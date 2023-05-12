TUBA KALÇIK

Kibariye yediden yetmişe herkesin sevdiği bir isim. Geçtiğimiz günlerde Mersin'deki halk konserinde başına talihsiz bir olay geldi. Sahneye fırlayan izleyici ile güvenlik görevlisi arasında kalan sanatçı, sahneden düştü. Yaklaşık bir buçuk metre yükseklikten düşen Kibariye, hastaneye kaldırıldı. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilmeyen sanatçı, gözetim altında tutuluyor. Büyük bir badire atlatan sanatçıya öncelikle geçmiş olsun... Kibariye'nin nasıl olduğunu öğrenmek için menajeri aracılığıyla kendisine ulaştım.







Çok büyük bir korku yaşadığını belirten sanatçı sözlerine şöyle devam etti: "Mersin halkı çok sıcak ve samimi. Halk konserlerinde böyle riskler her zaman oluyor. Ben de talihsiz bir olay yaşadım. Bir gece yoğun bakımda kaldım. Şu an sağlığım iyi. Sevenlerim dualarını eksik etmesin. En kısa sürede konserlerime kaldığım yerden devam edeceğim. BU arada Cumhurbaşkanımız, Maliye Bakanımız ve Sağlık Bakanımız bana geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Onlara da bu ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim."