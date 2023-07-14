TUBA KALÇIK

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O gece yaşananlar hem siyasal hem de toplumsal hayatımızda derin izler bıraktı. Ülkemizin ne kadar güçlü ve demokrasisine ne kadar bağlı bir millet olduğunu tüm dünya gördü 15 Temmuz'da. 251 vatandaşımızın şehit, binlerce insanımızın gazi olduğu 15 Temmuz, Türk milletinin hafızasından asla silinmeyecek.









EMSALSİZ BİR MÜCADELE

Hain kalkışmanın 7. yıl dönümünde sanat dünyasının iki önemli ismi ile konuştum...

Müzik dünyasının usta sanatçısı Coşkun Sabah, 15 Temmuz'u Türk ulusunun kahramanlık destanı olarak gördüğünü söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Türk milleti ile gurur duyuyorum. Bütünleşmek, birlik olmak adına yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle demokrasisini korumak adına çok önemli bir mücadele verdi. Dünyada böyle bir mücadelenin eşi benzeri yok. Nasıl kahraman bir millet olduğumuzu herkes gördü. Tek yürek olduk, bir olduk ve ülkemizin demokrasisini koruduk. Cumhurbaşkanımızın halka sokağa çıkın çağrısı ile 7'den 70'e herkes sokaklara çıktı ve darbecileri etkisiz hale getirdi. Böyle canını feda edecek kadar demokrasisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkan başka bir millet yok dünya üzerinde. Herkese örnek olsun Türk milleti. Gurur duyuyorum ülkemle de halkımla da."



ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN

Müziğimizin çok değerli ismi olan Özdemir Erdoğan, 15 Temmuz'da bir ihanet teşebbüsü yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Halkımızın feraseti ve fedakarlığı ile bu hain teşebbüs çökertildi. Allah bize bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz gecesi ben İstanbul'daydım. Uçakların geçişlerini duydum. O geceyi hiç unutmayacağım. Türk halkı kısa bir süre içinde kendinden beklendiği gibi, ölümü göze alarak hainlere karşı çıktı. Allah'ın izniyle ülkemiz bu hain girişimi başarısız kıldı. Türk milleti demokrasisi için canla başla nasıl mücadele ettiğini de herkese gösterdi. Biz ülkemiz için canını verecek bir milletiz. Türk milletinin ferasetini de tüm dünya görmüş oldu. Allah ülkemizi darbelerden korusun."









ÇARPICI KARELERLE 15 TEMMUZ

15 Temmuz'un yıl dönümünde Turkuvaz Medya çok önemli bir etkinliğe imza attı.







Türk halkının kahramanlık destanı yazdığı geceye dair çok çarpıcı karelerin bulunduğu sergiyi gezmenizi öneririm.







Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda düzenlenen '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' dün açıldı, pazar gününe kadar açık olacak.



ORHAN BABA'NIN OĞLUNUN YILDIZI PARLADI

Kitleler onu Barbaros Akdeniz'in 'Bülbül'ü olarak başarılı oyunculuğuyla çok sevdi. Usta sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre'nin oğlu olan Gökhan Gencebay, izleyicinin karşısına ilk olarak







'Berhudar' rolüyle çıkmıştı. Kısa bir süre içinde yıldızı parlayan oyuncu, başarılı projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Orhan Baba'nın oğlu olduğu her halinden belli. Umarım uzun soluklu işlerde kendisini görmeye devam ederiz...