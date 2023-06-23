TUBA KALÇIK

Uluslararası dijital platformlar yerli yapımlarda bir türlü dikiş tutturamıyor maalesef. Türk dizileri dünyaya açılmış, uluslararası alanda geniş bir izleyici kitlesine ulaşmışken, bu dijital platformlarda yapılan işlerin bir kısmı hiç de parlak olmayan bir tablo çiziyor. Son bir yıla bakın, uluslararası dijital platformlarda bol yıldızlı, pahalı prodüksiyonlu Türk dizilerinin akıbetini çok net görürsünüz. Senaryoları mantık hatalarıyla dolu, sınırlı performanslı oyuncuların yer aldığı o kadar çok örneğe rastlar olduk ki bu bahsettiğim platformlarda. Marjinal olacağız diye öyle abuk sabuk senaryolara para harcıyorlar ki gerçekten şaşırmak elde değil.







Ülkemizi, kültürümüzü uluslararası izleyicilere aktarmak gibi bir kaygı zaten yok bu tarz projelerde. Bari var olan olumlu algıyı olumsuz yönde etkilemeseler. Ana akımdaki Türk dizileri bir yandan globale taşınırken diğer yandan uluslararası platformlarda böyle özensiz işleri görünce nasıl bir tezat içinde olduğumuz daha net ortaya çıkıyor.



YERLİLER DAHA ÖNDE

Bir de işin şu boyutu var, uluslararası platformdayız, globale açılıyoruz diye düşünen Türk oyuncularımız da sonuçtan memnum kalmıyor. Projesi başarısız olunca, oyuncu da buradan kendine düşen payı alıyor elbette... Şimdi sorabilirsiniz, ana akımda sanki tüm diziler çok mu iyi? Onlarda kötü senaryo ya da oyunculuk görmüyoruz mu diye? Evet, ana akımda da zaman zaman rastlıyoruz ama beğenilmeyince 3. bölümde zaten 'adaya veda' ediyor o proje. Yani sezonu tamamlamadan bitiyor. Ayrıca bunu izlemek için de kimse cebinden para ödemiyor. Beğenmeyince basıyorsunuz kumandaya başka kanala geçiyorsunuz.







Dijital platformlarda böyle bir durum yok. 1. sezonu çekmiş, işi bitirmiş, dev paralar harcanmış proje olarak dijitalde alıyor yerini. İzleyici beğenmiş, beğenmemiş, çok izlenmiş, az izlenmiş diye bir kaygı yok ki. Görüyoruz işte, aynı yıldız oyuncular üstelik aynı platformda arka arkaya kötü projelerde yer alıyor. İlk proje olmadı, diğeri o da olmazsa bir süre ara verip yeniden çıkıyor izleyici karşısına. Hem cebimizden para ödüyoruz hem de mantık hatalarıyla dolu, oyunculuk performansı sınırlı aktör veya aktristleri izliyoruz. Bir de bu diziler için öyle PR kampanyaları yapıyorlar ki, sanırsın dizi Emmy Ödülleri'ne aday gösteriliyor. Yazık marjinal olacağım diye izleyicilerin aklıyla dalga geçen bu projelere, harcanan paraya, emeğe..

Şunu da eklemek isterim, yerli dijital platformlarımızda böyle bir durum yaşanmıyor. Kötü projeler varsa da sayısı bir elin beş parmağını geçmez. Çok daha dikkatli ve özenli seçiliyor projeler. Senaryo özgün, oyuncuların performansı yüksek olunca ortaya uluslararası dijital platformlarının tersi bir durum çıkıyor. Nispeten daha az bütçeli ama kalitesi yüksek işler görüyoruz yerli platformlarda. Bu açıdan yerli platformlar, uluslararası platformların çok önünde diyebiliriz.