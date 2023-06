Hayalimdeki aileye sahibim, şükürler olsun

Usta sanatçı Kibariye, hayatının merkezinde ailesinin olduğunu söyledi: “Uzun yıllardır dualarımda olan, hayalini kurduğum aileye sahibim. Hayatımda sadece ailem ve işim var. İnsanlar aile olmanın kıymetini bilmeli”

Ünlü sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık ile Kurban Bayramı için bir araya geldik. İkili, GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı. 50 yıldır sahnelerde olan ünlü şarkıcı, yeni projelerini anlatırken, bu noktaya tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Kibariye, röportaj sırasında duygu dolu anlar yaşadı ve annesiz ilk bayramını buruk geçirdiğini açıkladı. Kibariye, aile olmanın önemine vurgu yaparken, Ali Küçükbalçık ise eşine olan sevgisini anlattı.

50. sanat yılınızdasınız. Bunca yıldır sahnelerde olmak nasıl bir duygu?

Vallahi bu kadar sene nasıl geçti bilemedim. Hamdolsun Rabbim bana hep güzel anılar, güzel başarılar nasip etti. Çok çalıştım, emek verdim ve şükürler olsun ki bu zamana kadar çok güzel projelere imza attım. Daha da güzellerine bundan sonra imza atacağımı düşünüyorum. 50. sanat yılımı sevenlerimle kutlayacağım.







Yeni nesil de sizi ilgiyle dinliyor. Bu kadar geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmek çok önemli. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Ben müziğe yıllarımı verdim. Küçük yaşlarımdan itibaren çalıştım, çabaladım. Şimdi Kibariye bir marka ise bu noktaya tırnaklarımla kazıyarak geldim. 50 yıldır sahnelerdeyim. Sesimle var oldum bugüne kadar. Sağ olsun sevenlerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sesim, Allah'ın vermiş olduğu bir hediye, Allah vergisi. Ne kadar şükretsem azdır bunun için. Bir diğer şansım da tabii ki sevenlerim. Beni bugüne kadar hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarım.



EŞİM VE KIZIM HER ŞEYİM

Aileye çok önem verdiğinizi her fırsatta söyleyen birisiniz. Kızınız büyüdü, torun sahibi oldunuz. Neler söylemek istersiniz?

Biz aile kavramına çok önem veren bir milletiz. Benim için de aile çok önemli. Hayatımın merkezi ailemdir. Allah eksikliklerini göstermesin inşallah. Uzun yıllardır dualarımda olan, sabırla beklediğim, hayalini kurduğum bir ailenin oluşumunu Rabbim bana yaşattığı için ne kadar şükretsem azdır. Eşim ve kızım benim her şeyim. Hayatımda sadece ailem ve işim var. Onlarla vakit geçirmekten çok mutlu oluyorum. İnsanlar aile olmanın kıymetini bilmeli, aile iyi günde, kötü günde hep yanınızda olur.







Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?

Vallahi ilk defa bu bayramı hüzünlü ve kederli yaşıyorum. Annesiz geçirdiğim ilk bayramım, o yüzden biraz buruğum. Ama takdiri ilahi, vakti saati gelen gidiyor... Allah'ım biricik anneciğimin de mekanını cennet etsin. İnşallah bu bayram herkese iyi gelir. Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzellikleri anlayıp yaşayabilen kullarından olalım isterim. Bu vesileyle herkesin bayramını da kutlarım. Allah huzur versin hepimize.



BEST OF KİBARİYE GELİYOR



Eypio ile rap düet yaptınız. Bu çalışmanızdan biraz bahseder misiniz?

Türkiye'de bu düet olayını ilk defa Tarkan'la beraber biz başlatmıştık. Daha sonrasında herkesle düet yapabileceğimi dile getiriyordum. Eypio çok başarılı. Ve herkesin sevdiği bir rap grubu olarak görülüyor. Bende beğeniyorum onları. Bana teklif ettiklerinde çocukları kıramadım ve çok güzel bir çalışma oldu. Önümüzdeki haftalarda da sevenlerimizle buluşacak







Sosyal medyada yeni bir projeniz de var. Nasıl bir Kibariye izleyeceğiz?

Best of Kibariye ile sevenlerimin karşısında olacağım. Bu zamana kadar sevilen hit olan parçalarımı cover olarak yeniden okuyacağım. Bunun yanı sıra diğer sevilen hit olmuş parçaları da kendi yorumumla sevenlerime dinleteceğim. Çok heyecanlıyım, sevenlerimle burada da buluşacağım için.

Yaşamınızı film yapmayı planlıyordunuz. Bundan bahseder misiniz?

Uzun zamandır hayatımın beyaz perdeye ve dijital platformlara taşınması için teklifler alıyorum. Kibariye markası 50 yıllık bir marka. Türkiye'de benim gibi kaç tane ekol olmuş sanatçı var. Bir süredir sanatçılarımızın hayatları öldükten sonra film yapılıyor. Halbuki yaşarken yapılması çok daha doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ben de hayatımı, beyazperdede veya dijital platformda izlemek istiyorum. Bundan dolayı da uygun bulduğum bir yapımcı ile anlaşacağım.



CUMHURBAŞKANIMIZ YORUMUMU ÇOK BEĞENDİ



AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı şarkısını seslendirdiniz. Çok da büyük beğeni aldı. Siz Türkiye'yi yüzüncü yılında nasıl görüyorsunuz?

Türkiye'nin yüzüncü yılında her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki, ülkemizdeki istikrar, başarıları da ardı ardına getirecektir. Fakir insanlarımız kalmasın istiyorum. İnsanlar rahat bir yaşam sürsün istiyorum. İnşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında insanlarımız çok mutlu olurlar. Ülkemizin her açıdan çok daha ileri bir noktaya gideceğine de canı gönülden inanıyorum. Vatanını çok seven bir sanatçıyım. Türkiye'de doğup, buranın sanatçısı olduğum için de çok mutluyum.







Şarkıyı söyledikten sonra Başkan Erdoğan ile konuştunuz mu?

Evet, konuştum, teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız yorumumu çok beğendiğini söyledi. Beğenmesi beni bir sanatçı olarak çok mutlu etti. Ben de o şarkıyı zaten çok severek ve yürekten okumuştum.



DÜNYANIN EN İYİ KADINI BENİM EŞİM



Kibariye gibi bir sanatçı ile evli olmanın zorlukları var mı?

Ali Küçükbalçık: Gülü seven dikenine katlanır. Tabii ki Kibariye gibi marka bir isimle evli olmak, onu her açıdan taşıyabilmek sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Allah'a şükürler olsun ki Kibariye eşim. Allah'ım bana dünyanın en iyi, en mütevazı, her şeyi ile mükemmel bir kadın nasip etti. Kibariye, kızımın annesi ve benim yoldaşım. Hayat zaten başlı başına inişli ve çıkışlı, önemli olan sevenlerin birbirini her anlamda taşıyor olabilmeleri. Biz eşimle birlikte çalışıyoruz, kararları beraber veriyoruz ve her anlamda eşimin yanında olmaktan çok mutluyum. En önemlisi de birbirimize iyi geliyoruz şükürler olsun. Allah aile birliğimizi ve mutluluğumuzu daim kılsın.

Ali bey, sizin hakkımızda basında olumsuz haberler çıktı. Eşiniz bu konuda hep sizin yanınızda durdu. Siz bu çıkan haberleri nasıl karşıladınız?

A.K: Biz her şeyiyle çok mutlu ve çok iyi anlaşan bir çiftiz. Ne eşim ne de ben bu haberleri hiç önemsemiyoruz. Çünkü eşim benim hiçbir konuda yanlış yapmadığımı doğru olduğumu biliyor. İnsanlar abartmayı seviyor. İnsanlar mutlu olan insanların huzurunu kaçırmak için haset tavırlar sergiliyor, fesatlaşıyor ama eşim ve ben bu tür düşünen kendini bilmezlere fırsat vermiyoruz, Allah'ım da verdirmesin. Biz pazara kadar değil mezara kadar birbirimize Allah huzurunda söz verdik. Eşim bana Allah'ın emaneti, ben de o emanete her şeyimle sahibim hamdolsun. Allah bizi ölene kadar ayırmasın İnşallah.

Bayram mesajınız var mı?

A.K: İnsanların birbirleriyle kardeşlik duygularının pekişmesi, Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılması, yasaklarından kaçması gerektiğine inanıyorum. Bayramlar mübarektir. Ben de bayramlarımızı mübarek bir gün olarak görüyor ve ona göre de yaşıyorum. Bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan dilerim.