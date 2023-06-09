TUBA KALÇIK

Ülkemizin sağlık alanında ne kadar iyi bir noktada olduğunu pandemi sürecinde tüm dünya görmüştü. Doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın bu süreçteki mücadelesini unutmamız mümkün değil... Onların hakları ödenmez. Sağlık alanında marka ülke konumuna gelen Türkiye yine önemli bir başarıya imza attı. Bilimsel açıdan son derece önemli bir etkiye sahip olan 'Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi' 2026 yılında ülkemizde yapılacak. Uluslararası arenada yıldızlaşmış uzmanlar İstanbul'daki bu konferansa katılacak. Ben de konferansın ülkemizde düzenlemesi için başından beri mücadele eden Türk KBB Derneği Genel Sekreteri ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit ile konuştum...









Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi'nin İstanbul'da yapılacak olmasının ülkemizin prestiji açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:

"İngiltere, İspanya, Japonya gibi ülkelerin arasından seçilerek kongrenin İstanbul'da yapılmasına hak kazandık. Dünyada alanında en başaralı KBB doktorları ülkemize gelecek. 10 binden fazla uzman doktorun katılacağını düşünüyoruz. 2026'daki kongrenin en önemli yanlarından biri de Türkiye'yi hem bilimsel hem de sağlık alanında da geldiğimiz noktayı göstermesi olacak. Bilimsel olarak ülkemizin ne kadar ileri bir noktada olduğunu da tüm dünya görecek, sağlık turizmine de dolaylı katkı sağlayacaktır. Böyle önemli bir kongrenin ülkemizde yapılacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da bu süreçteki destekleri için minnettarız."





GENÇLERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ

İçerikleriyle oldukça tartışmalı bir platform haline gelen bir teşhir sitesi yine gündemde... Toplumsal yapıya uymayan içerikleriyle gençlerin ahlaki yapısını bozduğuna dair şikayet edenlerin sayısı her geçen gün artıyor... En sonunda bu platformun kapatılması için CİMER'e başvuruldu, Twitter'da da kapatılması için kampanya başlatıldı. Haksızlar mı bu taleplerinde? Bence son derece haklılar. Şimdi yine bazı kesimler özgürlük kisvesi altında 'kapatılma' isteğine karşı çıkacaklar ama gençlerimizi düşünen birçok insan hak verecektir bu talebe. Neden mi? Londra merkezli bu mecra gençlerimizin özellikle de kız çocuklarımızı kolay yoldan para kazandırmaya teşvik ediyor. Bunu da teşhircilik üzerinden yapıyor. Toplumsal dejenerasyona dur demek, gençlerimizi bu tür sapkınlıklardan korumak adına platformun kapatılması için kampanya başlatıldı. Gençlerimizin beyinlerini değil de teşhircilik üzerinden vücutlarını kullanarak para kazanmaya teşvik edecek her türlü mecraya karşı durmak boynumuzun borcudur. Yani kimse özgürlük falan diye bu platformu savunmaya kalkmasın. Sırf marjinal olacağım diye bunu savunan da varsa Allah akıl versin derim. Zaten video sitelerinden yeterince çekerken bir de teşhir sitesi gibi zıvanadan çıkmış bu mecrayla gençlerimizin zehirlenmesine göz yummayalım.