Modacı Zeynep Tunuslu: Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erdoğan’a oy vereceğini açıklayan bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, arkadaşlarından “Cihangir’e gelme, sana sert sözler söyleyebilirler” diye uyarı aldığını belirterek ekledi: “Korkmuyorum, ben düşüncemi açıkladım. Bugüne kadar hep CHP’ye oy vermiştim ama hep hayal kırıklığına uğradım. CHP’nin HDP ile dirsek temasında olması beni rahatsız etti. Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan’dan yana kullandım”

Seçimden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, GÜNAYDIN'a konuştu. Bu paylaşımı sonrası ağır haraketlere maruz kaldığını belirten Tunuslu, oyunun her zaman vatana millete hizmet edenden yana olduğunu söyledi. Tunuslu oğlu Kanat'ın babası Uzay Heparı ile olan aşkı ve kendisi hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

■ Marjinal bir kadın olarak görülüyorsunuz. Kendinizi böyle tanımlıyor musunuz?

Evet, marjinalim. Bu durumu da genlerime bağlıyorum. Çok özel bir aileden geliyorum. Babam jet pilotuydu, annem ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede akademisyenlik yapmış biri. Çocukken Rusya'da yaşadık. Sonra Diyarbakır'a geldik babamın işinden dolayı. Türkiye'de ilk gördüğüm yerdir Diyarbakır, sonraki yıllarda tasarımlarıma da orada gördüklerimi yansıttım. Ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Ailem bana hep cesur olmayı ve ne iş yaparsan en iyisini yapmak için emek harcamam gerektiğini öğretti. Modaya da kendi tasarımlarıma güvendiğim için girmiştim.









CHP ROMANTİK BİR PARTİ



■ Seçimlere bir gün kala video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir açıklama yaptınız...

Politik görüşümü saklayan biri olmadım hiç. Seçim coşkusunu yaşarken politik tercihimi açıklamak istedim. Ben Atatürkçü ve CHP'li bir aileden geliyorum. Bu seçime kadar hep CHP'ye oy vermiştim ve hep hayal kırıklığına uğradım. Bu seçimde CHP bana umut vermedi. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması da beni rahatsız etti. Vatan bütünlüğü benim için çok önemli. Vatan için kararımı verdim. Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım. Erdoğan çok samimi bir lider. Çocuklarla, hayvanlarla ilişkisinde bile ne kadar sevecen olduğunu görüyorum. Depremzedeler için yaptıklarıyla da gönlümü aldı. Samimiyetini hissettiriyor. Çalışan, ülkesi için hizmet eden bir lider... CHP bana romantik bir parti gibi geliyor. CHP'nin daha çok çalışması, emek vermesi gerekiyor. Hizmet önemli benim için. Kim ülkemize hizmet verirse halkımız tercihini ondan yana kullanıyor. Belediyecilikte de böyle. Ben yıllarca Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok güzel projeler yaptım. Nasıl çalıştıklarını yakından biliyorum.

■ Tanışıyor musunuz kendisiyle?

Uzay hastanede yatarken ziyarete gelmişti. Aynı samimiyeti o zaman gözlerinde görmüştüm. Bir şeye ihtiyacınız olursa elimden ne gelirse yaparım demişti. O zaman beni ziyaret etmesini asla unutmadım.









BASKI BENİ YILDIRAMAZ



■ Oy tercihinizi açıkladıktan sonra sizi eleştirenler oldu mu?

Çok ağır hakaretlere ve yazılara maruz kaldım. Kendine Atatürkçüyüm diyenler ağıza alınmayacak sözler söylediler bana. Ayıptır ya... İnsanların birbirine bu kadar nefret söylemi içinde olmamalarını dilerdim. Mahalle baskısı beni yıldırmaz. Ne düşünüyorsam onu cesurca söylerim. Benim için ailem önemli. Bu tercihimi hem oğlum hem de annem saygıyla karşıladı. Gerisi de önemli değil. Bugün bir arkadaşımla görüşmek için Cihangir'e gideceğim. Arkadaşım bana "Cihangir'e gelme, açıklamandan sonra sana sert sözler söyleyebilirler" dedi. Korkmuyorum, ben düşüncemi açıkladım. Düşünceyi açıklamak suç mu? Samimiyetsizlikten sıkıldım, rol yapmadan ne düşünüyorsam onu söyledim asla pişman değilim. Ben bu açıklamaları da reklam veya gündeme gelmek için yapmadım. Bu yaştan sonra ne üne ne de reklama ihtiyacım var. Sadece tavrımı göstermek için tercihimi açıkladım.









MODACI DEĞİL İNFLUENCER ONLAR



■ Eskiden bu kadar çok modacı var mıydı? Şimdi büyük bir ilgi var mesleğinize...

Mesleğe başladığım yıllarda çok özel tasarımcılar vardı. 1980'lerde terziciliğin bitip de hazır giyime başlandığı dönemde çok güzel işler yapılıyordu. Günümüzde ise birkaç isim dışında tasarımcı yok maalesef. Çağa ayak uydurmak önemli ama benim eleştirim şu; çıkıp ben modacıyım diyorlar ama alakaları yok. Influencerlar, modacı değiller...









UZAY, TEK VE SON KOCAM OLARAK KALACAK



■ Uzay Heparı ile ilişkiniz her zaman çok merak ediliyordu. Onu kaybetmenizin ardından yıllar geçti, neler hissediyorsunuz?

Uzay'la tanıştığım gün bana evlenme teklifi etti. İlk görüşte aşktı bizimki. Tanıştığımızın 10. gününde evlendik. 'Bu çevre bizi yaşatmaz evlenelim' dedi, planım yoktu ama evlendik. Sanat camiası biraz egoların yüksek olduğu bir ortam, Uzay'ı hem çok beğenen vardı, hem de mesleki olarak çok tercih edilen bir adamdı. Böyle de olunca uzatmak yerine evlendik. İyi ki evlenmişim. İyi ki Kanat olmuş. 6 ay beraber olduktan sonra onu kaybettim. Çok zor günler geçirdim. Tek ve son kocam Uzay'dır. Böyle de kalacak... O gitti ama ruhen hep yanımda hissediyorum bunu...



'BOHÇACI HANIM GELDİ' DİYEREK ÜRÜNLERİMİ SATIYORUM



■ Yeni bir projeniz var mı?

40 yılı aşkın modacılık kariyerimden sonra 'bohçacı geldi hanım' koduyla ürünlerimi açık artırmayla satışa sunuyorum. Buradan gelen parayı da ihtiyacı olan engelliler ve hayvanlar için bağışta bulunuyorum. Ayvalık'ta başladım, şimdi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde stantlar açarak insanlarla buluşturuyorum. Bunun yanı sıra Çeşme, Ayvalık ve Kıbrıs gibi farklı yerlerde workshoplar yapıyorum. 19 Mayıs'ta Çeşme'de gerçekleşecek workshop'uma herkesi beklerim.