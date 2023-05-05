TUBA KALÇIK

Türkiye seçime giderken gündemi eski devlet bakanı ve CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ile konuştuk... "Tarihi bir seçime gidiyoruz" diyen Sevigen, ulusal birliğimizi koruyarak bu süreci geçirmemizin çok önemli olduğunu söyledi. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam da böyle bir süreçte Türkiye'nin kurumlarıyla uğraşmanın yanı sıra şimdi de İHA'larımızla, SİHA'larımızı yapanlarla uğraşıyor" diyen Sevigen sözlerine şöyle devam etti:



HALK GERÇEKLERİ GÖRSÜN

"İstikbal göklerdedir diyen Atatürk'ün partisinin lideri İHA'larımıza, SİHA'larımıza laf söylüyor. Bir muhalefet liderinin ülkemizin savunma sanayisi için çok önemli işler yapan insanlarla uğraşması akıl alır gibi değil. Sadece bu da değil. Seçime günler kala video çekiyor 'Alevi' kimliğini anlatıyor. Neden şimdi? Yıllarca Alevi olduğunu gizledi. Ben kendisine kaç defa böyle yapmaması gerektiğini, çıkıp topluma açıkça Alevi olduğunu söylemesi gerektiğini söyledim. Mezhebinden utanan insan olur mu? Yıllarca Alevi kimliğinden utanarak sustu, şimdi de bu kimliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğü için konuşuyor. Ama zamanlaması doğru değil. Böyle açıklamalar yaparak kendisi toplumu ayrıştırıyor. Zaten dünyanın gözü bizim üzerimizde. Avrupa'sı, Amerika'sı seçimleri yakından takip ediyor. Millet İttifak'ının ortaklarından biri de bu ülkeler. Biden açıkça 'Darbelerle deviremedik ama seçim yoluyla devireceğiz' dedi. Halkımız bu gerçekleri görerek sandığa gitsin.









Kılıçdaroğlu 'Sözüm söz' diyor ama CHP'liler bana 'Kılıçdaroğlu bugüne kadar verdiği sözleri tutmadı şimdi nasıl sözlerine inanacağız?' diye soruyor. Geçmişte hedefe koyduğu Davutoğlu, Babacan ile ittifak yapıyor. Nasıl güvenecek seçmenler Kılıçdaroğlu'na? FETÖ'cüler de PKK'lılar da açıkça destekliyor Kılıçdaroğlu'nu. Bu manzara bile beni çok üzüyor. CHP listelerinden FETÖ ile bağlantılı en az 25 tane seçilecek yerden aday var. Bunlar Meclis'e girerse FETÖ'cüler grup bile kuracak hale gelir. CHP'li seçmenler bu durumdan çok rahatsız. Atatürkçüleri partiden attı, Amerikancıları, FETÖ'cü'leri listelere aldı. Sırf Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için CHP'yi peşkeş çekti bunlara. DEVA'nın ne oyu var? Demokrat Parti'nin ne oyu var? Onlarla işbirliği yapıyor ama Atatürkçü Muharrem İnce ile ittifak yapmamak için türlü oyunlar çevirdi. Neden çünkü korkuyor, kendinden sonra İnce Genel Başkan olabilir diye... Gerçek CHP'liler bizleriz, bunlar değil. Yıllarca F Tipi dediği FETÖ'cülerle şimdi iş tutuyor. Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur. CHP listelerinden Sadullah Ergin de aday gösterildi. CHP'ye hançerdir bu ismin aday gösterilmesi. Göreceksiniz CHP'liler oy vermeyecek Ergin'e... CHP'nin geldiği durumu gördükçe yüreğim sızlıyor, çok üzülüyorum. Buradan seçmenlere sesleniyorum, Amerika'nın terör devleti kurdurmaya çalıştığı bir süreçten geçiyoruz.

Bu seçim Kıbrıs'a sahip çıkanların seçimi, bu seçim, terör devletinin kurulmasına izin vermeyenlerin seçimi... Bu seçim vatanseverlerin seçimi, bu seçim ülke kazanımlarına sahip çıkanların seçimi..."