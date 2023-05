TUBA KALÇIK

Seçime günler kala CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan ile gündemi konuştum. "Çok uzun yıllar CHP için mücadele ettim" diyen Atılgan, partisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP'nin yanlış aday gösterdiğini belirten Atılgan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu ve ekibi sanki CHP'yi bitirmeye ant içmiş gibi davranıyor. İttifak adı altında olmayacak partilerle aynı masaya oturdu. Partiye emek verenleri listeye bile almadı, onun yerine tepeden inme kişileri aday gösterdi. Neresinden tutsanız elinizde kalır. Koltuğunu bırakmamak için bol keseden vekillik dağıttı. Sonuç fiyasko. CHP'lilerin umutlarıyla oynadığı yeter artık.









Benim gibi hayal kırıklığı yaşayan çok insan da var. Başarısızlıklarını örtmek için her seçim 'oylarımız çalındı' bahanesini de kullanmaları artık gülünç oluyor. Seçmenin aklıyla alay etmesinler artık. Erdoğan ile aranda 2,5 milyon oy farkı var. Yenildiğinizi kabul edin. Bakın gençliğimden beri CHP'liyim. Partim için yıllarca emek verdim, ter döktüm. Çok önemli görevlerde de bulundum. Partime böyle bir Genel Başkan hiç yakışmıyor. Ben ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim. İkinci turda da oyumu Erdoğan'a vereceğim.









14 Mayıs öncesi HDP seçmenini yanına çekmek için her şeyi yaptı. Baktı ki yetmiyor oyları, şimdi milliyetçi bir ağız ile konuşuyor. Bu tavrı bile samimiyetten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bir eliyle barış işareti yapıyor, diğer eliyle bozkurt işareti yapıyor. Seçmen buna kanar mı? Kılıçdaroğlu ve ekibi bence bir an önce CHP'den gitmeli. İkinci turdan sonra zaten gitmek zorunda kalacak. Partimiz sahipsiz değil. Atatürk'ün partisinin geldiği noktaya bak. Hırsından Muharrem İnce'yi bile harcadı. Herkesle ittifak yaptı ama CHP'nin öz evladını dışladı. İnce'yi kaset komplosu ile saf dışı bıraktılar. Bir de çıkıp 'İnce'ye yapılan çok yanlıştı' diyor, kimse bu açıklamasını inandırıcı bulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun son çırpınışları ama seçilemeyecek. Sadece kendini değil, partiyi de bitirdi. İçim sızlıyor, yazıklar olsun..."









'YİNE ŞEHİT MUHAMMET'İN RUHU İÇİN OYUMU KULLANACAĞIM'

Seçim öncesi müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Sinan Akçıl ile de konuştum. "Hangi görüşten olursanız olun ama mutlaka oy vermeye gidin" diyen Akçıl sözlerine şöyle devam etti: "İlk turda oyumu 13 Mayıs'ta seçimden bir gün önce PKK tarafından 23 yaşında şehit edilen Muhammet Küçük için vermiştim, şimdi de bu sözümün arkasında durarak yine onun ruhu için oy vereceğim. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak ve hiç kimse büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden nemalanamayacak. Almanya, İngiltere, Amerika ellerini ovuşturarak bekliyorlar ama onlara 'Gidin kendi işinize' bakın diyecek yüce 100. yılımızda hiç ayrım yapmadan her Türk vatandaşının iç içe kırmızı beyaz günlerde huzur içinde olmasını diliyorum."