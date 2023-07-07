TUBA KALÇIK

Müziği bıraktığını açıkladığında çok şaşırmıştım. Böyle etkileyici bir sesten bizleri mahrum bırakacağı için üzülmüştüm de... Neyse ki verdiği bu karardan vazgeçti ve yeniden dönüş yaptı en büyük aşkı olan müziğe. Kimden mi bahsediyorum? Zerrin Özer'den... Bu hafta başında GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulunmuştu usta sanatçı. Kendisiyle özel hayatından müzik yaşamına birçok konuyu konuştuk. Aslında dertleştik desek daha doğru bir tanımlama olur. Uzun yıllardır tanıdığım ve sesine hayran olduğum bir sanatçı Zerrin Özer. Duygusal, içten, riyasız bir isim olduğu için de halkın kalbinde ayrı bir yerdedir her zaman.







Uzun zamandır da röportaj vermiyordu, ikna etmek biraz zaman aldı... Sağ olsun asistanı İlhan Özer de bu noktada bana yardımcı oldu. Söyleşi sırasında da fark ettim, klibi izleyince siz de göreceksiniz, Zerrin Özer hem yaydığı enerji ile hem de görüntüsüyle müziğe çok güzel bir dönüş yaptı. Bu dönüşümü de 'Basit Numaralar' şarkısıyla taçlandırdı. Dijital platformlarda yayınlanacak klip için de geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti ünlü sanatçı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş (Grand Müzik), yönetmenliğini Erkan Nas, saç ve makyaj Ensar Cantürk, kostüm Elmas ve Canan Öztürk fotoğraflar Serhat Tekin imzalı klibin çekimleri 5 saat sürdü. 'Basit Numaralar'ın söz ve müziği Mustafa Arapoğlu'na ait. Zerrin Özer'i hem klip çekimlerini hem de yayın tarihini sormak için aradım...

Çekimlerde de çok eğlendiğini belirten usta sanatçı sözlerine şöyle devam etti: "Profesyonel bir ekiple çalıştım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 'Basit Numaralar' pozitif enerji veren, çok eğlenceli ve hareketli bir şarkı. Tam beach'lerde, kulüplerde ve arabada dinlenecek türden. Şarkımın çok sevileceğini biliyorum. Yepyeni bir tarzla sevenlerimle buluşacağım. Ve içime çok sinen bir klip çektim. 'Yeni gelmedim, geri geldim' sloganıyla müziğe kaldığım yerden devam ediyorum. Klip ağustos ayının başında dijital platformlarda izleyici ve dinleyicilerle buluşacak. Sizleri yine yepyeni şarkılarımla şaşırtmaya devam edeceğim. Yine sözü ve bestesi Mustafa Arapoğlu'na ait, sanki eski Zerrin Özer'in 2023 versiyonu bir şarkı olan 'Külfet' ile de sevenlerimle buluşacağım."







BU AHLAKSIZLIK SONA ERMELİ!

Müzik platformu Spotify uzun zamandır tartışmaların odağında. Uygunsuz içerikleriyle birçok defa haber oldu bu müzik platformu, anlaşılan o ki olmaya da devam edecek. Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'dan Ömer Karahan'ın haberinde de okuduğumuz gibi hakaret dolu, küfürlü içerikler yayınlamayı tam gaz sürdürüyor. Spotify yasalara uygun şekilde içeriklerini düzenlemek zorunda.

Bu platformu en çok gençler takip ediyor. 'Yeni nesil bizim geleceğimiz' diyorsak, onları da böyle kötü içeriklerle dolu platformlardan korumak da bizim sorumluluğumuz. Ömer Karahan'ın da tam tanımladığı gibi 'dijital ahlaksızlık' bu platformun yaptığı. Spotify artık bu ahlaksızlığa son vermek zorunda...