iki hafta önce tehditler alıyordu ama korkmuyordu. Şafak'ın rahmetli olduğu gün normalde biz Bodrum'a gidecektik. Kızların tatili uzayınca gidemedik. Kaderimiz böyleymiş. Katiller "Şafak bize küfür etti" diyor ama Şafak asla küfür eden biri değildi.









Eşiniz için varlıklı bir işadamı algısı vardı, öyle değil miydi?

Evet. İyi bir iş adamıydı. Ama varlıklı diye tanımlamak doğru değil. 'Ece zengin bir adamla evlendi' diyorlardı. Bu gerçeği yansıtmıyor. Biz tüm masrafları bölüşüyorduk. Benim evimde oturuyorduk zaten. Söylendiği gibi varlıklı olsa zaten benim evimde oturmazdık. Şafak'ın taşınmaz mülkü çoktu. Şafak hem ailesine hem de çevresine maddi olarak bakıyordu. Ben ise maddi olarak ondan beklenti içinde hiçbir zaman olmadım. Mesela bir olay anlatayım, 14 Aralık 2020'de ben Amerika'daydım. O sırada da Şafak'ın eski eşi ilk kez çalışmak istemiş, ev dekorasyonuyla ilgili bir şey yapacakmış. O dönem Şafak'ın durumu yoktu, bana sordu, "Ben sana veririm" dedim ve 10 bin dolar yolladım şoförüyle. Ben o parayı geri almadım zaten aramızda böyle şeylerin konusu bile geçmezdi.









EVLERİ TALAN EDİLDİ



Eşinizi kaybettikten sonra parayla ilgili konular gündeme geldi...

Benim maddi olarak ondan hiçbir zaman beklentim olmamıştı. Olmadığını da onu kaybettikten sonra kamuoyu gördü. Ama acı olan şu ki, öldüğünün birinci haftası mirasçılar tarafından Şafak'ın evleri talan edildi. Tüm evlerinde beyaz eşyaya kadar almışlar. Evleri kiraya verdiler. Mirasçısı olduğum için bana para teklifinde bile bulundular. Asla bunu kabul etmedim. Bu teklif üzerine mirası reddetmeye karar verdim. Çok acı. Onlar Şafak'a sülük gibi yapışmışlardı, ölümünden sonra da onun üzerinden bu yaşamlarını devam ettirmek istiyorlar. Ben Şafak ile olmak için çok bedel ödemiş bir kadınım. Evli adamla beraber diye haberlerim ilk çıktığı gün ben boşanma belgesini yayınlayacaktım. Ama Şafak o dönem çalıştığım kanala gelip, beni ve yönetime kadar herkesi yayınlamamam için ikna etti. İyi ki de öyle olmuş çünkü Şafak sahte boşanma belgesi vererek bana boşandığını söylemişti. Ben de ona inandım. Sonrasında bunun sahte olduğunu anladığımda, bunu kamuoyu ile paylaşsaydım Şafak'ın avukatlığı elinden alınırdı, çocuklarıyla da sorun da yaşardı. Bunu zamanında yapmadım, sonra da zaten geç oldu.











ŞAFAK ÇOK YALNIZMIŞ



Eşiniz için hukuk mücadelesi veriyorsunuz...

Mücadelemi sonuna kadar da vereceğim. Ama bu süreçte tek başımayım. Benim ağrıma giden Şafak'ın aslında bu kadar yalnız olduğunu görmem. Bu çok acı. Mağdur olan eşimin, yıllardır baktığı, beslediği, her şeyiyle ilgilendiği yakın çevresi ne mahkemeye ne de sonrasında destek oldu. Katillerin bile kapıda, anası, babası, akrabaları bekliyor. Şafak gerçekten çok yalnızmış. Mahkemede tek konuşan ve Şafak'ın hakkını savunan benim avukatım. Karşımızda katillerin avukatları var, 20-30 kişi, bunlara karşı ben ve avukatım Şafak'ın hakkını savunuyoruz.











ABİSİ İLE BEN BARIŞTIRDIM



Ailesinden başka gelen var mı?

Abisi geliyor ama konuşmuyor. İlk duruşmada konuştu sadece. "Şafak çok alkol alırdı ve küfürbazdı" demiş, asla değil. Zaten Şafak ile yıllardır görüşmüyordu. Küslerdi, ben barıştırmıştım.









BAŞINDAN BERİ BU İLİŞKİDE KANDIRILAN TARAF BENDİM



■ Şafak Bey'in arabasının aynasını parçaladığınız görüntüler basına çıkmıştı...

Boşandığını düşündüğünüz insanla aynı evde yaşıyorsunuz. Kavga ediyorsunuz ve o boşandı diye düşündüğünüz eşinin evine gidiyor. Delirdim tabii. Ben aynayı da kırarım o sinirle, camını da... Aşkın gözü kördür derler ya. Ben ne diyorsa inanıyordum. Yani o gece onu aradım ama açmadı. O yüzden eve gittim. Eğer konuşsaydık arabasını kapının önünde gördüğüm halde, "Ben orada değilim" diyerek beni inandırırdı. Aynayı kırarak da kendime göre delil bıraktım aslında. Çocuğumun dişi ağrıdığı için gittim dedi sonrasında. Gece zaten eve geldi. Şafak ile çok büyük bir aşk yaşadım ama çok da acı çektim. Aslında başından beri bu ilişkide kandırılan taraf, mağdur olan taraf bendim. Ayna kırma görüntülerini de sonrasında öğrendiğim kadarıyla Şafak eski eşinin babasına vermiş. Eski eşinin de bunu kamuoyuyla paylaşmasından sonra ondan ayrıldım. Şafak bunu beni yalnızlaştırıp, sadece ona kalma isteğinden dolayı yapmıştı. Yani onunla barışmam için görüntüleri araç olarak kullandı. Bu görüntüler basına sızınca da barıştık. Şafak amacına ulaşmıştı. Hem yalnız kaldım hem işimden ayrılmak zorunda kaldım. Görüntülerin çıktığı gün barıştık ve beni Bodrum'a götürdü.









BANA BOŞANDIM DİYEREK SAHTE BELGE VERDİ



■ Sahte boşanma belgesi olayını biraz açar mısınız?

Şafak bana boşandım diyerek sahte belgeyi verdi. Hatta onunla tanıştığım ilk hafta eski eşinin kardeşiyle tatile bile çıktık. Düşünün, bu durumda ben de inandım boşandıklarına. İnandırıldım daha doğrusu. Şafak benden önce BJK TV'de çalışmış bir sunucuyla birlikteymiş. Hatta eski eşi de Instagram'da kızı takip ediyormuş. Yani böyle ilginç bir ilişkileri varmış...









FİKRET ORMAN'I SEVMEDİĞİM İÇİN O GÜN TOPLANTIYA GİTMEDİM



■ Normalde eşinizin toplantılarına hep gittiğini söylediniz. O gece neden yanında değildiniz?

Fikret Orman'ı sevmediğim için gitmedim. Fikret Orman kendine ait düşünceleri, Şafak'a dayatıp, ona söyletiyordu. Buna çok şahit olduğum için onu sevmiyordum. O günkü toplantıyı da Fikret Orman istemiş. Bundan dolayı da gitmedim. Eğer gitseydim yanımda Eymen de olurdu. Benim için çok daha büyük bir felaket olurdu. O gün Şafak'la gece 12.00'de konuştuk. Sesi çok mutluydu, "Aşkım geliyorum, geliyorum bitanem" dedi ama gece yarım oldu gelmedi. Ben de sinirlendim. Israrla onu görüntülü aramaya başladım. O sırada katillerle masada oturuyormuş. Gece 12.35'te de vurulmuş. Olaydan kısa bir süre sonra da şoförü aradı ve "Yenge biz vurulduk" dedi. Sonrasında ölüm haberini aldım. Öldü dedikleri anda yıkıldım. Onun son halini görmedim, görmek istemedim. Hastaneye gittiğimde abisi ve birkaç adam vardı. Ama ben tek başıma kaldım. Abisi sonra beni şoförüyle eve gönderdi.









ABİSİ VE MİRASÇILARI MALLARININ ÜZERİNE OTURDU



■ Eşinizin mezarına gidiyor musunuz?

Rize'de mezarı. Bana sorulmadan Rize'ye defnedildi. Ben İstanbul'a defnedilmesini isterdim. Rize'de olduğu için ancak 14 Şubat'ta gittim. Bana zaten o süreçte hiçbir şey sorulmadı ki. Şafak'ın özel eşyaları diye bana sadece kanlı kıyafetleri verildi. Şafak'ın alyansı kısa bir süre sonra abisinin kasasından çıktı. Abisi çok enteresan bir karakter zaten. Şafak ölmeden bir hafta önce abisine kendi arabasını verdi, kullansın diye. Abisi ise onu satmaya çalıştı. Şafak'ı yanımda aradı, "Bir milyon TL veriyorlar ne yapayım?" diye... Şafak'ın yakındakiler de o gittikten sonra öyle şeyler yaptı ki... Rober Güler mesela. Şafak'ı katillerle tanıştıran kişidir. Güler'in Şafak'a borcu vardı. Ben şahidim. Ama eşim öldükten sonra bana 22 milyonluk haciz yolladı. Reddi miras yaptıktan sonra da o haczi geri çekti. Şafak öldükten sonra abisi Celal ve mirasçıları mallarının üzerine oturdu. Rober ise mevcut borcunu ödemiyor. Çok üzücü şeylerle karşılaştım yani... Allah kimseyi böyle insanlarla karşılaştırmasın.



EŞİMİN ÖLÜMÜYLE KİMİN NE OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDIM



■ Siz tehdit alıyor musunuz?

Başlarda alıyordum. Şafak'ın abisinden de aldım. Ben Şafak'ın ölümünden sonra kimin ne olduğunu ortaya çıkardım. Bu da bazılarının hoşuna gitmedi. Allah bana kim ne yaşattıysa bin katını yaşasın. Ben hayatım boyunca korumalarla gezmedim. Önce Allah'a, sonra devletime güveniyorum.



ANNESİ CENAZEDE 'OĞLUMU ÇOK MUTLU ETTİN' DEDİ



■ Şafak Bey'in ailesiyle görüşüyor musunuz?

Kızı Naz bana mesaj attı Şafak'ın öldüğü gece. Ertesi gün bu televizyon programında konuşulmuş. Naz'ın bana mesaj attığı söylendiği anda cep telefonundan engellenmişim. Ama sorun değil ben kalben hep onların yanındayım. Şafak'ın annesi de bana cenazede "Allah senden razı olsun, Şafak'ı çok mutlu ettin, mutlu yaşadı" demişti. Benim için bir annenin bunu söylemesi çok kıymetli.



BENİ ŞAFAK GİBİ SEVECEK BİRİNİ BULAMAM



■ Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Büyük konuşmayayım ama hayır. Şafak'ı kaybettikten sonra hayatıma kimse girmedi. Zaten Şafak gibi beni böyle güzel sevecek bir insan bulmak da zor.