TUBA KALÇIK

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birinin ilk turunu geride bıraktı. Seçimlere, rekor denecek bir katılımla, demokrasiye olan inancımızı tüm dünyaya gösterdik. Demokrasinin en önemli dinamiklerinden biri olan seçimlere ülkemizdeki katılım oranı Avrupa'nın çok önünde. Bu konuda kendimizle ne kadar övünsek az... Ancak seçim sonrası öyle şeyler yaşandı ki, inanın nutkum tutuldu...

Sandıktan çıkan sonuçlar bazı kesimler üzerinde nasıl bir travma yaratmışsa artık, düşmanına söylemeyeceğiniz sözleri açık açık video çekerek, tweet atarak paylaşım yarışına girdiler... Ve öyle küçük bir kesim de değildi bunu yapan... Sanatçısından sosyal medya fenomenine toplumun bir kesiti 14 Mayıs Genel Seçimleri'nden birinci parti olarak çıkan AK Parti'ye oy verenleri gerizekalılıkla da suçladı, cahillikle de. Geçmişte 'bidon kafalı', 'makarnacı' söyleminde bulunan bu kesimin geçen yıllara rağmen demokrasi ve insanlık açısından hâlâ aynı yerde durduklarını da görmüş olduk... Nasıl bir hırs, kin ve öfke bürümüşse gözlerini artık, dillerini depremzede insanlara kadar uzattılar. Deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüksek oranda oy çıktığı için söylemediklerini bırakmadı bu güruh... 'Size gönderdiğimiz yardımlar haram olsun' diyen de oldu, 'Keşke ölseydiniz' diyen de...









RİYAKARLIK DİZ BOYU

İnsan başkası adına utanır mı sorusunun cevabını yaşadım. Yazılanları okurken hem utanç duydum hem de çok üzüldüm. Bu nasıl bir zihniyet anlamak mümkün değil. İstedikleri partiye oy çıkmayınca dillerini canıyla uğraşan, yaşam mücadelesi veren mağdur insanlara kadar utanmadan uzatabiliyorlar. İşlerine gelince 'demokrasi, insan hakları' söylemleri ağızlarından eksik olmayanların, sonuç istedikleri gibi olmayınca da ağızlarından pislik akıyor. Riyakarlık diz boyu bu güruhta. Öyle hakaretler, öyle yaralayıcı sözler sarf ettiler ki depremzede vatandaşlarımıza yönelik, onlara adeta ikinci bir travma yaşattılar. Hem de yazılanları deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın da okuduğunu bile bile. Ayıptır, günahtır... Çirkin ifadelerle suçladıkları depremzedelere bunu yapanlarla aynı topraklarda yaşadığım için utanıyorum. Depremzedelere gönderdikleri yardımları bile oy endeksli yapan insanlardan ne ülkemize ne de milletimize hayrı dokunur. Allah böylelerini ıslah etsin...