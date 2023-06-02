TUBA KALÇIK

Türk siyasal hayatımıza damga vuracak önemde bir seçimi daha geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir başarıya imza atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçları karşısında belli kesimler yine bilindik, suçlayıcı, aşağılayıcı bir dille etraflarına zehir saçtılar desek yeridir. 14 Mayıs'taki seçimlerde depremzedelere ağır hakaretler yağdıran bu kendini bilmezler, bu sefer işi çok abarttılar...







İnsanlıktan nasibini almamış ve hâlâ almamakta direnen bu kesim, umarım seçim sonuçlarından dersler çıkarır. Neticede, toplumsal kodları okumadan, siyaset analizi yapanların hazin sonunu bu seçimde de görmüş olduk. Şişirilmiş anketlerle ya da toplumsal gerçeklik algısını kaybetmiş uzmanların yorumlarıyla hareket edenlerin mağlubiyetini de göstermiş oldu bu seçim sonuçları. Halka dokunmadan, sahaya inmeden, onlarla yürekten temas kurmadan siyasette başarı sağlanamayacağını da gösterdi... Halkı aşağılayarak, onlara 'makarnacı, bidon kafalı', 'cahil' gibi tanımlamalarla bir yere varılmayacağını artık anlamışlardır umarım.



'SEÇİM SONUÇLARINI RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM'

Seçim sürecinde cesurca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sosyal medya hesaplarından destekleyen isimlerden biri Sevim Emre'ydi. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra da sanat camiasından Cumhurbaşkanımızı ilk tebrik eden isimlerden biri o oldu. Ben de Sevim Emre'yi gündemi konuşmak için aradım...









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Emre, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız çok büyük bir lider, ona sahip çıkmalıyız. Seçim sürecinde de kendisini canı gönülden destekledim. Sosyal medyamda da paylaşımlar yaptım. Cumhurbaşkanımızı destekleyen paylaşımlarım sonrası bazı kesimlerden o kadar çok hakarete maruz kaldım ki anlatamam. Çok terbiyesiz, ahlaksız ithamlarla karşılaştım. Hepsini avukatım aracılığıyla dava ediyorum. Siyasi görüşümü açıklıyorum diye kimse böyle hakaretlere maruz kalamaz. Sorsan onlardan demokrat, özgürlükçü yok. Ama işte onlar gibi düşünmüyorum diye ağıza alınmayacak sözler söylüyorlar. Ben Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yaptıklarını görüyor ve takdir ediyorum. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum, sanat camiasında benim gibi Cumhurbaşkanımızın yanında cesurca duran çok az insan var. İşlerine gelmeyince yok olan, yanar döner olan çok kişi var. İsim vermek istemiyorum.



'MİLLET OLARAK ŞANSLIYIZ'

Böyle büyük bir lider kolay kolay gelmez. Millet olarak çok şanslıyız. 28 Mayıs'taki seçimlere günler kala Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranını rüyamda görmüştüm. Ve sosyal medyamda, 'Rüyamda gördüm, Erdoğan yüzde 52-53 arası oy alacak' diye de paylaşım yapmıştım. Nitekim rüyamda gördüğüm gibi oldu seçim sonuçları. Güzel şeyleri benim kalbim hissediyor ve bunları paylaşıyorum. Ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum bu sonuçların. Ülkemizin yeni yüzyıla büyük bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan ile girecek olması beni çok mutlu ediyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, her daim Cumhurbaşkanımızın yanında dağ gibi duran Sayın Emine Erdoğan'ı da kutluyorum."