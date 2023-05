Sert ve kuralcı bir anneyim

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile evinde bir araya gelip, samimi bir Anneler Günü röportajı yaptık. Sert ve kuralcı bir anne olduğunu söyleyen Altuğ, “Hayatımın merkezinde ailem var. Disiplinliyim, kızımın arkadaşı değil annesiyim” diyor

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile iş, aile ve özel hayatıyla ilgili samimi bir söyleşi yaptık. Sosyal medyada sürekli eşinin kendisinden küçük göründüğüne dair gelen yorumlara, "Elalem ne der diye yaşamadım hayatı hiç, Yağmurla aramızda yaş konusu hiç konuşulmuyor" dedi.

Anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Altuğ, annesini henüz 24 yaşında iken kaybetmiş ama bunu dramatik bir hale getirmedim hiç dedi ve ekledi: "Hayatın getirisi bu, başıma bu geldi ama kenara çekilmedim, mücadele etmeyi seçtim."

Peki, nasıl bir anne Altuğ dersiniz? Kendi ifadesiyle: "Sert bir anneyim. Disiplinli ve kuralcıyım. Kızımın arkadaşı değil annesiyim."







'AİLEM BENİM HAYATIM'

■ Ekranlardan uzak kaldığınız dönemlerde bile büyük bir ilgiyle takip edilen bir isminiz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?

Samimiyete bağlıyorum öncelikle. Her şey çok gerçek hayatımda. Şöhret olmak, gündemde kalmak için strateji ya da planlar yaparak basına konuşan biri değilim. Ne düşünüyorsam onu söylerim. Şunu söyleyeyim de medyaya haber olayım diye derdim olmadı hiç. Bir de yemek programı ya da Çocuklar Duymasın gibi bugüne kadar yaptığım projeleri seçerek güzel bir yol aldığımı düşünüyorum. Bana iş teklifi geldiğinde ilk önceliğim 'iyi yapabilecek miyim?' oluyor. Paradan öte projeyi hakkıyla yapacak mıyım diye düşündüm ve öyle karar verdim hep...

■ 'Çocuklar Duymasın' dizisinin bu kadar sevileceğini düşünüyor muydunuz?

İlk iki bölümü çekerken ne yaptığımızı da çok bilmeden yaptık. Önümüzde senaryo, biz oynuyorduk sadece. Projenin bu kadar sevileceğini kimse hayal etmiyordu. Yapımcısından senaryosuna oyunculara kadar Çocuklar Duymasın'ın büyüsü vardı. Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Zeyno Günenç gibi usta oyuncularla oynadım. Bu açıdan çok şanslıydım ki, oyunculuğum daha iyi olsun diye bana hep destek oldular, asla dirsek atmadılar. Düşünsenize ben mankenlikten gelmiştim ve anne değildim o yıllarda. Ama dizide anne rolünü oynadım. Meltem karakterini canlandırmam kolay değildi, ama teknik ekipten oyunculara kadar herkesten yardım gördüm. Çocuklar Duymasın hem benim için hem de Türkiye için büyük bir şanstı. Çocukken izleyenler şimdi evlendi anne oldu mesela... Tekrarları o kadar çok yayınlandı ki Avrupa'da bu projeyi yapsaydım, kesin çok büyük paralar kazanırdım ve bir daha çalışmama gerek kalmazdı.







■ Annenize mi benziyorsunuz kızınızla ilişkinizde?

Evet. Annem çok disiplinli, kuralcı ve otoriter bir kadındı. Ben de kızıma karşı öyleyim. Sert bir anneyim. Babası da benim gibi. Su, hem benden hem de babasından çekinir. Zaten böyle de olmalı. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, çok eğleniyoruz ama biz Su'nun arkadaşı değiliz. Annesi ve babasıyız. Bu sınırı çocuk bilmeli...



HAYAT, MÜCADALEYİ ÖĞRETTİ

■ Anne ve babanızı genç yaşta kaybettiniz. Kayıplar sizin yaşamınızı nasıl etkiledi?

Hayata karşı beni daha sert yaptı. 17 yaşında, babamı kaybettikten sonra mankenlik yapıp, okul ücretimi ödedim. 24 yaşında annemi kaybettim, hayatımla ilgili tüm kararı ben vermek zorunda kaldım. Bu durum da, hayatta aldığım her kararın aslanlar gibi arkasında durmayı öğretti bana. İki seçeneğim vardı. Ya ağlayıp bir kenara çekilecektim ya da mücadele edecektim. Ben mücadele etmeyi tercih ettim. Bu da beni güçlü kıldı.



BENİ ELEŞTİRSİNLER AMA HADSİZLİK YAPMASINLAR

■ Sosyal medyada yorumlara verdiğiniz cevaplarınız da çok konuşuluyor...

her zaman doğru bildiğimi söylerim. Eskiden basın açıklaması yapılırken de, Televole döneminde de fikrimi açıkça söylüyordum. Şimdi de sosyal medyada bunu yapıyorum. Instagram'daki sayfada fikrimi beğenmeyen varsa çık takipten. İstersen de engelle beni. Ama tüm bunları yapmayıp, bir de üstüne sınırı aşan yorumlar gelince cevap veriyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Göz önünde iş yaptığım için benim hakkımda yorumlar yapılması beni sinirlendirmiyor. Ama bu yorumlar hadsiz olunca da sinirleniyorum. Yani öyle yorumlar yapılıyor ki, cevap vermem gerekiyor. Eleştirsinler ama hadsizlik yapılmasın...







AİLEM HAYATIMIN MERKEZİ

■ Aile sizin için ne ifade ediyor?

Çocuğum ve kocam benim hayatım. Zaten genelde birlikte vakit geçiriyoruz. Ve bundan çok zevk alıyoruz. Kızımla küçüklüğünden itibaren çok kaliteli vakit geçirdim. Hep kızımın yanına oldum, anne kız olarak paylaştığımız da çok şey var. Bu hem bana hem de ona katkı sağlıyor. Aile benim için çok önemli ve hayatımın merkezinde. Toplum olarak da biz ataerkil ve aileye çok önem veriyoruz. Ama şunu da belirteyim, aile kavramının ne kadar kıymetli olduğunu pandemi sürecinde insanlar daha çok anladı. Biz zaten bunun hep farkındaydık. Aile bireyleri çalışmaktan dolayı birbirlerini çok göremiyorlardı, Pandemi bu açığı kapattı.



KIZIM, BENİM VE BABASININ ARKASINA SAKLANMASIN

■ Kızınız oyuncu olmak isterse teşvik eder misiniz?

Okulunu okumak şartıyla isterim. Alaylı şekilde olmaz. Çünkü 20 yıl önce diziye seçilmek şimdiki koşullara göre daha kolaydı. Seçenek bugün çok daha fazla var. Oyunculuğun altını doldurmalı. Ve diziye seçilmeyi hak etmeli. Benim ve babasının isminin arkasına saklanarak oyunculuk yapmasın. Bu çok tehlikeli olur. Kendi hakkıyla yapsın oyunculuğu.







YAĞMUR'LA ARAMIZDA YAŞ KONUSU GEÇMEZ

■ Eşinizle aranızdaki yaş farkı da medyanın gündeminde. Siz bu kadar gündeme gelmesinden rahatsızlık duyuyor musunuz?

Bize yönelik bir yaş takıntısı var. Bizi kıskanıyorlar diye saçma bir açıklama yapmayacağım. Ama bizim mutlu bir evliliğimiz var, tek konuşacakları konu bu demek ki.. Yaş konusunu gündeme getirenlerin bir kısmı böyle bir şeyi yaşayamıyor demek ki ondan böyle davranıyorlar. Aramızda yaş konusu hiç geçmez Yağmur'la.

■ Eşinizin annesiyle de aranız iyi değil mi?

Gayet iyi. Kayınvalidem de çok düz ve ne düşünüyorsa onu söyleyen biri. Kayınvalidem ile aramızda çok yaş farkı da yok o yüzden arkadaş gibiyiz kendisiyle. O benden fikir alır, ben ondan alırım...







ELALEM NE DER DİYE YAŞAMAM

■ 'Çocuklar Duymasın'da anne rolündeydiniz ve izleyiciler sizi bu rolde çok sevdi. Özel yaşamınıza nasıl yansıdı bu durum?

Ben anne bile değildim 2002'de ama izleyiciler beni Meltem'le sevdi. Hayatım boyunca 'elalem ne der? 'diye düşünüp, kendimi de ona göre şekillendirmedim. Birileri için bir şey yapmam yoksa kendimden vazgeçmek zorunda kalırım. Hayatım bir tane ve her an çok kıymetli. Ünlüyüm diye sürekli çok makyajlı, saçlar yapılı gezmem mesela... Canım nasıl istiyorsa o gün öyle çıkıyorum sokağa. Oğlum olsaydı ikinci çocuğu yapardım

■ Anne olmak sizin hayatınızda neleri değiştirdi?

Hayatım güzelleşti. Bir kızım olmasını hep istiyordum. Hatta ikizim olsa ne güzel olur diye de düşünmüştüm. Ama mutlaka 'bir kızım olsun' diyordum. Allah kalbime göre verdi. Su'nun cinsiyetini öğrenmeye gittiğimizde, eşime 'eğer erkek ise ben bir kere daha denerim' bile demiştim. İyi ki de kızım oldu. Beni yumuşattı anne olmak. Eskiden çok daha alevli biriydim. En ufak bir şeyde parlardım. Şimdi sakinleştim, çok daha toleranslı oldum. Eskiden olumsuz bir şey olduğunda paniklerdim şimdi gayet sakin davranıyorum.







ANNESİZ BÜYÜMEYİ DRAM YAPMAM

■ Anneler Günü sizin için ne ifade ediyor?

Hayatın her günü güzel ama anneler gününü seviyorum. Kızımla çok güzel vakit geçiriyorum. 24 yaşından beri annem hayatta yok ama bunu dram haline getiren bir insan değilim. Hayatın getirisi bu, başıma bu geldi ama Allah'a şükür 14 yıldır da anneyim ve kızımla kutluyorum.



YAŞ ALMAKTAN KORKMUYORUM

■ Yaş almaktan dolayı kaygılanıyor musunuz?

Yaş almaktan korkmuyorum. Hayatın getirisi. Kendime bakmaya çalışıyorum. 48 yaşındayım, estetikle 20 yaşında görünsem saçma olurdu. Yaşımın iyisi olmak istiyorum. Yüzümde müdahaleler yok, sporla formda kalmaya çalışıyorum.