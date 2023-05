Timur namaz kılıyorum deyince bazı sözde aydınlar onu dışladı

2020'de kaybettiğimiz müzisyen Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk, ustanın 50'nci müzik yılında hatırlanmamasına çok kırıldığını söyledi. Handan Selçuk, "Meslek birlikleri bile unuttu. Tek beklediği hatırlanmaktı. Çok öğrenci yetiştirdi. Özel günlerde, bayramlarda aranınca mutlu olurdu" diye konuştu. Eşinin namaz kıldığını açıkladığı için eleştirildiğini belirten Handan Selçuk, şöyle devam etti: "Timur çok inançlıydı. 'Benim için iki Mustafa var. Biri Hz. Muhammed (S.A.V), biri Mustafa Kemal Atatürk' derdi. Gençlere de tavsiyede bulunurdu iki Mustafa'yı iyi anlayın diye... Sözüm ona aydınlar onu anlamadan yargıda bulundu"

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Timur Selçuk'un kızı Mercan ve eşi Handan, sanatçının ölümünün ardından ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu.

Timur Selçuk'un vefatının ardından üç yıl geçti. Neler hissediyorsunuz?

HANDAN SELÇUK: Yokluğuna alışamadım hâlâ. Özlem yüklüyüm. Eş kaybı insan hayatındaki en önemli kayıplardan biri. O sadece eşim değildi, arkadaşımdı, patronumdu ve öğretmenimdi. Timur'dan her gün yeni bir şey öğreniyordum. Yeri doldurulamayacak biri. Ne benim için ne de ülkemiz için.

MERCAN SELÇUK: Zamanın ötesinde düşünen bir insandı. Babam olmasının dışında ona büyük bir hayranlığım vardı. Kitap gibi bir insandı. Her konuyu ona danışırdım. Şimdi bile bir karar alırken, babam ne söylerdi diye düşünüyorum. Fiziksel olarak yanımda olmasa da ruhen onu hep yanımda hissediyorum. Sanatçılar ölümsüzdür. O gitse bile, şarkılarıyla, yazılarıyla hep yanımızda. İyi ki onun kızıyım.









ŞARKILARI DOĞRU OKUNMALI



Timur Selçuk hem kendi hem de babasının şarkılarının okutulması konusunda çok hassas davranıyordu. Siz de aynı çizgiyi devam ettirecek misiniz?

M.S.: Üç varisi var. Ben, ablam ve eşi. Babamın izinden gidiyoruz. Zaten teknik açıdan zor şarkılar, bunları herkes okuyamaz. Belli bir seviyede olan müzisyenler ancak bu parçaları doğru okuyabilir. H.S.: Şarkılarını vermiyor diye bir algı var ama bu doğru değil. Babasının veya kendisinin şarkılarını okumak istedikleri zaman Timur hayır demezdi. Sadece doğru şekilde okunmasını istiyordu. O kadar çok müzisyen geldi ki şarkılarını isteyen, ne isimler... Timur buna hep olumlu yaklaşıyordu. Ancak parçaların doğru şekilde okunması için onları çalıştırmak istiyordu. Kimse de buna yanaşmıyordu. Timur disiplinli bir insandı. Ticari yaklaşmazdı hiç. "Okumak istiyorsanız, gelin sizi çalıştırayım" diyordu ama tembellik yapıp gelmiyorlardı. Sonra da çıkıp "İzin vermiyor, zor insandı" dediler. Halbuki kolaycılığa kaçanlar bunu söylüyor. Timur çok çalışkan, üretken bir insandı. Çağdaş Müzik Merkezi ve öğrencileri onun yaşam damarıydı, pandemi dönemi oraya da gidemeyince çok etkilendi. Bu da onu çok yıprattı, çok acı çekti, motivasyonunu kaybetti. Çalışamadığı için yaşam enerjisini kaybetmişti. Pandemi Timur'u derinden etkiledi ve kaldıramadı.









ÇOK DİSİPLİNLİ BİRİYDİ



Timur Selçuk'un kırgınlıkları var mıydı?

H.S.: Müzik yaşamının 50. yılında kırılmıştı. Hatırlanmadığı için çok üzülmüştü. Meslek birlikleri bile unuttu. Tek beklediği hatırlanmaktı. Çok öğrenci yetiştirdi. Bayramda, özel günlerde aranınca mutlu olurdu. Timur ilkeli, disiplinli bir insandı. Bu bazı kesimler tarafından sevimsiz bulunuyordu. Timur'u hâlâ daha anlamayanlar var. "Benim için iki Mustafa var. Biri Hz. Muhammed (S.A.V), biri Mustafa Kemal Atatürk" sözlerinden dolayı kendini aydın, entelektüel olarak görenler uzun süre tepki gösterdi. "Timur'a neden böyle söyledin? Neden namaz kıldığını açıkladın?" diyenler vardı. Timur'u anlamadan yargıda bulundu bunu söyleyen sözüm ona aydınlar... Timur neyi doğru biliyorsa, onu cesurca açıklardı. Peygamberimizin de, Atatürk'ün de kimsenin tekelinde olmadığını açıkça dile getiriyordu. Ama anlamamakta direndiler.

Hâlâ böyle söyleyenler var mı?

H.S.: Evet. Kendilerini aydın olarak tanımlıyor ama ne Kur'an'ı ne Nutuk'u anlamadan Timur'u eleştiriyorlar. Bunlara Timur tokat gibi cevap vermişti. Ben de aynı tavırda cevap veriyorum. Sosyalist kimliğini açıkça söylüyordu Timur. Sosyalist çevrelerden 'Keşke söylemeseydi namaz kıldığını, çok şey kaybetti' diyorlardı. Timur bu sözlerini anlamadan eleştirenlere de kırılmıştı. Çok inançlı biriydi. Bunu da saklamadı. Gençlere tavsiyede bulunuyordu; iki Mustafa'yı da iyi anlayın diye...









VAKIF KURMAK İSTİYORUZ



Timur Selçuk'un vaktinin çoğunu geçirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni nasıl muhafaza etmeyi düşünüyorsunuz?

H. S.: Timur arkasında büyük bir kültürel miras bıraktı. 40 yıllık bir yer burası. Biz başında vakıf kuralım diye düşünmüştük ancak çok prosedür var; hem maddi hem manevi açıdan. Bize bu konuda destek olan olursa, vakıf haline getirebiliriz. Timur 40 yıla yakın bir süre burada vaktini geçirdi, eserlerini üretti. Kültürel açıdan bu zenginlik umarım hak ettiği değeri görür.

M. S.: Uzun vadede Timur Selçuk Vakfı haline getirmek istiyoruz. Balerin olduğum için buranın bir kısmını stüdyo haline getirdim. 5 yıl önce dans topluluğu kurmuştum. Babam yaşarken onun şarkıları eşliğinde dans gösterisi sahneye koyduk. Kendisi de izledi ve çok beğenmişti. İsmi de 'Babamın Şarkıları'. Timur Selçuk şarkılarıyla modern dansı birleştirdim. İlgi de büyük. 22 Haziran'da AKM'de büyük bir coşkuyla sergilenecek. Gösterimizi hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem de babamın vefatının 3. yılı için özel olarak sahneleyeceğiz. Yaşadığım müddetçe babamın şarkılarını dansla sahnelemek istiyorum. Dans topluluğu kurmak için mücadele verdim, topluluğu sürdürebilmek maddi olarak zorluyor beni, her şeyi tek başıma karşılıyorum. Sponsor desteği olsa daha fazla proje üretirim.



ÜÇ KADIN TEK YÜREK OLDUK



Üç varis bıraktı Timur Selçuk ardında. Ölümünden sonra varisler olarak sorun yaşadınız mı? Basında sık sık varisler arasındaki krizlerin haberlerini okuduğumuz için size de sormak istedim..

H.S.: Ani kayıplarda genelde insanların psikolojisi bozuluyor. Biz de böyle bir süreç yaşadık. Ancak bu krizin kıyısından geçtik. Şimdi üç kadın olarak tek yürek olduk. Timur eserleri dışında miras bırakmadı. Kiralık evde oturuyorduk, eğitim merkezi de kiralık. Timur ticari olarak bakmadığı için müziğe maddi olarak hep zorlandık. Öyle büyük paralar kazanmadı hiç. Zaten müzikten kazandığını yine müziğe yatırdı. Ben de onu hep destekledim. Timur iki kızını okuttu, zaten en büyük yatırımı da bu oldu. Çok özel iki kızı var. Biz de onu eserleriyle yaşatmak için mücadele ediyoruz...



YAŞAMINI KİTAPLAŞTIRMAK İSTEMEDİ



Timur Selçuk'un hayatının film olmasını ister misiniz?

H.S.: Yaşarken de böyle teklifler geldi. Yaşamını kitaplaştırmak, belgesel yapmak isteyenler çok oldu ama Timur istemedi. Biz de bunu devam ettireceğiz. Zaten sanatçı eserleriyle yaşıyor, böyle de devam etmeli.